ЮНЕСКО внесло туркменский дутар в список всемирного культурного наследия. Аркадаг - ликует

12:27 02.02.2022

ЮНЕСКО внесли бахши в список культурного наследия. Бердымухамедов приказал срочно провести посвященные этому событию концерты и спектакли



31 января президент Гурбангулы Бердымухамедов провел рабочее совещание, на котором стало известно о внесении в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО ремесла изготовления дутара, исполнительского музыкального искусства на нем и искусства бахши. Этим вопросом Туркменистан занимался с 2020 года.



Как сообщает госинформагентство ТДХ, на совещании присутствовали министр иностранных дел Рашид Мередов, вице-премьер по науке и образованию, здравоохранению и спорту Сапардурды Тойлыев и вице-премьер по вопросам культуры и СМИ Мяхриджемал Маммедова.



Положительное решение было принято в ходе 16-й сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, состоявшейся в Париже 13–18 декабря 2021 года. 30 января от ЮНЕСКО поступил оригинал соответствующего Сертификата.



В честь этого события глава государства поручил Мередову подготовить национальные и международные мероприятия, а также продолжить работу по включению в Список ЮНЕСКО искусства сейисования ахалтекинцев, национальных особенностей разведения алабаев, а также туркменского искусства вышивки.



Тойлыеву приказано ускорить процесс создания кафедр ЮНЕСКО в Туркменском государственном университете имени Махтумкули и в Туркменском государственном педагогическом институте имени Сейитназара Сейди, а также по включению ряда средних школ страны в Ассоциацию школ ЮНЕСКО.



Маммедовой поручено:



• срочно подготовить Порядок мероприятий, которые будут проведены в велаятах и Ашхабаде;



• провести 1 февраля во Дворце мукамов конференцию и выставку, а также вручить удостоверения о присвоении звания "Çeper döredijiligiň halk ussasy" отличившимся мастерам изготовления дутара из велаятов и столицы;



• организовать телезапись концерта музыкантов-бахши и его трансляцию в эфире. "Целесообразно проводить такие концерты в зданиях "Türkmeniň ak öýi" (Белых юртах) велаятов страны", – отметил глава государства;



• поставить в театрах спектакли, посвященные теме дутара, и в формате телезаписи (театры на данный момент закрыты для посетителей из-за антиковидных мер, – прим. ред.) выпустить их в эфир.



По этому случаю президент также подписал поздравительное Обращение к жителям страны.



Напомним, что в настоящее время от Туркменистана в Список Всемирного наследия входят историко-культурные памятники Древнего Мерва, Куняургенча, Древней Нисы, а также эпос "Героглы", танец "Куштдепди" и искусство ручного ковроделия.