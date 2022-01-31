В Кыргызстане завели дело на Kaktus.media за статью о конфликте на границе с Таджикистаном

01:11 02.02.2022

Прокуратура даст правовую оценку публикации на сайте издания Kaktus.media информации, которая касается конфликта на кыргызско-таджикской границе. Об этом пишет кыргызская служба Радио Свобода со ссылкой на надзорный орган.



"27 января на сайте Kaktus.media опубликована статья о вооруженном конфликте в приграничной зоне. В статье содержится недостоверная информация о том, что военнослужащие Кыргызстана первыми начали стрелять, тем самым спровоцировали Таджикистан", – цитирует издание сообщение ведомства.



Прокуратура Первомайского района города Бишкек завела уголовное дело по статье 407 УК ("Пропаганда войны, то есть распространение в любой форме взглядов, идей или призывов с целью вызвать агрессию одной страны против другой или развязывания военного конфликта").



Директор издания Дина Маслова сообщила, что несколько редакторов издания днем ранее были на допросе в прокуратуре в рамках уголовного дела в качестве свидетелей и дали подписку о неразглашении содержания допроса.



28 января у здания редакции Kaktus.media прошел митинг: группа активистов требовала закрыть медиа. Они были недовольны тем, как журналисты освещали приграничный конфликт Таджикистана и Кыргызстана 27 января, а именно то, что издание перепечатало статью "Азия Плюс", упомянув, чей это материал.



После этого журналисты "Кактуса" извинились перед читателями. В опубликованном позже разъяснении говорится, что "единственная цель этой публикации – показать кыргызстанскому обществу, какую информационную политику ведет таджикская сторона, какую версию событий излагают власти рядовым гражданам Таджикистана".