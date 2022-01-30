 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 03.02.2022
01:18  США против Олимпиады в Пекине. Крупные информационные атаки и мелкие пакости, - В.Пироженко
01:15  Не Алматы, а Алма-Ата. О символических нейминговых политиках, - Евгений Фатеев
01:03  Живой труп. Сорос пытается запугать Китай, - "СП"
01:01  Производство и потребление электроэнергии в Таджикистане, в цифрах, - К.Сирожидинов
00:53  Кремль трусит воевать с НАТО даже за Крым?
00:49  КазВласти придумали новую реформаторскую дурилку - "Народное IPO"
00:43  Хокимият узбекского Паркента продал землю археологического памятника. Ущерб превысил $138,5 млн

00:35  "По нашим домам ударили из миномета". Исфаринцы рассказывают как живется на кыргызо-таджикской границе
00:28  Российская ЧВК Вагнера попробует выбить из Мали джихадистов и... французов
00:20  США уже не смогут остановить технологический рывок Китая, - А.Комраков
00:16  Время для переговоров исчерпано. Война за Украину неизбежна? - Ю.Борисов
00:15  Ирак – и вновь продолжается бой..., - А.Веселов
Среда, 02.02.2022
20:09  КазНацХолдинг "Байтерек" возглавил лондонский мажор Шарлапаев
18:24  Партайгеноссе Казпартии "Нур Отан" назначен г-н Оралов
18:02  В Молдавии начались газовые протесты. В первых рядах - замерзшие гагаузы
16:37  Кыргызстан меняет посла в Таджикистане. Рустенбеков отозван
16:12  В Нью-Джерси не вылез из норы сурок Мэл с прогнозом погоды. Он - сдох((
16:06  Кто украл нашу Победу в Сталинградской битве? - Эрик Ханымамедов
13:21  Скончался бывший министр образования Кыргызстана, академик-физик Советбек Токтомышев
13:12  Второй тайм украинской игры Эрдогана, - С.Тарасов, А.Асалыоглу
13:09  "Мягкая сила" России и национальная идея, - А.Халдей
12:52  В Бишкеке поименовали улицу в честь героя последней войны с таджиками - отважного спецназовца Эсентура Кубанычбек уулу
12:38  В Тадже растет накал вокруг дебатов о выводе Ванджского и Дарвазского районов из состава ГБАО
12:34  Турки открывают еще один Инвестфонд в ЦА - теперь и в Душанбе
12:27  ЮНЕСКО внесло туркменский дутар в список всемирного культурного наследия. Аркадаг - ликует
11:39  Надо превратить геополитическое противостояние с Западом в полноценное столкновение цивилизаций, в войну идей, - А.Дугин
11:20  "Пропавшего" памирского лидера Аловатшоева тихо депортировали из России в Таджикистан
10:55  Уровень воды в кыргызской Токтогулке упал почти до днища. ГЭС скоро встанет
10:41  "Дикий Арман" исчез из СИЗО в Казахстане
10:37  Кризис мировой системы прорвался наконец и на Западе.., - Ирина Алкснис
10:08  Австралия как антикитайский и антироссийский инструмент. Сеть новых "эпохальных" военных договоров, - А.Игнатьев
09:08  ВерхСуд Киргизии возглавит Замир Базарбеков, Конституционный - Эмиль Осконбаев
09:02  Талибы впервые назначили женщин на руководящие посты в Афганистане. Двух акушерок - в два роддома
08:53  Турции пора определиться, она союзник или противник России, - Константин Ольшанский
08:16  Очередная Кремлевско-киевская зрада. Украина начала закупку российского газа у Венгрии
01:11  В Кыргызстане завели дело на Kaktus.media за статью о конфликте на границе с Таджикистаном
00:56  Нацбанк Кыргызсана выпустил монету (фото) в честь борцов с коронавирусом
00:49  Таджикистан силой вынуждает Киргизию решать вопрос спорных территорий, - Т.Джумадылов
00:46  Сорос призвал свергнуть Си Цзиньпина: плохая шутка перед Играми в Пекине
00:44  Король-уголь возвращается в Европу, - В.Прохватилов
00:34  Детей, жен и любовниц рос-олигархов на Западе тоже будут щимить. В том числе и А.Усманова, - "СП"
00:31  Украинская элитка готовится спасаться поодиночке, - Глеб Простаков
00:14  Золото ОАО "Кыргызалтын" теперь можно купить на внутреннем рынке Кыргызстана
00:10  Салам, Кремль! Почему иранский президент продемонстрировал набожность во время визита в Москву, - Е.Дунаева
00:08  Газовая война заставила США укрепить связи с Катаром, - "НГ"
Вторник, 01.02.2022
21:09  Сергей Степашин: свергнуть Токаева пытались казахские олигархи
18:50  Казахстан и передел мирового рынка урана, - А.Игнатьев
18:46  "Конвой свободы" идет по Америке
18:38  Как продали и предали Советский Союз, - Александр Проханов
14:38  Кому нужна бойня между киргизами и таджиками? - И.Джорбенадзе
13:41  Обнародован список Лондонских "русских олигархов" - Блаватник, Швидлер, Абрамович... подлежащих раскулачиванию
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   |   Таджикистан   | 
"По нашим домам ударили из миномета". Исфаринцы рассказывают как живется на кыргызо-таджикской границе
00:35 03.02.2022

"По нашим домам ударили из миномета". Жители Исфары поделились подробностями трагической ночи
Январь 30, 2022
Фарзон Мухаммади

В Исфаре продолжают оценивать ущерб, нанесенный в ходе боестолкновения между кыргызскими и таджикскими пограничниками, который повлек гибель 2 таджикских граждан и ранение еще 10.

Одной из жертв конфликта стал водитель машины скорой помощи Абдулатиф Шарифов, который был убит во время оказания помощи раненым гражданам. Так как минометный выстрел был произведен прямо по машине скорой помощи, жители говорят, что кыргызские пограничники стреляли преднамеренно.

Еще два сотрудника хукумата города Исфары, которые находились в этом автомобиле, получили тяжелые ранения и были прооперированы. Врачи не разрешили корреспонденту Радио Озоди переговорить с пострадавшими, так как вместе с ними в палате находятся на излечении и военнослужащие.

Еще один погибший Обиджон Туйчиев был похоронен в минувшую пятницу. Он был ранен в результате взрыва минометного снаряда в собственном дворе и умер в результате полученных ранений. Его зять, Наджибулло Сафаров, сказал Радио Озоди: "Я шел здесь и вдруг наткнулся на что-то мягкое. Посмотрел, вроде человек лежит на спине и как будто спит. Сначала мы не узнали его, и вызвали бригаду скорой помощи и КЧС. Потом выяснилось, что это был Обиджон Туйчиев".

По словам руководителей джамоата Чоркух, только в двух селениях этого джамоата, Ходжаи Аъло и Сомониен, полностью или частично разрушено 20 домов. Сильно разрушен медпункт в Сомониене, разбита машина скорой помощи центральной больницы и автомобиль техпомощи горэлектросети этого района. Повреждены линии электропередач, и большинство жителей джамоата Чоркух сидели более суток без света.
Низомиддин Бобоев, житель селения Ходжаи Аъло, и еще несколько пострадавших его односельчан, рассказали Радио Озоди, как началась перестрелка. "Мы с семьей были дома, и тут примерно в 8 вечера к нам во двор залетело несколько подствольных гранат. Спрятались в подвале, а утром увидели, что все переломано и разбито. Провода все порваны, в дверях и окнах пулевые отверстия", - рассказал нам Бобоев.

Бурхон Каримов, его односельчанин, добавил: "Ночью, примерно в 2 часа, ударили по нам из миномета. Дом начал гореть изнутри. Только лишь утром смогли потушить пожар. Одно строение полностью сгорело".
Содик Низомов, житель селения Сомониен, рассказал: "У меня в шкафу была новая одежда, и я собирался ехать в Россию. Мои деньги тоже сгорели. У меня было 100 тысяч рублей".

Ситуация на таджикско-кыргызской границе обострилась вечером 27 января. Пограничные ведомства Кыргызстана и Таджикистана обвинили друг друга в развязывании конфликта. После интенсивной перестрелки стороны спустя несколько часов заявили о полном прекращении огня, отводе дополнительных сил и средств, ранее стянутых к границе, в места постоянной дислокации и открытии движения по дороге Баткен-Исфана.

Протяженность границы между Таджикистаном и Кыргызстаном составляет 970 километров, из них уточнено всего 519 километров. Обе стороны за 30 лет независимости так и не смогли решить проблему делимитации и демаркации границы. Неуточненные участки становятся причиной стычек и конфликтов. При этом нередко применяется и огнестрельное оружие, что приводит к человеческим жертвам.

Источник - rus.ozodi.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1643837700
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената встретился с Послом Японии
- Мажилис одобрил законодательные поправки по вопросам племенного животноводства
- А. Смаилов провел заседание Инвестштаба
- А. Смаилов обсудил с главой ПАО "ЛУКОЙЛ" В. Алекперовым реализацию инвестпроектов в Казахстане
- Данияр Ашимбаев: Никакого олигархата и монополизма в будущем быть не должно
- Кадровые перестановки
- "Ак жол": Какой смысл раздавать действующие клиники за копейки и финансировать новые объекты за триллионы?
- Кто покровительствует майнерам и что стоит за блэкаутами?
- Члены Нацсовета обсудили основные подходы по дальнейшему политическому реформированию
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  