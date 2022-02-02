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США уже не смогут остановить технологический рывок Китая, - А.Комраков
00:20 03.02.2022

02.02.2022

Инновации и рост внутреннего потребления стали опорой для экономики КНР
Анатолий Комраков
Почти 90% жителей Земли, использующих технологию 5G, – это китайцы.
США не смогут сдержать технологическое развитие Китая, а стратегия "двойной циркуляции" помогает превращать американские санкции в стимулы для внутреннего роста Поднебесной, отмечают российские ученые. Если раньше экономика КНР развивалась благодаря наращиванию экспорта, то теперь она растет благодаря быстрому росту внутреннего потребления. Американские попытки ограничить китайские технологии связи 5G привели лишь к их опережающему распространению в самом Китае. А наращивание производства вооружений стимулировало и гражданское производство. Однако некоторое российские эксперты предполагают, что у США все еще есть стоп-кран для китайской экономики.

Объем торговли услугами в Китае по итогам 2021 года вырос на 16,1% в годовом исчислении и составил около 831,4 млрд долл., заявили в Министерстве коммерции КНР. По сравнению с уровнем 2019 года торговля услугами сократилась на 2,2%, но объем экспорта увеличился на 30%, а объем импорта снизился на 20,4%. В целом темпы экономического роста Китая в 2021 году оказались самыми высокими за последние 10 лет, составив 8,1%.

Первый год реализации новой стратегии развития экономики Поднебесной оказался более чем успешным. В ноябре 2020 года Пекин заявил о переходе на новую стратегию, получившую название "двойная циркуляция" (см. "НГ" от 05.11.20). В качестве основного драйвера она предусматривает опору на внутренний спрос и инновации, а прежним драйверам – наращиванию экспорта, инвестициям и взаимодействию на внешнеэкономическом контуре – теперь отводится вспомогательная роль.

Поставленная председателем КНР Си Цзиньпином в 2012 году цель построить в Китае к 2021 году "общество средней зажиточности" достигнута, напоминают ученые из Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Владимир Ясинский и Михаил Кожевников. В стране ликвидирована абсолютная бедность, а доходы на душу населения удвоены, превысив 10 тыс. долл. в год, пишут они.

Рост доходов отразился на структуре расходов. С 2013 по 2019 год домохозяйства стали больше тратить на транспорт, образование, культуру, отдых и здравоохранение и относительно меньше на еду и одежду. Выросло количество приобретаемых товаров длительного пользования: вдвое больше, с 22,3 до 43,2 штук на 100 домохозяйств, стали покупать автомобилей, мобильных телефонов – с 206,1 до 247,4. С 2010 по 2020 год доля конечного потребления в ВВП КНР выросла с 49,3 до 54,3%, а доля товарного экспорта в ВВП Китая снизилась за период 2008–2019 годов с 31,6 до 17,4%.

Ученые отмечают, что американские санкции только укрепляют еще один основной драйвер развития – инновации и технологии. Попытки США за счет различного рода санкций и ограничений способны затормозить, но не остановить дальнейшее развитие китайской национальной инновационной системы, считают они и приводят пример Huawei, которая из-за препятствий на международном рынке 5G сконцентрировала усилия на развитии таких сетей в Китае, в результате чего страна стала безусловным мировым лидером в освоении этих технологий.

Китай тратит немалые средства на преодоление технологической зависимости: с 2010 по 2020 год расходы на НИОКР выросли с 1,7 до 2,4% ВВП (до 580,9 млрд долл.). По доле затрат на НИОКР в ВВП Китай все еще значительно отстает от Японии (188,9 млрд долл. – 3,5% ВВП), США (656 млрд долл. – 3,06%) и Южной Кореи (103,6 млрд – 4,64% ВВП). Для сравнения, в России за 2019 год на НИОКР было израсходовано 1,13 трлн руб. (44,3 млрд долл.), или 1,03% ВВП. Китай планирует наращивать расходы на НИОКР не менее 7% в год, и к 2025 году они должны составить 815 млрд долл. В прошлом году Китай зарегистрировал 68,7 тыс. международных патентов, в то время как США – только 59,2 тыс.

К 2030 году Китай запланировал стать мировым лидером в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Для этого планируется увеличить вложения в отрасль до 150 млрд долл., а в смежные – до 1,5 трлн долл. Китай уже стал абсолютным лидером в использовании технологии связи 5G. К настоящему времени 86% пользователей 5G в мире – это китайцы.

Опасения по поводу амбиций Китая на днях выразил 91-летний американский миллиардер Джордж Сорос. "Китайский лидер Си Цзиньпин – самая большая угроза, с которой сегодня сталкиваются открытые общества", – заявил он в своем Twitter, выразив надежду на скорую смену китайского лидера. США наращивают усилия по созданию так называемого антикитайского интернационала", или широкого альянса демократий против авторитаризма, но и этот процесс происходит не так, как им хотелось бы, о чем свидетельствует, в частности, подписание Евросоюзом всеобъемлющего инвестиционного соглашения с Китаем, пишут авторы ИНП РАН.

Стратегия "двойной циркуляции" в целом реализуется, но внутренний китайский рынок сейчас сталкивается с очень серьезными рисками, считает президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич. "Ключевой сектор строительства и недвижимости в четвертом квартале 2021 года показал отрицательные темпы прироста в структуре ВВП (-2,1% и -2,9% соответственно). В целом за это время экономика выросла на 4%, а прогнозы на 2022 год тоже не радужные: ВБ предсказывает 5,1%, Goldman Sachs вообще 4,3%. К тому же растет давление на внешних рынках: в мире растет уровень протекционизма, США готовятся к новому раунду торговой войны, – сказал "НГ" эксперт. – Строго говоря, 2020–2021 годы остались за Китаем: экономика росла оба года, внешняя торговля развивалась и била новые рекорды, Гонконг успел обогнать Лондон в качестве финансового центра, например, по торговому обороту фондового рынка, но к 2022 году ЕС и США пришли в себя и наверняка захотят поднять ставки в конфликте, поэтому звучит воинственная риторика в технологической сфере", – говорит он.

Технологическое развитие в КНР будет тормозиться очень сильно, и влияние санкций сбрасывать со счетов нельзя, считает директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. "Санкции сдерживают переход от развития массового производства к высокотехнологичному. Многие инновации предназначались для внешних рынков, но сейчас для китайской высокотехнологичной продукции большинство западных рынков, в том числе, например, Австралии, Новой Зеландии, заблокированы. Это тормозит внедренческий цикл, ситуация негативно сказывается на системе переподготовки кадров. Китаю приходится разрабатывать технологии только для внутреннего пользования, как это происходит с аналогами глобальных соцсетей", – отмечает эксперт.

Справедливость тезиса о том, что американские санкции уже не остановят передовое технологическое развитие Китая, будет зависеть от глубины и от масштаба этих санкций, считает Манкевич. "Нужно понимать, что Китай пока не является технологическим гегемоном. Направления, по которым у Китая есть четко выраженное лидерство, весьма ограничены: это 5G, неплохие позиции в роботизации производства, биотехнологиях, космосе, финтехе. Раздражение США вызывают попытки Китая проникать в отрасли с более высокой добавленной стоимостью, в которых сегодня доминируют США", – предполагает эксперт.

Источник - ng.ru
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