Талибы впервые назначили женщин на руководящие посты в Афганистане. Двух акушерок - в два роддома

09:02 02.02.2022

назначения в Афганистане Фото: pixabay

Впервые с момента захвата власти в Афганистане радикальное исламистское движение "Талибан" заявило о назначении женщин на руководящие должности, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации "Известий", доктор Малалай Рахим назначена директором специализированного родильного дома "Малалай" в Кабуле.



Это единственное акушерско-гинекологическое учреждение подобного рода в Афганистане.



Тем временем доктор Ариан была назначена директором гинекологической клиники в столичном квартале Шахрара.



В родильном доме и гинекологической клинике остро стоит проблема материнской смертности.



Указанным назначениям, как указано в материале издания "ТАСС", предшествовали многочисленные встречи радикалов с представителями ряда стран и международных организаций, на которых, в частности, поднимался вопрос участия представительниц женского пола в общественно-политической жизни страны.



Deutsche Welle уточняет: установив контроль над всей территорией Афганистана к началу осени 2021 года, талибы упразднили Министерство по делам женщин, ограничили доступ девочек в школы, обязали женщин-телеведущих носить хиджаб, стали выступать против показа по телевидению фильмов с участием женщин.



Анастасия Московчук