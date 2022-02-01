"Дикий Арман" исчез из СИЗО в Казахстане

10:41 02.02.2022

Адвокаты Армана Джумагельдиева, больше известного как Дикий Арман, заявили, что их подзащитный был вывезен из СИЗО Алматы в неизвестном направлении, пишет Sputnik Казахстан.

Куда и зачем этапировали подозреваемого в организации массовых беспорядков, адвокатам не сообщили.

По словам адвоката Талгата Есимова, правозащитники виделись с Джумагельдиевым в СИЗО накануне днем и он собирался давать показания.



"Мы с коллегами были у него дважды, в том числе накануне днем. Вместе с нами зашли члены межведомственной следственно-оперативной группы, созданной Генпрокуратурой. Во время допроса Джумагельдиев сообщил, что готов сотрудничать с органами следствия", - рассказал он.



Но, по его словам, в ночь на 2 февраля правозащитникам стало известно, что задержанного вывезли из следственного изолятора. Адвокатов об этом никто не известил.

"Мы связались с органами следствия, они тоже не знают", - уточнил Есимов.

Как пояснил другой адвокат, Куат Салиев, по закону защитники должны быть уведомлены о любом передвижении подзащитного.

"Но нас никто не уведомлял. По нашей информации, Арман Джумагельдиев был вывезен, но где он сейчас находится - неизвестно", - отметил Салиев.

Юристы подчеркнули, что их подзащитный ранее высказывал отрицательное отношение к суициду. Как подчеркнул еще один адвокат задержанного, Виктор Кривоносов, подзащитный не имеет намерения покончить жизнь самоубийством.

Отметим, что известного криминального авторитета Армана Джумагельдиева по прозвищу Дикий Арман подозревают в организации массовых беспорядков.



Напомним, что 7 января шесть членов ОПГ, а также Дикий Арман, были задержаны во время спецоперации департамента полиции Алматы. Тогда у преступников изъяли четыре полуавтоматических пистолета разных марок и калибров, боекомплекты к ним, холодное оружие и бронированный автомобиль.

Ранее же Джумагельдиев заявил, что его избили участники беспорядков в Алматы. Криминальный авторитет назвал провокаторов врагами и призвал людей остановиться.