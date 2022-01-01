Таджикистан силой вынуждает Киргизию решать вопрос спорных территорий, - Т.Джумадылов

00:49 02.02.2022

Таджикистан силой вынуждает Киргизию решать вопрос спорных территорий - интервью



Из-за чего на киргизско-таджикской границе часто происходят кровопролитные конфликты? Почему 400 километров приграничной линии между двумя союзниками по ОДКБ остаются спорными? Как раз и навсегда решить проблему? Об этом корреспонденту EADaily рассказал эксперт по вопросам безопасности ветеран спецслужб Киргизии Таалайбек Джумадылов.



27 января на границе Киргизии и Таджикистана произошел очередной конфликт между жителями и пограничниками двух республик. В результате потасовок и перестрелок ранено более 20 человек, двое убиты.



Подобные инциденты на киргизско-таджикской границе в последнее время - не редкость. В апреле прошлого года в результате вооруженного столкновения погибло более 50 человек с двух сторон.



- Последний конфликт начался странно: сначала представители республик договорились о примирении, а затем началась стрельба с применением гранатометов и минометов. Это похоже на провокацию. По-вашему, в чем реальные причины инцидента?



- Здесь нужно смотреть, кто какие цели преследовал. Есть основания полагать, что Таджикистан в очередной раз провел спецоперацию по принуждению киргизской стороны к активизации переговоров по делимитации и демаркации границ. Соседняя республика не в первый раз прибегает к этому способу.



Что необычного было в этот раз? Во-первых, конфликт произошел не в сезон - в конце января. Не из-за поливной воды, не во время сбора урожая, как это происходит обычно. Налицо проведение "активных мероприятий".



Во-вторых, Таджикистан - авторитарная страна с незыблемой вертикалью власти и жесткой дисциплиной. Ни один военный командир просто так не отдаст приказ стрелять. В этом отношении особое внимание следует обратить на использование таджикской стороной гранатометов и минометов, которые не входят в штатное вооружение погранотряда. Гранатометы и минометы есть у вооруженных сил, и санкционировать их использование может только верховный главнокомандующий.



Я думаю, что таджикская сторона не преследовала цели вести длительные боестолкновения, а хотела спровоцировать соседа на правильные, с их точки зрения, ответные действия. В итоге руководство спецслужб КР незамедлительно выехало на место инцидента, и в ходе переговоров стороны договорились возобновить процесс делимитации и демаркации границ 7 февраля.



- По-вашему, процесс определения спорных участков тормозит именно Киргизия?



- Нет, я так не думаю. Но в демаркации и делимитации границ участвуют две стороны. И если кто-то тормозит, дело никуда не сдвинется. Хотя, действительно, из-за парламентских выборов в КР вопрос границ на два месяца ушел на задний план.



- По результатам последних встреч киргизская сторона согласилась на предложение Таджикистана прочертить границы, опираясь на топографические карты в 1924-1927 годов. Хотя ранее власти КР были против, поскольку по этим картам границы Таджикистана уходят вглубь нынешних границ Киргизии. Также председатель ГКНБ после конфликта прошлого года настаивал на использовании более поздних карт и заявлял, что не отдаст соседям ни метра земли.



- Мало ли что можно заявлять. Такие вопросы решаются путем заключения соответствующих межгосударственных соглашений, ратифицированных парламентом и подписанных президентом. Но перед переговорами по границе стороны должны определиться, на какие документы и карты опираться. Это ключевой вопрос.



Я думаю, что Киргизия сильно проиграет, если будут использованы карты 1924−1927 годов. Эта уступка соседям станет ущемлением национальных интересов, что вызовет негативную реакцию в обществе. При переговорах мы должны были проявить решительность и достоинство, настоять на своем, а не заискивать и лебезить перед таджикской стороной.



- Судя по новым закупкам военной техники для баткенских погранзастав, Киргизия собирается, как минимум, обороняться от Таджикистана. Поможет ли это избежать конфликтов в будущем?



- Приграничные вопросы должны решаться только политико-дипломатическим путем, а никак не военным. Это только усугубит конфликт.



Кроме того, мы же не купили атомный крейсер, зенитно-ракетный комплекс С-500. Мы хвалимся несколькими беспилотниками и 40 броневиками. Все наше вооружение у военных экспертов может вызвать только улыбку. Между тем Таджикистан лидирует в Центральной Азии по количеству современного вооружения и систем ведения войны. Он граничит с Афганистаном, и ОДКБ, начиная с вывода американских войск, постоянно поставляет ему вооружение. Пугать Таджикистан вооружением Киргизии нелепо. Недооценивать потенциального противника - это большая ошибка.



А самое главное, нельзя записывать Таджикистан - нашего союзника по ОДКБ - в противники. Ведь мы исторически обречены быть соседями.



Чтобы ликвидировать корень проблемы, надо наконец-то на паритетной основе делимитировать и демаркировать киргизско-таджикскую границу. Иначе "кетменные войны" из-за использования воды, пастбищ и прочего продолжатся.



- Глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ Леонид Калашников сообщил, что Россия без привлечения сил ОДКБ может стать независимым арбитром в решении киргизско-таджикского вопроса, если того захотят Таджикистан и Киргизия. Что вы думаете об участии третьей стороны в переговорах?



- Решить проблему с привлечением независимого арбитра вполне возможно. Главное сейчас не поддаваться националистической истерии в СМИ и соцсетях. Политикам же нужно остановиться, перевести дух и решить конфликт политико-дипломатическими способами.



Хочу отметить, что в последнее время в киргизскоязычном сегменте интернета распространяется идея, что ОДКБ - ненужная республике организация, поскольку не проявила себя здесь как в Казахстане. Но нельзя ставить на одну чашу весов ситуацию, произошедшую в РК, и приграничные конфликты между КР и РТ. Коллективные силы ОДКБ оказывают сопротивление внешним врагам, а также в случае террористической угрозы союзнику. Согласно духу и букве организации, вопросы между членами ОДКБ не могут решаться вооруженным путем. Поэтому странно звучит инициатива президента Киргизии Садыра Жапарова о реагировании в случае вооруженной агрессии одного члена организации против другого. Между союзниками в принципе не должно быть вооруженной агрессии. ОДКБ не может в этой ситуации принимать ту или иную сторону.



Алена Табарина

1.01.22