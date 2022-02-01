Хокимият узбекского Паркента продал землю археологического памятника. Ущерб превысил $138,5 млн

00:43 03.02.2022

В 2018 году хокимият Паркентского района с нарушением законодательства продал 2 га земли археологического памятника "Тепа" ("Култепа"), где предприниматели организовали кирпичный цех. Памятник датируется I-IV веками и считается кладбищем кочевников. Ущерб историческому объекту оценен в 1,5 трлн сумов (около $138,5 млн).



Археологическому памятнику "Тепа" (Култепа) в Паркентском районе Ташкентской области нанесен огромный ущерб из-за незаконной продажи части земли цеху по производству кирпича, сообщила пресс-служба Агентства по противодействию коррупции Узбекистана.



По данным ведомства, хокимият района решением от 28 сентября 2018 года (25 сентября администрацию района возглавил Нигмат Мухаммедов) выставил на аукцион 2 га земли на территории археологического памятника "Тепа" в махалле "Истикбол" с нарушением законодательства. Земельную площадь получила компания "U. Q. B.", которая организовала здесь цех по производству сырого кирпича.



Согласно постановлению Кабинета министров от 4 октября 2019 года, археологический памятник входит в перечень объектов нематериального культурного наследия и был передан Ташкентскому областному управлению культуры на правах оперативного управления.



После получения земли руководители "U. Q. B." в 2020 году незаконно продали землю предприятию "U. M. P.", которое также организовало здесь производство сырого кирпича. При этом первая компания взяла на себя обязательство поставлять сырье новому владельцу земли и выкапывала почву в больших объемах на территории Култепы.



Ташкентское областное управление материального наследия обратилось в правоохранительные органы и органы власти об отмене решения хокима района и договора купли-продажи, принятии мер к должностным лицам и взыскании с виновных ущерба.



Предупредительные письма были также направлены руководителям предприятий, но компании продолжили свою деятельность.



К изучению ситуации были привлечены специалисты Национального археологического центра при Академии наук и должностные лица областных государственных и общественных организаций. В ноябре 2021 года в районе были проведены научные исследования (раскопки и осмотр местности). По мнению специалистов, археологический памятник датируется I-IV веками нашей эры и считается кладбищем кочевников.



По данным Антикоррупционного агентства, в результате производства кирпича археологическому памятнику нанесен ущерб, который оценивается в 1,5 трлн сумов (138,5 млн долларов США).



Агентство передало документы в Генеральную прокуратуру. В декабре 2021 года прокуратура Ташкентской области возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц "U. M. P." и других по части 2 статьи 132 (уничтожение, разрушение или порча объектов материального культурного наследия, взятых под охрану государства, причинившие крупный ущерб), пункту "а" части 2 статьи 205 (злоупотребление властью или должностными полномочиями с причинением крупного ущерба) и части 1 статьи 207 (должностная халатность) Уголовного кодекса.