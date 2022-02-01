В Бишкеке поименовали улицу в честь героя последней войны с таджиками - отважного спецназовца Эсентура Кубанычбек уулу

12:52 02.02.2022

Одна из улиц в жилмассиве "Ала-Тоо - 3" названа в честь Эсентура Кубанычбек уулу, героически погибшего военного в пограничном вооруженном конфликте между Кыргызстаном и Таджикистаном в апреле-мае 2021 года. Об этом на своей странице сообщил пользователь Facebook Жыргалбек Бердибеков.



Эсентур Кубанычбек уулу родился 22 января 1991 года в селе Ак-Муз Ат-Башинского района Нарынской области. Парень рос без родителей, учился в пограничном институте в России. Был заместителем начальника спецназа по защите государственной границы.