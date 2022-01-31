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|Нацбанк Кыргызсана выпустил монету (фото) в честь борцов с коронавирусом
00:56 02.02.2022
Руслан ХАРИЗОВ
Нацбанк выпустил коллекционную монету в честь борцов с коронавирусом
С 1 декабря 2021 года Национальный банк вводит в обращение коллекционную монету "Содружеству Независимых Государств - 30 лет" серии "Исторические события", а также в знак благодарности работникам здравоохранения, правоохранительных органов, волонтерам и всем тем, кто трудится для преодоления пандемии COVID-19 коллекционную монету "Спасибо за жизнь!". Об этом сообщили в ведомстве.
По его данным, основным сюжетом лицевой стороны серебряной монеты "Содружеству Независимых Государств - 30 лет" является изображение эмблемы СНГ. В нижней части указан ее номинал - "10 сомов".
Тираж - 1 тысяча экземпляров. Цена продажи - 3 тысячи 890 сомов.
Основным сюжетом лицевой стороны медно-никелевой коллекционной монеты "Спасибо за жизнь!" являются изображения представителей различных профессий и волонтера, которые с угрозой для жизни самоотверженно противостоят пандемии коронавируса. В верхней части монеты размещено стилизованное изображение росы и восхода солнца, символизирующих пробуждающуюся природу, рассвет и новую жизнь.
Тираж - 3 тысячи экземпляров. Цена продажи - 880 сомов.
Каждая коллекционная монета помещена в акриловую капсулу и упакована в отдельный футляр, к серебряным монетам прилагается сертификата качества.