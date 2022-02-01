В Молдавии начались газовые протесты. В первых рядах - замерзшие гагаузы

18:02 02.02.2022 Гагаузия просит у Москвы такие же льготы, как у Приднестровья

Светлана Гамова

Зав. отделом политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Главе Гагаузии Ирине Влах приходится отвечать и за себя, и за молдавское правительство. Фото со страницы Ирины Влах в Facebook

В Молдавии начались протесты населения против газовых тарифов. Первыми вышли на митинг жители Гагаузской автономии. Бывший замглавы администрации автономного образования Валерий Яниогло сказал "НГ", что Народное собрание (парламент) Гагаузии сформировал делегацию для переговоров в Москве о поставках в регион газа по цене Приднестровья. Гагаузы напоминают, что в автономии русский является языком межнационального общения и население настроено пророссийски. В это время в Кишиневе мэр столицы Ион Чебан подал жалобу в Генпрокуратуру на решение правительства повысить тарифы на газ задним числом.



Гагаузия – автономно-территориальное образование (АТО) на юге Молдавии – газифицирована на 100%, сообщил "НГ" экс-заместителя башкана (главы) автономии Валерий Яниогло. 90% частных жилых домов подключены к газопроводу. Повышение тарифов, по словам Яниогло, не позволяет отапливать дома газом, и граждане используют для отопления дрова. Но и это ненадолго – деревьев не хватит. Поэтому в Народном собрании (НС) выбрали несколько депутатов и оправили их на переговоры по снижению цены на газ для автономии.



В Комрате – столице Гагаузии – "НГ" рассказали, что депутаты поедут в Москву и попросят Госдуму помочь решить этот вопрос так, как это было сделано в отношении Приднестровья.



На митинге, который состоялся в Комрате, выступающие говорили о том, что по решению Народного собрания русский является языком межнационального общения. В школах АТО преподают на русском языке. Гагаузия активно взаимодействует с российскими регионами, а население считает себя пророссийским.



Участники протеста в Комрате высказали замечания в адрес президента Молдавии. Они заявили: "Майя Санду, чтобы ублажить своих американских друзей, поссорилась с Россией. А это наш важный стратегический партнер. Россия всегда помогала Молдове. Наша власть молчала тогда, молчит и сегодня. Мы сделали вывод, что сегодня наши власти сами по себе, а народ сам по себе". Митингующие отметили, что башкан Гагаузии Ирина Влах должна была посетить Москву сразу после появления проблем с ценами на газ.



"У Гагаузии очень хорошие международные отношения с регионами Российской Федерации, Турцией, ЕС. Надо ко всем обращаться за помощью, объяснить, что наш народ находится на грани гуманитарной катастрофы", – заявил депутат Народного собрания Гагаузии Александр Тарнавский.



Житель Комрата Иван Кыльчик отметил, что "без помощи России нам не обойтись".



По словам депутата Николая Дудогло, платежки с новыми тарифами большинство населения оплатить не сможет. Политик считает необходимым "всему гагаузскому народу" обратиться к России за финансовой помощью.



"Что смогут сделать депутаты, которых делегировали для поездки в Москву? Давайте будем серьезными. А если обратится весь гагаузский народ? Молдавские газовые ветки не дадут нам получать из России дешевый газ, а Молдове – дорогой. Потому нам нужны компенсации. Предлагаю создать два фонда возмещения тарифов для всех жителей Гагаузии – из гагаузского бюджета, и наших друзей, которые нас уважают, – это Россия и Турция", – сказал депутат НСГ.



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Гагаузы говорили на митинге, что надо просить

помощи у Москвы.

Кадр из видео со страницы Nokta в FacebookПротестующие призвали отправить в отставку президента Молдавии Майю Санду, премьер-министра страны Наталью Гаврилицу.

Башкан Ирина Влах расценила как незрелое намерение сформировать делегацию для переговоров с Москвой о заключении отдельного договора между АТО Гагаузия и российским газовым концерном о поставке газа в регион по более низкой цене. "Сегодня переговорщиками по цене на газ могут быть только "Молдовагаз", президент и правительство, – отметила башкан. – Депутаты НСГ неправомочны".



Между тем митинги протеста проходят и в Кишиневе. В воскресенье против повышения газовых тарифов выступила партия "Гражданский конгресс". В будущие выходные она опять выведет на улицы своих сторонников. Повестка митинга будет той же – тарифы, цены на бензин, продукты.



Ранее сообщалось, что Блок коммунистов и социалистов забронировал в мэрии центральную площадь Кишинева на февраль-март для проведения акций протеста.



В понедельник мэр Кишинева Ион Чебан и его заместитель Фадей Нагачевский подали жалобу в Генеральную прокуратуру на решение Национального агентства по регулированию энергетики (НАРЭ) повысить тарифы на газ задним чиcлом.



Чиновники считают это решение злоупотреблением, учитывая, что ретроактивно закон применяется только тогда, когда инициатива оказывает положительное влияние на граждан. Более того, Чебан обвиняет правительство в необоснованном введении чрезвычайного положения. По его словам, решения, противоречащие закону, принимаются под прикрытием режима ЧП.



Мэр и вице-мэр Кишинева просят Генеральную прокуратуру провести расследование законности решения о повышении тарифов задним числом. Стоить отметить, что вчера это решение также было обжаловано в Апелляционной палате.



"НАРЭ является, по крайней мере на бумаге, аполитичным, независимым учреждением, но не учреждением, которое вместе с этим правительством лишает народ Республики Молдова последних денег. Мы требуем возбуждения уголовных дел против тех, кто должен был проигнорировать указания правительства. Чрезвычайное положение было введено исключительно для того, чтобы дать согласие задним числом на повышение тарифов", – сказал Ион Чебан.



Напомним, 28 января НАРЭ приняло решение повысить тарифы на природный газ. Указано, что новые тарифы вступают в силу с 1 января.



Кроме того НАРЭ во вторник, 1 февраля, опубликовало новую максимальную стоимость бензина и дизтоплива, которая начнет действовать со среды.



Рекордные цены на топливо НАРЭ объясняет увеличением стоимости нефти марки Brent: "Увеличение наблюдается в большинстве стран региона, в том числе в Румынии, которая является основным поставщиком топлива для нашей страны".



Тема повышения тарифа на природный газ задним числом вызвала бурные дискуссии в стране.



"В декабре правительство знало, что цена на газ изменится. Никто не знал, в каком направлении будет изменение и сколько будет стоить газ. Для того чтобы сделать оценку, нужны конкретные цифры. Когда на международном рынке появились конкретные цифры, можно было делать расчеты. Молдова сейчас переживает многочисленные кризисы, которые не генерируются изнутри. Все переживают газовый кризис, пандемический кризис. Важно проанализировать, как правительства действуют в этих кризисах и что они предпринимают, чтобы снять бремя этих тарифов с плеч граждан", – пояснила в телеэфире депутат президентской партии PAS Марчела Адам.



"Вы рассказываете сказки. Решение принято задним числом, и вы возложили его на плечи граждан", – заявил глава администрации села Кондрица Андрей Доникэ.



По мнению бывшего депутата Валерия Гилецкого, проблема заключается в том, что с "Газпромом" не удалось договориться о фиксированной цене на газ вне зависимости от колебаний на международном рынке.



Лидер партии "Платформа DA" Дину Плынгэу считает, что самой большой проблемой в этом кризисе была прозрачность принятия решений. "Мы до сих пор не знаем, каковы условия контракта", – отметил он.



Пока в молдавском обществе спорят, кто виноват в газовой истории, АО "Молдовагаз" сообщает о понижении цены в феврале. Молдавия будет покупать российский природный газ на 80 долл. дешевле, чем в январе. По предварительным расчетам главы "Молдовагаза" Вадима Чебана, Молдавия будет платить около 563 долл. за 1 тыс. куб. м, сообщает tv8.md.



Однако Вадим Чебан ничего не сказал о возможном снижении тарифов для конечных потребителей.



1.02.22 Источник - ng.ru

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