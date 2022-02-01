 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Талибы впервые назначили женщин на руководящие посты в Афганистане. Двух акушерок - в два роддома
09:02 02.02.2022

назначения в Афганистане Фото: pixabay
Впервые с момента захвата власти в Афганистане радикальное исламистское движение "Талибан" заявило о назначении женщин на руководящие должности, сообщает Zakon.kz.
Как отмечено в публикации "Известий", доктор Малалай Рахим назначена директором специализированного родильного дома "Малалай" в Кабуле.

Это единственное акушерско-гинекологическое учреждение подобного рода в Афганистане.

Тем временем доктор Ариан была назначена директором гинекологической клиники в столичном квартале Шахрара.

В родильном доме и гинекологической клинике остро стоит проблема материнской смертности.

Указанным назначениям, как указано в материале издания "ТАСС", предшествовали многочисленные встречи радикалов с представителями ряда стран и международных организаций, на которых, в частности, поднимался вопрос участия представительниц женского пола в общественно-политической жизни страны.

Deutsche Welle уточняет: установив контроль над всей территорией Афганистана к началу осени 2021 года, талибы упразднили Министерство по делам женщин, ограничили доступ девочек в школы, обязали женщин-телеведущих носить хиджаб, стали выступать против показа по телевидению фильмов с участием женщин.

Анастасия Московчук

Источник - Zakon.kz
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