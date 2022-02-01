Кыргызстан меняет посла в Таджикистане. Рустенбеков отозван

16:37 02.02.2022

2 февраля 2022, Бишкек - 24.kg, Жазгуль МАСАЛИЕВА

Посол Кыргызстана в Таджикистане Жаныш Рустенбеков освобожден от должности



Посла Кыргызстана в Таджикистане Жаныша Рустенбекова освободили от должности. Об этом сообщила пресс-служба президента.



Напомним, Жаныш Рустенбеков назначен послом КР в РТ в декабре 2018-го. В мае прошлого года профильный комитет Жогорку Кенеша выразил недоверие ему. Но, несмотря на это, дипломат не был отозван.



Активисты запустили акцию в интернете против посла Кыргызстана в Таджикистане Жаныша Рустенбекова под хештегом #ЭлчиниИздейбиз (#Ищем посла).