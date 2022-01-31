Сорос призвал свергнуть Си Цзиньпина: плохая шутка перед Играми в Пекине

00:46 02.02.2022

В Китае внимательно относятся к действиям соросовских структур, заявил координатор депутатской группы по связям с парламентом Китая, председатель комитета Госдумы России по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ), комментируя призыв американского миллиардера Джорджа Сороса к Западу склонить Китай к смене руководства.



Депутат назвал слова Сороса "плохой шуткой в преддверии зимних Олимпийских игр в Китае".



"Мы видим последствия печально известных проектов Сороса в Закавказье и на Украине. Необходимо отметить, что китайские товарищи достаточно хорошо изучили опыт Гонконга и проанализировали события в нашей стране в декабре 1991 года, чтобы не потерять бдительность", - сказал Гаврилов.

По его словам, в ходе встреч китайские коллеги поднимали вопрос о попытках раскола в обществе и поддерживали российскую позицию о необходимости укрепления единства гражданского общества на основе традиций, культуры, патриотизма.



"В настоящий момент наша группа по связям с китайским парламентом занимается, в частности, дальнейшим развитием сотрудничества и защиты суверенитета наших стран", - отметил Сергей Гаврилов.



Американский миллиардер Джордж Сорос назвал главу КНР Си Цзиньпина "величайшей угрозой, с которой сегодня сталкивается общество", на открытии панели Гуверовского института. Сорос выразил надежду на то, что Си Цзиньпина может заменить "кто-то менее репрессивный".



Миллиардер известен тем, что под видом поддержки программ в области образования и гражданских инициатив занимается финансированием деструктивных организаций, способствующих осуществлению государственных переворотов.