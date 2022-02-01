 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вторник, 01.02.2022
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КазНацХолдинг "Байтерек" возглавил лондонский мажор Шарлапаев
20:09 02.02.2022

Смаилов представил коллективу "Байтерека" нового председателя правления

Премьер-министр РК Алихан Смаилов представил коллективу АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" избранного решением совета директоров нового председателя правления Каната Шарлапаева, передает Zakon.kz.

Как сообщает primeminister.kz, глава правительства поблагодарил прежнего председателя правления Айдара Арифханова за проведенную работу во главе холдинга.

Представляя Каната Шарлапаева, Смаилов отметил его большой управленческий опыт работы в структурах одного из крупных в мире инвестиционных банков – "Сити".

- Перед "Байтереком" стоят серьезные задачи. В первую очередь, это повышение доступности и прозрачности финансирования, содействие развитию несырьевых секторов экономики, АПК и предпринимательства. Глава государства уделяет большое внимание указанным направлениям и ожидает эффективной работы Холдинга, - сказал Алихан Смаилов.
Канат Шарлапаев родился в 1981 году в Саратовской области.

Окончил Саратовский социально-экономический университет (РФ), Cranfield School of Management (Великобритания).

Трудовую деятельность начал в 2003 году в банковском секторе.
В 2006-2008 гг. работал в финансовом департаменте регионального офиса, Департаменте управления проектами, операционно-технологическом департаменте, управлении продажами Инвестбанка "Сити" (Великобритания, Чехия).
2008-2014 гг. – старший аналитик, помощник вице-президента, вице-президент регионального дивизиона по работе на рынке акций Инвестбанка "Сити" (Лондон, Великобритания).
2014-2015 гг. – вице-президент региональной группы стратегического планирования и анализа по Европе, Ближнему Востоку и Африке Инвестбанка "Сити" (Лондон, Великобритания).
2015-2017 гг. – главный финансовый директор, заместитель председателя правления, старший вице-президент Ситибанк Казахстан.
2017-2020 гг. – главный финансовый директор по России, Украине и Казахстану, старший вице-президент Ситибанк Россия.
С 2020 - 02.2022 - региональный директор по стратегии, планированию и анализу на развивающихся рынках Африки, Ближнего Востока и Восточной Европы Инвестбанка "Сити" (ОАЭ).

Елена Беляева

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1643821740
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