 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 02.02.2022
20:09  КазНацХолдинг "Байтерек" возглавил лондонский мажор Шарлапаев
18:24  Партайгеноссе Казпартии "Нур Отан" назначен г-н Оралов
18:02  В Молдавии начались газовые протесты. В первых рядах - замерзшие гагаузы
16:37  Кыргызстан меняет посла в Таджикистане. Рустенбеков отозван
16:12  В Нью-Джерси не вылез из норы сурок Мэл с прогнозом погоды. Он - сдох((
16:06  Кто украл нашу Победу в Сталинградской битве? - Эрик Ханымамедов
13:21  Скончался бывший министр образования Кыргызстана, академик-физик Советбек Токтомышев

13:12  Второй тайм украинской игры Эрдогана, - С.Тарасов, А.Асалыоглу
13:09  "Мягкая сила" России и национальная идея, - А.Халдей
12:52  В Бишкеке поименовали улицу в честь героя последней войны с таджиками - отважного спецназовца Эсентура Кубанычбек уулу
12:38  В Тадже растет накал вокруг дебатов о выводе Ванджского и Дарвазского районов из состава ГБАО
12:34  Турки открывают еще один Инвестфонд в ЦА - теперь и в Душанбе
12:27  ЮНЕСКО внесло туркменский дутар в список всемирного культурного наследия. Аркадаг - ликует
11:39  Надо превратить геополитическое противостояние с Западом в полноценное столкновение цивилизаций, в войну идей, - А.Дугин
11:20  "Пропавшего" памирского лидера Аловатшоева тихо депортировали из России в Таджикистан
10:55  Уровень воды в кыргызской Токтогулке упал почти до днища. ГЭС скоро встанет
10:41  "Дикий Арман" исчез из СИЗО в Казахстане
10:37  Кризис мировой системы прорвался наконец и на Западе.., - Ирина Алкснис
10:08  Австралия как антикитайский и антироссийский инструмент. Сеть новых "эпохальных" военных договоров, - А.Игнатьев
09:08  ВерхСуд Киргизии возглавит Замир Базарбеков, Конституционный - Эмиль Осконбаев
09:02  Талибы впервые назначили женщин на руководящие посты в Афганистане. Двух акушерок - в два роддома
08:53  Турции пора определиться, она союзник или противник России, - Константин Ольшанский
08:16  Очередная Кремлевско-киевская зрада. Украина начала закупку российского газа у Венгрии
01:11  В Кыргызстане завели дело на Kaktus.media за статью о конфликте на границе с Таджикистаном
00:56  Нацбанк Кыргызсана выпустил монету (фото) в честь борцов с коронавирусом
00:49  Таджикистан силой вынуждает Киргизию решать вопрос спорных территорий, - Т.Джумадылов
00:46  Сорос призвал свергнуть Си Цзиньпина: плохая шутка перед Играми в Пекине
00:44  Король-уголь возвращается в Европу, - В.Прохватилов
00:34  Детей, жен и любовниц рос-олигархов на Западе тоже будут щимить. В том числе и А.Усманова, - "СП"
00:31  Украинская элитка готовится спасаться поодиночке, - Глеб Простаков
00:14  Золото ОАО "Кыргызалтын" теперь можно купить на внутреннем рынке Кыргызстана
00:10  Салам, Кремль! Почему иранский президент продемонстрировал набожность во время визита в Москву, - Е.Дунаева
00:08  Газовая война заставила США укрепить связи с Катаром, - "НГ"
Вторник, 01.02.2022
21:09  Сергей Степашин: свергнуть Токаева пытались казахские олигархи
18:50  Казахстан и передел мирового рынка урана, - А.Игнатьев
18:46  "Конвой свободы" идет по Америке
18:38  Как продали и предали Советский Союз, - Александр Проханов
14:38  Кому нужна бойня между киргизами и таджиками? - И.Джорбенадзе
13:41  Обнародован список Лондонских "русских олигархов" - Блаватник, Швидлер, Абрамович... подлежащих раскулачиванию
12:11  В западно-казахстанском Узене обнаружены новые крупные "залежи нефти"
11:41  Как освободить мир от либеральных диктатур, - Владимир Можегов
11:37  Три причины американского экспансионизма, - Александр Тимохин
11:31  Новой "мусорной королевой" Казахстана (вместо Алии Елбасиновны) стала Жанат Самат
11:05  Со школьников Туркменистана собрали деньги на ежегодное обновление портретов любимого Аркадага
10:58  Ассоциацию электронных СМИ Узбекистана возглавил Ш.Кудратходжа и новые хокимы в Ангрене, Нур-Ате и Денау
10:44  Олигархи распоясались... Как не повторить Казахстан в Узбекистане, - Б.Эргашев
10:06  Кыргызы умудрились построить офис мусорного полигона за... 320 тыс. евро
09:36  Лондон объявил войну путинским олигархам - у них отберут счета и недвижимость, - "СП"
09:29  Просидев 25 дней 1-м зампредом КНБ Мурат Нуртлеу пересел в кресло главы Президентской администрации Казахстана
09:13  Последний ковид наступает... Конец 2021-го и "омикрон" перепутали все карты, - К.Зайцев
09:10  Очередные зрады. Как "незалежную" все обманули, - Николай Сорокин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Туркменистан   | 
ЮНЕСКО внесло туркменский дутар в список всемирного культурного наследия. Аркадаг - ликует
12:27 02.02.2022

ЮНЕСКО внесли бахши в список культурного наследия. Бердымухамедов приказал срочно провести посвященные этому событию концерты и спектакли

31 января президент Гурбангулы Бердымухамедов провел рабочее совещание, на котором стало известно о внесении в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО ремесла изготовления дутара, исполнительского музыкального искусства на нем и искусства бахши. Этим вопросом Туркменистан занимался с 2020 года.

Как сообщает госинформагентство ТДХ, на совещании присутствовали министр иностранных дел Рашид Мередов, вице-премьер по науке и образованию, здравоохранению и спорту Сапардурды Тойлыев и вице-премьер по вопросам культуры и СМИ Мяхриджемал Маммедова.

Положительное решение было принято в ходе 16-й сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, состоявшейся в Париже 13–18 декабря 2021 года. 30 января от ЮНЕСКО поступил оригинал соответствующего Сертификата.

В честь этого события глава государства поручил Мередову подготовить национальные и международные мероприятия, а также продолжить работу по включению в Список ЮНЕСКО искусства сейисования ахалтекинцев, национальных особенностей разведения алабаев, а также туркменского искусства вышивки.

Тойлыеву приказано ускорить процесс создания кафедр ЮНЕСКО в Туркменском государственном университете имени Махтумкули и в Туркменском государственном педагогическом институте имени Сейитназара Сейди, а также по включению ряда средних школ страны в Ассоциацию школ ЮНЕСКО.

Маммедовой поручено:

• срочно подготовить Порядок мероприятий, которые будут проведены в велаятах и Ашхабаде;

• провести 1 февраля во Дворце мукамов конференцию и выставку, а также вручить удостоверения о присвоении звания "Çeper döredijiligiň halk ussasy" отличившимся мастерам изготовления дутара из велаятов и столицы;

• организовать телезапись концерта музыкантов-бахши и его трансляцию в эфире. "Целесообразно проводить такие концерты в зданиях "Türkmeniň ak öýi" (Белых юртах) велаятов страны", – отметил глава государства;

• поставить в театрах спектакли, посвященные теме дутара, и в формате телезаписи (театры на данный момент закрыты для посетителей из-за антиковидных мер, – прим. ред.) выпустить их в эфир.

По этому случаю президент также подписал поздравительное Обращение к жителям страны.

Напомним, что в настоящее время от Туркменистана в Список Всемирного наследия входят историко-культурные памятники Древнего Мерва, Куняургенча, Древней Нисы, а также эпос "Героглы", танец "Куштдепди" и искусство ручного ковроделия.

Источник - hronikatm.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1643794020
Новости Казахстана
- Сенат дал согласие на назначение Президентом Республики Казахстан Председателя Национального Банка
- Кадровые перестановки
- Что там с аграрной наукой?
- Подойдите ко мне ближе, бизнесмены! – взгляд на встречу Президента с бизнесом
- О мерах КНБ по реализации поручений Главы государства
- Комментарий Министерства иностранных дел Республики Казахстан к обращению Human Rights Watch по событиям "Трагического января"
- Министр энергетики РК рассказал о текущей ситуации по производству нефтепродуктов
- Итоги аудиторской деятельности ДВГА по Кызылординской области за 2021 год
- Информация о деятельности ДВГА по Западно-Казахстанской области за 2021 год
- За казах ответит
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  