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Детей, жен и любовниц рос-олигархов на Западе тоже будут щимить. В том числе и А.Усманова, - "СП"
00:34 02.02.2022

Дети российских олигархов в Лондоне, Вашингтоне и в Техасе кричат - "Спасите, люди добрые, вы же русские"
Санкции США и Британии спровоцируют передел собственности и власти в нашей стране

Сергей Аксенов
Материал комментируют:
Алексей Сахнин

Вашингтон подготовил санкции против детей представителей российской элиты, которые учатся или работают в Соединенных Штатах. Под удар за "глубокие финансовые связи с Западом" также попадут супруги олигархов и они сами. Предлог - возможное вторжение на Украину.

"Санкции отрежут их от международной финансовой системы и сделают так, что ни сами они, ни их родственники не смогут больше держать деньги на Западе, учиться в элитных западных вузах", - цитирует FT слова представителя Белого дома.

Конкретные имена российских олигархов и членов их семей названы не были. Но американцы определяют их как лиц, которые "играют определенную роль в принятии правительственных решений или, как минимум, являются соучастниками дестабилизирующего поведения Кремля".

По информации FT, часть списка будущих жертв администрации Байдена, взята из секретного приложения Section 241 к санкционному пакету CAATSA, принятому в Америке еще в 2017 году. Тот список состоял в основном из первой сотни российского "Форбс". Пощипают самых жирных.

Об американских рестрикциях против семей российских бизнесменов стало известно сразу после объявления аналогичных мер Лондоном. "США и Великобритания идут рука об руку", - пояснил FT член Совета безопасности Белого дома. То есть речь идет о скоординированной атаке англосаксов.

Именно дети, а также недвижимость, связывает олигархов с обеими англоязычными странами. О том, как выглядят роскошные особняки Абрамовича, Усманова, Фридмана, Федуна и десятков их соседей по списку "Форбс" россияне могут судить по публикации в журнале.

В Кремле поспешили вступиться за бизнесменов. "Не так часто можно услышать такие прямые угрозы атаковать бизнес", - признался Дмитрий Песков.

А Мария Захарова из МИД рекомендовала Лондону наказывать санкциями российских коррупционеров, выдачи которых добивается Москва.

О серьезности намерений Британии можно судить по свежему делу семьи азербайджанского депутата Джаваншира Фейзиева. Только что Лондонский суд разрешил британским властям конфисковать более 5 млн. фунтов сомнительных капиталов из арестованных 15 млн. по делу об отмывании денег.

Куда российской золотой молодежи деваться, когда с ними и их родителями поступят также? Осваивать Севера, Сибирь они не поедут, осядут у "предков" в столицах, в крупных городах.

К каким последствиям может привести переизбыток претендентов на место под солнцем?

По мнению руководителя Центра британских исследований РАН Елены Ананьевой, надеяться на отказ Лондона от жесткой антироссийской линии оснований нет.

- Это все началось после развития украинского кризиса в 2014 году. Тогда в Британии было принято законодательство о проверке капиталов. Оно дает право установить честным или не честным путем те или иные средства были получены. Конечно, британцы приняли этот закон для всех стран, но в первую очередь имели ввиду Россию. То есть, это политическая мера. А вообще, Британия была и остается большой "прачечной" для отмыва капиталов.

"СП": - С какими-нибудь арабскими шейхами англосаксы, в частности британцы, так шумно не разбираются. Только что отобрали 5 млн. фунтов у азербайджанца-ладроматчика, но 10 млн. фунтов вернули. Русские что, на особом счету?.. Впрочем, у Бориса Джонсона, кажется, дела пошли плохи. Может, Лондону теперь будет не до наших олигархов и все успокоится?

- Премьер Британии вчера едва избежал отставки. Претензии лично к Джонсону, и у оппозиции, и у правящей партии, были уже давно. Потом разразился скандал с вечеринками на Даунинг-стрит во время локдауна, который расследует полиция.

Рейтинг премьера упал до 20%. Возможна его смена. Это важно понимать Москве. Однако ближайшие конкуренты Джонсона также имеют жесткую позицию по России. Глава МИД Лиз Тасс отличилась резкими заявлениями даже накануне визита в Москву (может и не поедет - подцепила коронавирус - авт.).

То есть, антироссийские позиции настолько укоренены в Британии, что вряд ли они как-то изменятся. Добрых чувств в отношении Москвы у них нет.

О том, к чему может привести наплыв золотой молодежи из Лондона в Россию рассказал координатор Левого фронта, к. и. н. Алексей Сахнин.

- Пока это все-таки угроза, а не свершившийся факт… Но в любом случае надо понимать, что речь тут идет не об абстрактной справедливости, а о геополитическом противоборстве. Между Британией, США, Западом и Россией существует конфликт и он развивается. И эта мера задумана и будет использована британцами и американцами в рамках этого конфликта. Но у этого конфликта есть цена. Издержек, для той же Британии будет немало.

Пока они так поступали только в отношении совсем небольших, слабых стран вроде Венесуэлы (Лондон отказался выдавать правительству Мадуро золотой запас этой страны - авт.). Если британцы тронут олигархов из такой крупной страны как Россия, где нувориши смогли завладеть существенной частью национального богатства, то кто же из олигархов других крупных стран будет потом вкладывать свои деньги в Британии? Это подрывает механизм безопасного накопления.

"СП": - Уж не по этой ли причине убежал недавно из Британии в Португалию - получил тамошнее гражданство, символ российской олигархии Роман Абрамович? Это, кстати, признак того, что Лондон не шутит…

- Мировой кризис прогрессирует и действовавшие десятилетиями правила отменяются ходом истории.

Если британцы все-таки перейдут от угроз к делу, то главная задача этого рискованного для англосаксов действа в том, чтобы подорвать доверие олигархов к Владимиру Путину, продемонстрировать им, что их благополучие теперь зависит не от российского президента, который позволяет им с большой выгодой торговать национальными ресурсами, а от правительства Ее величества, которое просто блокирует их счета.

Это может спровоцировать как минимум саботаж решений центральной власти на местах. А поскольку олигархи - важный элемент вертикали власти, есть сомнение в том, что она будет работать без их лояльности. Результатом может быть кризис внутри элиты или даже некий переворот.

Кроме того, если олигархи после запрета на Западе сбегут обратно в Россию вместе с всей своей грибницей: детьми, женами, любовницами, обслугой, то может возникнуть то, что историками называется "перепроизводством элит". Нередко бывало, что аристократия переставала интенсивно гибнуть в войнах и на сытной кормовой базе начинала активно размножаться.

При определенной доле правящего класса среди населения неизбежно начиналась гражданская война, которая представляла собой борьбу за доступ к ресурсам.

Так, например, было накануне войны Алой и Белой розы в Англии. Есть основания полагать, что такой момент приближается и в России. Кормовая база системы из-за кризиса сокращается, а его устройство очень неэффективно.

"СП": - В чем именно неэффективность?

- В российских компаниях очень много руководящих и контролирующих должностей. По мнению экономиста Руслана Дзарасова, наш правящий класс вынужден создавать двойной аппарат.

Олигарху нужен не один, а два надсмоторщика, два аудитора, чтобы любой нижний уровень не начинал копировать его собственную модель поведения, присваивая инсайдерскую ренту (этот тип бизнеса очень близок к воровству). Этот избыточный аппарата контроля и коррупции сам генерирует олигархическую аристократию - "джентри", паразитирующую на неэффективности нашего капитализма.

Пока экономика росла, это не выглядело проблемой. А когда стала сокращаться, количество "джентри" стало избыточным. Если к ним прибавятся еще и те, кто был вывезен за рубеж, имитировал там учебу или бизнес, то борьба за ограниченное количество синекур резко обострится.

Конкуренция внутри правящего класса усилится, возникнет кризис элит. Но это отдаленная перспектива. Еще раньше по ней ударит, расколет ее, собственно экспроприация капиталов. Правящий класс и так уже расколот со времен Ходорковского. С тех пор напряжение только нарастало. Пока потенциальное недовольство не переходило в активную фазу, однако новые потери бизнеса могут все изменить.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1643751240
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