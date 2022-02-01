 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Турции пора определиться, она союзник или противник России, - Константин Ольшанский
08:53 02.02.2022

Эрдоган, ты с нами или с ними?
Турции пора определиться, она союзник или противник России
Константин Ольшанский

Эрдоган, ты с нами или с ними?

Головной болью для НАТО окажется сближение России и Турции. Несмотря на наличие серьезных разногласий, Москву и Анкару сближает нечто куда более серьезное.

Business Insider: Турцию сближает с Россией общее недоверие к Западу

Турецкая армия вторая по численности среди государств НАТО. По подсчетам международного института стратегических исследований (IISS), в армии Турции служит 355 тысяч человек, в том числе 260 тысяч - в Сухопутных силах, 50 тысяч - в ВВС и 45 тысяч - в ВМФ. Кроме того, у Турции 157 тысяч человек служат в жандармерии (в нее входят и пограничная служба) и береговой охране. Ну и, наконец, еще 379 тысяч резервистов.

Однако при такой гигантской армии по расходам на оборону Турция даже не входит в топ-15 государств. По оценкам IISS, Турция тратит на армию менее $20 млрд. - это даже меньше, чем Израиль. А в сравнении с Россией разрыв оборонных расходов трехкратный.

Позиция Турции схожа с российской - она против наращивания западного военного присутствия в средиземноморском регионе. Об этом пишет американский эксперт в области глобальной безопасности Бенджамин Бримелов в статье для издания Business Insider.

Турецко-российские отношения значительно улучшились за годы правления президента и председателя правящей "Партии справедливости и развития" Реджепа Эрдогана, который обладает еще и хорошими личными связями с Владимиром Путиным.

Сближает две страны и жесткость внутренней политики, отмечает Business Insider: в России антидемократические тренды усилились после присоединения Крыма в 2014 году, а в Турции - после неудавшейся попытки государственного переворота в 2016 году.

Евробюрократия и сама много сделала, чтобы подтолкнуть Анкару в объятия Москвы: это и напряженность Турции в отношениях с Европой, и заморозка решения вопроса о членстве Турции в Евросоюзе.

Sozcu: Турция не позволит американцам хозяйничать на Босфоре

Как пишет Бенджамин Бримелов, Турцию отнюдь не полностью устраивают недавние действия и амбиции России. Есть слишком много неразрешенных и неразрешимых противоречий: это диаметрально разные позиции относительно принадлежности Крыма, послевоенного будущего Сирии, Ливии и Йемена. Кроме того, Турцию беспокоит растущее влияние России на Черном и Средиземном морях.

"Отношения России и Турции, кажется, колеблются между конкуренцией и партнерством, но их конкурирующие интересы в Черном море, на Ближнем Востоке и в Северной Африке демонстрируют потенциал для того, чтобы эти отношения быстро переросли в конфликт", - указывает Business Insider.

Точек соприкосновения между Анкарой и Москвой больше, и главная - взаимное недоверие к Западу, цитирует Business Insider политолога Стивена Флэнагана из ведущего американского военного "мозгового центра" RAND.

Анкара в равной степени недовольна усилением влияния и России, и Запада. Турции невыгоден военный кризис, который приведет к перерытию турецких проливов или крупным конфликтам вдоль их территориальных вод, говорит Флэнаган.

Об этом же пишет и крупнейшее оппозиционное издание Sozcu, которое цитирует нескольких неназванных турецких официальных лиц. Они заявляют, что Турция не потерпит вмешательства других стран в порядок прохождения военных кораблей в Черное море по проливам Босфор и Дарданеллы.

Так Турция отреагировала на агрессивные требования США и НАТО, которые добивались ограничения на передвижение российских кораблей. При этом американцы пытались манипулировать конвенцией Монтре о статусе проливов, подписанном еще в 1936 году.

Странно только, что турецкие дипломаты и генералы не выразили свое возмущение публично. Это доказательство того, что Анкара вынуждена балансировать между интересами Москвы и Запада в регионе.

Центр Карнеги: Турция будет и дальше двигаться по антизападной траектории

Эксперт Центра Карнеги по Ближнему Востоку Марк Пьерини сомневается, что Турция будет готова напрямую принимать участие в военных маневрах НАТО в средиземноморском бассейне. Турция опасается и возможного давления Москвы, с которой ее связывают все более тесные экономические связи: достаточно вспомнить антитурецкие санкции 2015 года, когда Россия закрыла границы для туристов и запретила импорт турецких товаров.

Еще один инструмент давления, пишет Пьерини, - это Сирия, где российские войска занимают жесткую позицию по отношению к туркам. Во многом именно с учетом позиции Москвы и Вашингтона Турция отказалась от проведения новой военной операции в северных сирийских провинциях.

Россия весьма эффективно использует и наличие внутренних противоречий в НАТО: удалось продать Анкаре российские ракеты С-400, тем самым заблокировав любую будущую продажу систем Patriot американского производства.

После продажи С-400 американцы ввели антитурецкие санкции, отказавшись от запланированной продажи и развертывания по меньшей мере 100 истребителей-невидимок F-35 в Турции. Но России это было лишь на руку.

Россия и Турция, очевидно, будут укреплять отношения в сфере противоракетной обороны, пишет Пьерини. Также Анкара, уверен эксперт, сделает выбор в пользу расширения сотрудничества в тех географических областях, где две страны являются потенциальными конкурентами, - это Ливия страны Африки к югу от Сахары, такие как Мали.

Россия подтолкнет Турцию двигаться по антизападной траектории. Но в Анкаре, похоже, не сильно и противятся.

1.02.22

Источник - svpressa.ru
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