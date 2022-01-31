 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Король-уголь возвращается в Европу, - В.Прохватилов
00:44 02.02.2022

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 31.01.2022 |

2021 год стал рекордным для угольной генерации, и в ближайшие три года потребление угля не уменьшится

Испания вновь открыла одну из своих выведенных из эксплуатации угольных электростанций, "поскольку продолжающийся энергетический кризис сеет хаос по всей Европе", сообщает британская газета Express. Расположенная на юге Испании на побережье Средиземного моря угольная электростанция Los Barrios вновь введена в строй после ее закрытия три года назад. К ней уже подходят суда с грузом угля.

Это не первая испанская электростанция на ископаемом топливе, возобновившая работу. В Галисии в ноябре в условиях высоких цен на энергоносители и возросшего спроса на электроэнергию остановили процесс закрытия угольной электростанции As Pontes. Предполагают, что "к возобновлению использования угля привело фиаско перехода на возобновляемые источники энергии".

То же самое происходит в Великобритании. Там из-за наступившего в сентябре безветрия доля выработки электроэнергии ветряными станциями сократилась до 4,9% при среднегодовом показателе за 2020 год в 18%. Британский национальный оператор электросетей National Grid ESO обещал покрыть все расходы трех оставшихся в стране угольных компаний, лишь бы те нарастили производство электроэнергии. С тех пор "Великобритания платит удивительно высокие суммы, чтобы привлечь угольные электростанции. Самые дорогие расценки – $ 5,5 тыс. за МВт-ч", – написал в Twitter колумнист Bloomberg Хавье Блас.

Угольная ТЭЦ в Великобритании

Угольная ТЭЦ в Великобритании

В среднем британские потребители платят 1277 фунтов стерлингов в год за электроэнергию, но к весне сумма может вырасти до 2 тыс. фунтов стерлингов, что означало бы рост цен на 56%.

Аналитик Джон Кемп из Reuters назвал британскую энергетику "нежизнеспособной". Он выделил четыре элемента, лежащие в основе любого энергетического кризиса: докризисная эрозия свободных производственных мощностей, а также запасов; неспособность оценить возрастающие риски и принять своевременные меры; появление триггера, который выявляет потенциальную нехватку ресурсов (в данным случае скачок цен на газ); паническая реакция. Сейчас, по мнению Кемпа, налицо все эти четыре элемента.

Великобритания считается одной из наиболее "зеленых" стран из-за отказа от угля. Соединенное Королевство планомерно занималось уничтожением угледобычи, но сейчас власти пришли к оставшимся угледобытчикам на поклон. В 2020 году вопреки всем экологам в Великобритании открыли новую угольную шахту. При этом уголь занимает 3% в энергобалансе страны, а зеленая энергетика – 10%.

Угольная шахта

То же самое в Германии, где "буроугольные электростанции отпраздновали возвращение", сообщает Fraunhofer Institute. Доля возобновляемых источников энергии упала с 50 процентов в 2020 году до 45,7 процента из-за погодных условий. Энергия ветра произвела примерно на 12% меньше электроэнергии, чем в 2020 году.

Поскольку Германия экспортирует электроэнергию в Польшу, Швейцарию, Нидерланды, Швецию, Австрию, Данию, Бельгию, Норвегию и Люксембург, цена на электричество поднялась и в этих странах.

Цены на электроэнергию в Европе

Цены на электроэнергию в Европе

Энергетикам Украины 26 января также пришлось резко нарастить мощность угольных ТЭС и прикупить уголь в Белоруссии из-за аварийной остановки двух энергоблоков Хмельницкой и Запорожской АЭС.

Цены на электроэнергию в Европе

Рост цен на электроэнергию заставил Сеть европейских железных дорог (NEE), объединяющую около сотни компаний, которые занимаются перевозками товаров по железным дорогам Старого Света, задуматься о возвращении тепловозов, использующих дизельное топливо, которое хотя и подорожало, но не так, как электричество. В начале 2022 года цены на биржах электроэнергии были в шесть раз выше, чем в январе 2021 года. "Цена превосходит аргумент защиты климата. Хотя дизель также стал более дорогим, он далеко не так вздорожал, как электричество. Поэтому было бы даже дешевле снова использовать тепловозы", – отметили в NEE. По их данным, затраты на электроэнергию для железных дорог удвоились за время "пандемии".

Прошедший год стал годом ренессанса угля, отмечает BBC: "Самое грязное топливо и главный источник парниковых газов в энергетике вновь пользуется бешеным спросом, несмотря на обещания всех стран мира сократить выбросы ради борьбы с глобальным потеплением".

Угольный разрез

Уходящий 2021 год оказался рекордным для угольной генерации, и в ближайшие три года потребление угля не уменьшится, прогнозирует Международное энергетическое агентство (IEA). "То, как сейчас развивается ситуация, позволяет предположить, что потребление угля в мире вырастет в 2022 году до невиданного доселе уровня и останется на нем до конца 2024 года", – говорится в ежегодном угольном отчете IEA.

"Король-уголь" вернулся в Европу и мир надолго. Причиной этого, как отмечает британский аналитик Джон Кемп, являются неустранимые "внутренние противоречия" между надежностью, доступностью и безопасностью поставок электроэнергии и политическими целями по снижению углеродных выбросов, навязанными лоббистами "зеленого" энергоперехода.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1643751840
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