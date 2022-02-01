Турки открывают еще один Инвестфонд в ЦА - теперь и в Душанбе

12:34 02.02.2022

Таджикистан и Турция планируют создать совместный инвестиционный фонд

Нигина Аслонова,



Посол Таджикистана в Турции Ашрафджон Гулов провел 1 февраля переговоры с президентом управления по развитию и поддержке малого и среднего бизнеса Турции (KOSGEB) Хасаном Басри Куртом, на которых было рассмотрено создание совместного инвестиционного фонда, сообщает министерство иностранных дел РТ.



В ходе встречи стороны обменялись мнениями о текущей ситуации и дальнейших шагах по реализации договоренностей, достигнутых на 11-м заседании Межправительственной комиссии Таджикистана и Турции по экономическому сотрудничеству.



В частности собеседники обсудили договоренность о создании Совместного инвестиционного фонда для финансирования проектов малого и среднего бизнеса двух стран в Таджикистане, отмечается в сообщении МИД.



Было отмечено, что в Таджикистане 2022-2026 годы объявлены "Годом развития промышленности".



Стороны договорились разработать План мероприятий на основе Меморандума о сотрудничестве между Государственным комитетом по инвестициям и управлению государственным имуществом РТ и KOSGEB, подписанного на полях 11-го заседания таджикско-турецкой межправительственной Комиссии по экономическому сотрудничеству.



Согласно статистическим данным двусторонний торговый оборот между Таджикистаном и Турцией в 2021 году составил $390,5 млн.



Две страны установили дипломатические отношения 29 января 1992 года. На протяжении 30 лет между Таджикистаном и Турцией подписано более 70 двусторонних соглашений в различных областях.