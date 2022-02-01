 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Тадже растет накал вокруг дебатов о выводе Ванджского и Дарвазского районов из состава ГБАО
12:38 02.02.2022

Начальник Управления образования ГБАО: "Мухаммадбокир избил меня". Мухаммадбокиров: "Это ложь и клевета"
08:10, сегодняАвтор: Asia-Plus

Чиновник выступил с обвинениями в адрес неформального лидера области, а также высказал мнение, что жителям Дарваза и Ванджа в Хороге не рады.

Начальник управления образования ГБАО Лутфулло Наврузов в видеоролике, опубликованном телеканалом "Бадахшан" и который с 31 января распространяется в социальных сетях, утверждает, что к нему домой пришел один из неформальных лидеров области Мухаммадбокир Мухаммадбокиров, избил и оскорбил его, а потом велел покинуть свой пост.

Однако в коротком телефонном разговоре "Азия-Плюс" Мухаммадбокиров отверг эти обвинения.

Мухамадбокиров заявил, что вначале, когда Наврузов только был назначен главой сферы образования региона и в телевизионном выступлении назвал их террористами, он встретился с ним, приветствовал его, и сказал, что ему не надо вмешиваться в эти дела.

"Я не бил начальника областного отдела образования. Это когда было, чтобы я избил его? Нет, клянусь Богом, это ложь и клевета", - сказал неформальный лидер ГБАО.
В своем видеообращении Наврузов сообщил, что его избили после того, как он прокомментировал криминогенную обстановку в Хороге в связи с событиями конца ноября.

"В ночь на 29 января, в 20:00, ко мне в спальню, расположенную на четвертом этаже здания отдела образования, в нетрезвом состоянии пришел Мухаммадбокир Мухаммадбокиров, лидер организованной преступной группы махалли Хороги Боло города Хорог и спросил: "Откуда ты?" Я ответил, что я таджик и уроженец Ванджского района ГБАО. Услышав это, он напал на меня. Оскорбил все святое для меня, всех моих близких, мать, жену и детей, нецензурно высказался в отношении жителей Ванджа, а потом избил и пытал меня", - говорит он.

В видеоролике он рассказывает, что так как Мухаммадбокир имел с собой огнестрельное оружие, он не стал пререкаться с ним.

"Ты ванджский, собирай вещи и убирайся из Хорога, и под угрозой оружия вывел меня из здания. Я был вынужден покинуть здание и маххалу Хороги Боло города Хорог", - говорит Наврузов.
Он также отметил, что и в начале его назначения Мухаммадбокир угрожал и оскорблял его, но, по-мужски, никуда не обратился, о чем впоследствии сожалел.

Мухаммадбокир же уверяет, что в глаза его не видел и ничего не знает.

"Это все клевета, бред. Теперь все что-то выдумывают и клевещут на меня. Он ванджский, а ванджские для меня братья, я никогда не подниму руку на выходцев из Ванджа", - сказал он в интервью "Азия-Плюс".

Здание Управления образования ГБАО, куда, по словам Наврузова, пришел Мухаммадбокир и избил его
В ролике Лутфулло Наврузов обсуждает выход Ванджского и Дарвазского районов из состава ГБАО, который обсуждался членами местных маджлисов этих районов в декабре прошлого года, и заявил, что тогда был против этой идеи. Теперь, по его словам, после оскорблений и пыток, он пришел к выводу, что предложение депутатов было правильным.

Областной чиновник также сказал, что если ситуация не изменится, он будет вынужден отправиться на работу в другие части страны - в Рашт или Куляб, к примеру.

Далее глава Управления образования области обращается к интеллигенции, "5 тысячам 753 учителям, ветеранам и жителям Хорога", и заявляет, что, если они за справедливость и правду, так почему же за его избиение не выходят на протесты перед домом Мухаммадбокира.

"Обращаюсь к интеллигенции и жителям Хорога, и заявляю, что я не являюсь сотрудником какого-либо правоохранительного органа или силовой структуры. Преподаю и занимаюсь воспитанием подрастающего поколения. Посудите сами, в отношении меня, как преподавателя, допускается такое давление, угрозы и оскорбления со стороны организованной преступной группы. Так что же будет с теми студентами, бизнесменами и предпринимателями, которые приедут в Хорог из Дарвазского, Ванджского районов и других регионов страны?", - задает он вопрос.
В конце ролика Наврузов говорит, что его должность и в Вандже была неплохой и, хотя сейчас он пришел на более высокую и ответственную должность, он жалеет об этом.

Затем Наврузов обращается к властям и заявляет, что государство должно защитить его.

"Такова награда за службу? Где государство и государственность, где порядок и верховенство закона? Как быть тогда? Сказать всем жителям Дарваза и Ванджа, чтобы они больше не ездили в райцентр? Или придется нам всем переезжать из Хорога? Где мы еще можем работать? Что нам делать? Какой это век и время? Это какое государство, в котором действуют законы джунглей?", - вопрошает начальник управления образования ГБАО Лутфулло Наврузов.
В конце ролика он приходит к выводу, что интеллигенцию в Хороге не поддерживают, не подчиняются наставлениям духовного лидера исмаилитов, и говорит, что "здесь больше оцениваются слова преступника".

В настоящее время в правоохранительных органах ГБАО не комментируют избиение Лутфулло Наврузова со стороны Мухаммадбокира Мухаммадбокирова, не подтверждая и не опровергая этот инцидент.

Источник - asiaplustj.info
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