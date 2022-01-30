"По нашим домам ударили из миномета". Исфаринцы рассказывают как живется на кыргызо-таджикской границе

00:35 03.02.2022

"По нашим домам ударили из миномета". Жители Исфары поделились подробностями трагической ночи

Январь 30, 2022

Фарзон Мухаммади



В Исфаре продолжают оценивать ущерб, нанесенный в ходе боестолкновения между кыргызскими и таджикскими пограничниками, который повлек гибель 2 таджикских граждан и ранение еще 10.



Одной из жертв конфликта стал водитель машины скорой помощи Абдулатиф Шарифов, который был убит во время оказания помощи раненым гражданам. Так как минометный выстрел был произведен прямо по машине скорой помощи, жители говорят, что кыргызские пограничники стреляли преднамеренно.



Еще два сотрудника хукумата города Исфары, которые находились в этом автомобиле, получили тяжелые ранения и были прооперированы. Врачи не разрешили корреспонденту Радио Озоди переговорить с пострадавшими, так как вместе с ними в палате находятся на излечении и военнослужащие.



Еще один погибший Обиджон Туйчиев был похоронен в минувшую пятницу. Он был ранен в результате взрыва минометного снаряда в собственном дворе и умер в результате полученных ранений. Его зять, Наджибулло Сафаров, сказал Радио Озоди: "Я шел здесь и вдруг наткнулся на что-то мягкое. Посмотрел, вроде человек лежит на спине и как будто спит. Сначала мы не узнали его, и вызвали бригаду скорой помощи и КЧС. Потом выяснилось, что это был Обиджон Туйчиев".



По словам руководителей джамоата Чоркух, только в двух селениях этого джамоата, Ходжаи Аъло и Сомониен, полностью или частично разрушено 20 домов. Сильно разрушен медпункт в Сомониене, разбита машина скорой помощи центральной больницы и автомобиль техпомощи горэлектросети этого района. Повреждены линии электропередач, и большинство жителей джамоата Чоркух сидели более суток без света.

Низомиддин Бобоев, житель селения Ходжаи Аъло, и еще несколько пострадавших его односельчан, рассказали Радио Озоди, как началась перестрелка. "Мы с семьей были дома, и тут примерно в 8 вечера к нам во двор залетело несколько подствольных гранат. Спрятались в подвале, а утром увидели, что все переломано и разбито. Провода все порваны, в дверях и окнах пулевые отверстия", - рассказал нам Бобоев.



Бурхон Каримов, его односельчанин, добавил: "Ночью, примерно в 2 часа, ударили по нам из миномета. Дом начал гореть изнутри. Только лишь утром смогли потушить пожар. Одно строение полностью сгорело".

Содик Низомов, житель селения Сомониен, рассказал: "У меня в шкафу была новая одежда, и я собирался ехать в Россию. Мои деньги тоже сгорели. У меня было 100 тысяч рублей".



Ситуация на таджикско-кыргызской границе обострилась вечером 27 января. Пограничные ведомства Кыргызстана и Таджикистана обвинили друг друга в развязывании конфликта. После интенсивной перестрелки стороны спустя несколько часов заявили о полном прекращении огня, отводе дополнительных сил и средств, ранее стянутых к границе, в места постоянной дислокации и открытии движения по дороге Баткен-Исфана.



Протяженность границы между Таджикистаном и Кыргызстаном составляет 970 километров, из них уточнено всего 519 километров. Обе стороны за 30 лет независимости так и не смогли решить проблему делимитации и демаркации границы. Неуточненные участки становятся причиной стычек и конфликтов. При этом нередко применяется и огнестрельное оружие, что приводит к человеческим жертвам.