Уровень воды в кыргызской Токтогулке упал почти до днища. ГЭС скоро встанет

10:55 02.02.2022

2 февраля 2022, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Уровень воды в Токтогульском водохранилище упал ниже 9 миллиардов кубометров



На 2 февраля 2022 года уровень воды в Токтогульском водохранилище составил 8 миллиардов 995,04 миллиона кубометров. Данные предоставило ОАО "Электрические станции".



За последние три месяца показатель снизился на 2 миллиарда 925,46 миллиона кубов, а по сравнению с февралем 2021 года - на 1 миллиард 670,06 миллиона кубометров. В прошлом году в Токтогулке на этот день было 10,6 миллиарда кубометров воды.



На сегодня расход воды в водохранилище составляет 503 кубометра в секунду, а приток - 152 кубометра в секунду.



В этом году из-за маловодного периода Кыргызстан столкнулся с энергокризисом. Энергетики опасаются, что после отопительного сезона в водохранилище может остаться всего 6-7 миллиардов кубометров воды. Это может привести к остановке Токтогульской ГЭС.