 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Сорос призвал свергнуть Си Цзиньпина: плохая шутка перед Играми в Пекине
00:46 02.02.2022

В Китае внимательно относятся к действиям соросовских структур, заявил координатор депутатской группы по связям с парламентом Китая, председатель комитета Госдумы России по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ), комментируя призыв американского миллиардера Джорджа Сороса к Западу склонить Китай к смене руководства.

Депутат назвал слова Сороса "плохой шуткой в преддверии зимних Олимпийских игр в Китае".

"Мы видим последствия печально известных проектов Сороса в Закавказье и на Украине. Необходимо отметить, что китайские товарищи достаточно хорошо изучили опыт Гонконга и проанализировали события в нашей стране в декабре 1991 года, чтобы не потерять бдительность", - сказал Гаврилов.
По его словам, в ходе встреч китайские коллеги поднимали вопрос о попытках раскола в обществе и поддерживали российскую позицию о необходимости укрепления единства гражданского общества на основе традиций, культуры, патриотизма.

"В настоящий момент наша группа по связям с китайским парламентом занимается, в частности, дальнейшим развитием сотрудничества и защиты суверенитета наших стран", - отметил Сергей Гаврилов.

Американский миллиардер Джордж Сорос назвал главу КНР Си Цзиньпина "величайшей угрозой, с которой сегодня сталкивается общество", на открытии панели Гуверовского института. Сорос выразил надежду на то, что Си Цзиньпина может заменить "кто-то менее репрессивный".

Миллиардер известен тем, что под видом поддержки программ в области образования и гражданских инициатив занимается финансированием деструктивных организаций, способствующих осуществлению государственных переворотов.

Источник - eadaily.com
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