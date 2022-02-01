"Пропавшего" памирского лидера Аловатшоева тихо депортировали из России в Таджикистан

11:20 02.02.2022

Генпрокурор Таджикистана подтвердил факт экстрадиции Аловатшоева из России



Власти Таджикистана впервые официально подтвердили экстрадицию из России Амриддина Аловатшоева, известного среди молодежи Бадахшана в Москве.



Аловатшоев в середине января пропал без вести в России, и его родственники предполагали тогда, что он экстрадирован в Таджикистан. Но таджикские власти это отрицали.



На своей пресс-конференции сегодня, 2 февраля, генеральный прокурор Таджикистана Юсуф Рахмон подтвердил, что Амриддин Аловатшоев экстрадирован из Москвы. По его словам, в отношении Аловатшоева в 2018 году было возбуждено уголовное дело и с тех пор он находился в розыске в России. Генпрокурор не уточнил, по каким статьям Уголовного кодекса Таджикистана обвиняется Аловатшоев.



Амриддину Аловатшоеву 44 года, он уроженец Рошткалинского района Горно-Бадахшанской автономной области. Он проживал в основном в Российской Федерации и, по данным источников Радио Озоди, работал в частных охранных предприятиях. Источники Радио Озоди отмечают, что среди земляков Амриддин пользовался авторитетом, старался отстаивать их интересы в конфликтных ситуациях, в том числе с работодателями, которые отказывались им платить.



В середине 2000 года Аловатшоев был тяжело ранен в конфликте с уроженцами Чечни, но врачам удалось спасти ему жизнь. В 2001 году Амриддин Аловатшоев вернулся в ГБАО и вскоре стал одним из влиятельных неформальных лидеров в Рошткалинском районе.



В октябре 2018 года во время очередного обострения ситуации в ГБАО власти упомянули Аловатшоева среди других неформальных лидеров региона – Мамадбокира Мамадбокирова, Толиба Айембекова, Мунаввара Шамбиева и Хурсанда Мазорова.



Позже стало известно, что Аловатшоев, наряду с другими неформальными лидерами, подписал некий предупредительный протокол о том, что в дальнейшем обязуется не нарушать закон и не препятствовать деятельности государственных органов в ГБАО.



В 2019 году Аловатшоев уехал в Россию, где создал волонтерское движение на принципе землячества. По словам его близких, их целью была пропаганда здорового образа жизни среди молодежи, поддержание тесных контактов среди молодежи и взаимовыручка. Однако, по их словам, власти Таджикистана, возможно, увидели в этом организацию преступного сообщества, хотя никаких конкретных доказательств о совершении преступлений им не было предъявлено.



13 января люди из окружения Аловатшоева сообщили Радио Озоди, что Аловатшоев подвергся преследованиям после ноябрьских акций протеста у посольства Таджикистана в Москве.