Кризис мировой системы прорвался наконец и на Западе.., - Ирина Алкснис

10:37 02.02.2022

Русские спокойны как никогда

Ирина Алкснис

обозреватель РИА "Новости"

1 февраля 2022,



В нынешней внешнеполитической ситуации есть примечательное обстоятельство, на которое практически не обращают внимания. Речь о поразительном, прямо-таки безмятежном спокойствии российского общества. И это в крайне токсичной военно-политической и информационной среде, в которой находится страна.



По уровню антироссийской накачки и истерического ожидания военного конфликта текущий момент уже вполне сравнялся с самыми острыми периодами 2014–2015 годов. И, наверное, все помнят, как тогда буквально в воздухе было разлито общественное напряжение, тревога и одновременно кураж, готовность общества выстоять в любых предстоящих испытаниях.



А сейчас создается впечатление, что вся эта внешнеполитическая движуха не цепляет за живое большинство граждан страны – а речь-то идет ни много ни мало о вероятности большой войны. Причем общественное спокойствие – это не просто личные наблюдения. "Средства объективного контроля" подтверждают тот же тренд.



Например, на днях ВТБ сообщил о массовой распродаже российскими гражданами долларов и евро – что совпало с моментом заметного падения курса рубля и резкого проседания российских активов на фондовом рынке. Профессиональные всепропальщики даже успели завести знакомую песню про неизбежный дефолт и скорую экономическую катастрофу. Вот только граждане стали действовать строго поперек многолетней традиции, требовавшей в подобной ситуации срочно покупать валюту. Кстати, в 2014-м этот процесс можно было наблюдать в серьезном масштабе. Тут же получается, что люди разглядели в происходящем не признаки грядущих потрясений, а ровно обратное – шанс выгодных вложений в национальные активы на их краткосрочном проседании.



Социологи фиксируют схожие процессы. "Левада-центр*" (признан иноагентом на территории России) провел опрос и выяснил, что отечественное общество не волнуют возможные новые антироссийские санкции. Если в 2014 году более половины россиян переживали по их поводу, то теперь двум третям наших сограждан на них наплевать. Тут стоит обратить внимание, что это исследование организации-иноагента, в чьих работах постоянно заметны попытки манипуляции с усиленной подсветкой неблагополучных процессов в российском обществе, его нестабильностью, недовольством и так далее. Однако тут даже при всем желании оказалось невозможно подтасовать реальность.



Можно было бы предположить, что российское общество за предыдущие годы просто привыкло к внешнеполитическим обострениям и стало более устойчивым к подобным стрессам. И, безусловно, доля правды в этом есть. Но тут можно привести в пример Украину, где в очередной раз общество таки удалось накрутить в нервное ожидание неизбежной российской агрессии. Во всяком случае за последние недели регулярно приходится сталкиваться с примерами абсолютно частной, отвлеченной от политики жизни соседей, которая у них проходит в режиме "Путин вот-вот нападет".



Объяснять все разницей в работе СМИ явно неверно. В конце концов, и западные, и украинские, и российские медиа работают в значительной степени в общей повестке. И даже если отечественные издания не накручивают такой градус истеричности, они – мы – все равно вынуждены освещать одни и те же заявления официальных лиц, действия и решения властей – а те оптимизма не внушают даже по самом здравом размышлении.



Так в чем же секрет спокойствия российского общества? В первом приближении ответ на этот вопрос вполне очевиден: граждане России уверены в позициях страны и ее способности справиться с любыми кризисами и вызовами. Причем – и это очень важно – справиться со всем этим не в режиме мобилизации, сверхусилий и огромных жертв, а в сложившемся спокойно-рабочем формате. И именно тут принципиальное отличие от общественных настроений середины 2010-х, когда народ активно поддержал руководство страны, но при этом было ощущение, что в противостоянии с Западом придется заплатить очень большую цену, и был включен фирменный национальный режим "Выстоять любой ценой". Однако спустя восемь лет стало понятно, что за это время страна совершила колоссальный рывок – причем сразу по множеству направлений, но никаких сверхусилий и огромных жертв от народа не потребовалось.



Крым, Сирия, импортозамещение, новейшие вооружения, продовольственная безопасность, газопроводы, мосты, порты, дороги, Венесуэла и Нагорный Карабах, Центрально-Африканская Республика и Казахстан, решенные проблемы с аварийностью при космических пусках, цифровизация, перестройка системы здравоохранения под быструю адаптацию к изменяющимся условиям, строительный бум, десятки запущенных стратегических предприятий, стремительно созданная лучшая в мире вакцина и так далее, и тому подобное – и все это в условиях секторальных санкций, жесткого геополитического давления, пандемии и множества иных неблагоприятных факторов.



Разумеется, совсем без проблем и потерь не обходится – тут и падение реальных доходов граждан, и мрачная ситуация в демографии из-за провала 90-х и ковида, и взлетевшая инфляция. Но российское общество здраво оценивает реалии и может сравнивать: чего оно ожидало (и даже опасалось) в 2014-м и что получило к 2022-му. Наше общество ежедневно видит, что в стране выстроена система, которая в рабочем режиме – без общенациональной мобилизации и тяжелых жертв со стороны народа – справляется с возникающими вызовами и препонами, исправно функционирует в условиях жесткого противодействия и успешно, в плановом порядке, достигает поставленных целей, даже самых амбициозных.



Наше общество за восемь лет получило множество доказательств стратегической прозорливости государственного руководства – и правоты выбираемой им в тех или иных случаях тактики действий. Наше общество может, осмысливая происходящие ныне процессы с учетом опыта прошлых лет, оценить, что было бы, если бы Россия пришла к настоящему моменту без Крыма, без Донбасса, без Сирии, без всех перечисленных выше наших достижений.



А момент-то непростой. Мы подошли к этапу, когда кризис мировой системы прорвался наконец и на Западе – энергетическим кризисом, логистическими сбоями, дефицитом, не виданной уже много десятилетий высокой инфляцией. Дальше будет еще веселее.



Так что стоит ли удивляться нынешнему спокойствию российского общества? Пусть другие нервничают.