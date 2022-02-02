 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Время для переговоров исчерпано. Война за Украину неизбежна? - Ю.Борисов
00:16 03.02.2022

ЮРИЙ БОРИСОВ | 02.02.2022 |

Попытка убедить матерого волка сделаться травоядным заведомо бесперспективна, и Москва на это не рассчитывала

Независимо от того, чем являются бумаги, слитые в сеть испанской газетой ElPais, подлинным ответом США и НАТО на российские предложения о безопасности или же очередным изобретением жадных до сенсаций газетчиков, c самого начала было понятно, что дело это в практическом плане абсолютно безнадежное. И что обустроить новую Ялту без взбучки мировым силам агрессии, как это было в преддверии Ялты-1945, не получится.

По той элементарной причине, что силы агрессии, сиречь совокупный Запад, не считают себя настолько слабыми, что им остается только согласиться на отказ от экспансионистских планов. А убедить их в обратном посредством одних слов невозможно.

Во всяком случае в мировой истории таких прецедентов не было. А все великие мирные договоры и переделы планеты учинялись лишь после очередной большой схватки, в ходе которой расстановка сил выяснялась полностью и оставалось лишь подписать на этой основе соответствующие бумаги. Увы, так устроен этот мир. Так всегда было и будет.

Это вовсе не значит, что Россия поступила неправильно, сделав Западу предложения по гарантиям безопасности и дождавшись на него официального ответа. Именно так и следовало поступить. Потому что в любом случае речь идет об очень серьезных вещах и важных последствиях для всего мира. И запастись такими документами, даже в видах очередного Нюрнбергского процесса над врагами человечества, дело отнюдь не лишнее.

Однако допустим, что публикация испанской газеты – не изобретение газетчиков. Вероятность этого довольно высока. Не зря же Сергей Лавров, прекрасно знающий западные нравы, сказал, что такая утечка не заставит себя ждать. В таком случае она подтверждает тот очевидный факт, что с нынешним закусившим удила западными лидерами разговаривать, в принципе, не о чем. Чего стоит одно только требование о выводе российских войск с территории Крыма – неотъемлемой части территории России. С тем же успехом Запад мог попросить, чтобы российская армия сдала все имеющееся у нее оружие.

То есть это вообще не разговор. Тем более не основа для ведения каких-либо переговоров. Мы видим поведение распоясавшегося хама, который убежден, что он "главный на районе", а остальные обязаны мелко дрожать при его появлении и делать два "Ку!".

Это то, что мы имеем на сегодняшний день. Почему Запад себя так ведет, тоже понятно. Потому что, как это ни смешно звучит, отступать ему особенно некуда. После ухода западной коалиции из Афганистана она уже почти подписала себе морально-психологический приговор в глазах всего мира. Если после этого они еще согласились бы прекратить продвижение на восток в Европе, вернув НАТО на рубежи 1997 года, отказавшись от размещения любых ударных вооружений на границах РФ и закрыв "украинский вопрос", о такую Америку остальной мир мог бы ноги вытирать.

То есть для них это смерти подобно. Особенно учитывая западную привычку жить за счет остального мира. А всех, кто с этим не согласен, приводить к повиновению, не стесняясь никаких средств. Примерно так, как об этом сказал 31 января представитель России в СБ ООН Василий Небензя в ходе навязанного теми же Соединенными Штатами пустопорожнего "обсуждения" украинской темы:

"Маневры США вокруг созыва нашей сегодняшней встречи особенно неадекватны и лицемерны на фоне того, что именно американцы имеют рекордные показатели присутствия войск за пределами своей территории. Американские военные, советники, вооружения, в том числе ядерные, зачастую расположены за тысячи километров от Вашингтона. Не говоря уже о том, что военные авантюры США унесли десятки и сотни тысяч жизней граждан тех стран, куда они несли свою "свободу и демократию". США неоднократно, в том числе в последние годы, применяли силу в отношении других государств без санкции Совета Безопасности ООН. В их арсенале односторонние санкции и принудительные меры, угрозы, исполнять которые, как приговор некоего верховного суда, они пытаются заставить всех. Согласно данным американских экспертов, 84 из 193 стран-членов ООН в той или иной степени подвергались оккупации или агрессии США. А в 191 государстве в 20-21 веках, так или иначе, размещались американские войска. По общедоступным данным, США содержат около 750 военных баз в более чем 80 странах мира. Общее число военнослужащих США размещенных за границей – 175 тысяч. Из них более 60 тысяч в Европе. Объем военного бюджета США в 2020 году составил 778 миллиардов долларов, в то время как российский – 61 млрд. долларов. То есть меньше в 12 раз".

Со своей стороны Россия поставлена перед лицом угроз такого масштаба, мириться с которыми невозможно, разве что это не сделает прямая агентура Запада, которая сдаст страну с потрохами, но такое вряд ли.

Вполне очевидно, что оставляемые Западом для дальнейшего "Дранг нах остен" широчайшие "окна уязвимости" России, из которых дует сырым могильным ветром, надо либо закрывать, либо покорно ждать того времени, когда ситуация дозреет и Запад улучит момент, чтобы всадить в Россию нож. Как это может произойти уже в недалеком будущем, популярно объяснил 1 февраля президент РФ Владимир Путин:

"Теперь, говорят, следующий шаг – это Украина, ее нужно принять в НАТО. Послушайте, что я скажу, внимательно. Ведь в доктринальных документах самой Украины написано, что они собираются вернуть Крым, в том числе военным путем – не то, что они говорят на публику, а в документах написано. Представим себе, что Украина является членом НАТО: напичкана оружием, стоят современные ударные системы, так же как в Польше и в Румынии – кто помешает-то – и начинает операции в Крыму, сейчас не говорю даже про Донбасс. Это суверенная российская территория. Вопрос для нас в этом смысле закрыт. Представим, что Украина – страна НАТО и начинает эти военные операции. Нам что, воевать с блоком НАТО? Кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал? Похоже, что нет".

Сегодня мы видим, как прямо у российских ворот наливается милитаристскими соками режим, который существует исключительно для того, чтобы уничтожить Россию. Мы видим, как его все более интенсивно накачивают западным оружием. И уже недалек тот день, когда будут сняты последние ограничения на оснащение киевских бандформирований любыми видами военной техники. И на Украину сплошным потоком хлынет натовское тяжелое вооружение – от современных боевых самолетов, надводных кораблей, подводных лодок до танков и ракетных установок.

То есть будет создан военный потенциал, вполне достаточный не просто для локальных пограничных конфликтов, но и для большой войны с Россией, к которой тем или иным способом наверняка подключится Запад. Потому что у Запада есть свой, причем очень большой, интерес к тому, чтобы убрать геополитическую занозу, какой для него является РФ.

С учетом вышесказанного оснований для утверждения о том, что время работает на Россию, у нас, к сожалению, нет. Зато поводов задуматься об актуальности принципа "Промедление смерти подобно!" более чем достаточно.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1643836560
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