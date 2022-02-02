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Четверг, 03.02.2022
00:28  Российская ЧВК Вагнера попробует выбить из Мали джихадистов и... французов
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Российская ЧВК Вагнера попробует выбить из Мали джихадистов и... французов
00:28 03.02.2022

Группе Вагнера в Мали придется пройти проверку временем

Обострение отношений Парижа и Бамако не гарантирует успеха российской ЧВК

Данила Моисеев
02.02.2022

Будущее оставшегося в Сахеле французского контингента пока остается неопределенным.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что ситуация с присутствием французского контингента в Мали "не может оставаться прежней" и что решение, как поступить с военными, которых новые малийские власти считают фактором дестабилизации, будет скоро принято. Вывод войск нежелателен для Парижа, поскольку вопрос уже не столько о борьбе с джихадизмом, сколько о влиянии в Сахеле. На Западе не хотят присутствия в Мали ЧВК Вагнера, но оно становится практически неизбежным. Хотя об успехах российской частной структуры говорить рано.

Отношения между Парижем и Бамако обостряются. Пятая республика упорно не хочет разговаривать с пришедшими к власти в Мали военными на равных и получает жесткий ответ.

Например, два дня назад послу Франции, заявившему об отсутствии легитимности у правительства военных и обвинявшему его в безответственных действиях, было предложено уехать из страны. Также Бамако настаивает на том, чтобы из страны был выведен датский контингент, состоящий из нескольких десятков солдат. До этого о выводе своих солдат из африканской страны объявила Швеция, назвавшая причиной пребывание ЧВК Вагнера.

Примечательно, что первоначальная проблема джихадизма стала практически отходить на второй план. Создается впечатление, что для Парижа и его союзников куда важнее не борьба с терроризмом, а факт того, что в регионе растет российское влияние. Дело доходит до абсурда. Ле Дриан, например, обвинил вагнеровцев в том, что они "грабят ресурсы" в Мали. При этом никаких конкретных подтверждений того, какие ресурсы россияне отбирают у малийцев и как они сумели их сразу отобрать, едва разместившись, он не привел. Москва же свои связи с ЧВК Вагнера отрицает.

Факт присутствия ЧВК в Мали практически бесспорен, поскольку российские военные самолеты были замечены в воздушном пространстве страны. Также на это указывает ряд снимков со спутников. По информации французских чиновников, в Мали сейчас дислоцировано около 450 российских солдат.

Вместе с тем уйти из Мали окончательно французы вряд ли хотели бы. Это был бы репутационный провал сродни прошлогодним событиям в Афганистане, заставшим врасплох американцев и президента Джозефа Байдена. Глава Пятой республики Эмманюэль Макрон вряд ли хотел бы таких же последствий – практически безрезультатного вывода войск после многолетних значительных затрат. Именно руководствуясь своими интересами, Париж теперь не хочет уходить.

"Французы пока думают, что делать, но полный вывод войск был бы невыгоден Макрону в преддверии президентских выборов. А вот пересмотр формата участия в антитеррористической операции возможен. Пока трудно сказать, найдутся ли компромиссы у Парижа и Бамако", – сказал ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Сергей Федоров.

Эксперт в разговоре с "НГ" подчеркнул, что резкие заявления Парижа в адрес хунты и угрозы лишить Мали всякой помощи лишь подливают масла в огонь. Вместе с тем такая стратегия гражданам Франции кажется не худшим вариантом. Многие из них вообще не понимают имперских амбиций Елисейского дворца.

"По опросам, до 80% французов высказали идею, что в Сахель войска не нужно было отправлять изначально. При этом нельзя не отметить определенную долю лицемерия в высказываниях французских чиновников: можно подумать, будто у Парижа меркантильных интересов в своих бывших колониях не было", – рассуждает Федоров.

Он также подчеркнул, что хорошая репутация российской ЧВК могла сложиться после их успехов в ЦАР. Там вагнеровцы продолжают присутствовать. На Западе опасаются, что влияние ЧВК Вагнера и России в Африке в целом и в Сахеле в частности будет возрастать. Эти опасения отнюдь не безосновательны, учитывая то, насколько часто в странах Экономического сообщества Западной Африки (ЭКОВАС) происходят перевороты.

В СМИ появлялась информация о том, что российская ЧВК предлагала свои услуги в Буркина-Фасо сразу после смены там власти, но, видимо, успеха в этом не добилась. Нелишним будет напомнить и то, что вагнеровцам не удалось обосноваться в Мозамбике, где в боевых столкновениях погибло около 10 человек.

Не стоит также думать, что Мали стало уже обжитым местом для вагнеровцев. Против Бамако были введены весьма суровые санкции со стороны ЭКОВАС, которые бьют по гражданскому населению. Пока малийцы настроены весьма неплохо по отношению к России и довольно враждебно по отношению к Франции, результаты работы которой простые жители не увидели. Однако, во-первых, не факт, что при нынешней экономической конъюнктуре власть в Бамако останется крепкой и сможет общаться на равных с Западом. А во-вторых, еще неизвестно, как вагнеровцы ответят на угрозу джихадизма сами. При этом ряд экспертов подчеркивали, что одними военными методами проблему экстремизма в регионе победить вряд ли получится.

Источник - ng.ru
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