 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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КазВласти придумали новую реформаторскую дурилку - "Народное IPO"
00:49 03.02.2022

А если Самрук-Казына уйдет в собственность 400 тысяч граждан?

02.02.2022 Ирина ГАЛКИНА

Это важно, если мы не хотим дальнейшего обогащения только 162 олигархов
Дискредитация идеи "Народного IPO" идет по всем фронтам. И здесь три причины. Либо эксперты плохо разбираются в экономике, что сомнительно, а, значит, есть другие мотивы. Либо, второе, идет лоббирование собственных политических и экономических интересов – и уже появились предупреждения от незаинтересованных сторон, что нужно внимательно следить за руками лоббистов и тем, какие "голубые фишки" в ближайшее время окажутся у них в собственности. Либо, третье, в стране сохраняются силы, которые в принципе выступают за то, чтобы народ оставался все таким же нищим и невежественным.

***

Олжас ХУДАЙБЕРГЕНОВ"Народное IPO - это блеф и манипуляция. Дело в том, что обычное выставление акций компаний на продажу всем физическим лицам нигде в мире не называется народным (разве что в России, откуда когда-то мы заимствовали термин). Это обычная операция. Но может быть народу дают скидку при покупке? Но этого не было ранее и сейчас не будет, да и вообще давать скидку неправильно. А если продавать по обычной цене, то понятно, что акции будут выкуплены небольшим количеством людей, которые вряд ли можно назвать выборкой, представляющей народ. Тем более, что 50% населения живет на зарплату в 50 тысяч тенге. Какие акции, когда каждый день стоит вопрос как закрыть кредит и на что купить еду?", - написал на свой личной странице в Facebook известный экономист Олжас Худайбергенов, недвузначно поддержав популистскую идею своего коллеги Рахима Ошакбаева для выравнивания расслоения доходов населения дать каждому казахстанцу по одной акции ФНБ "Самрук-Казына" - как неотчуждаемую долю.

"При реформе "Самрук Казына" надо учитывать негативный опыт прошлых лет. Согласен с критикой Olzhas Khudaibergenov того как проводилось так называемое "Народное IPO". Идея была красивая - каждый гражданин должен был стать совладельцем Фонда, через выкуп акций крупных компаний. Но тогда Правительство так "обставило" условия, что принимать участие могли только узкая группа лиц", - а вот и одобрение со стороны Мурата Абенова подоспело. Он, бывший депутат парламента уверен, что по итогам "Народного IPO" акции скупили близкие к руководству компании люди и те, кто был в курсе как обойти жесткие требования.

"Что касается предложений по "Народному ІРО", раздаче акций и т.д., то следует учесть, что в современном типе государств единственной действенной формой народного контроля является контроль, осуществляемый через парламент, избранный в результате свободных и честных выборов. Поэтому сейчас данные предложения тщательно обсуждать, но решения принимать после того, как в стране будут проведены политические реформы, избраны новый Мажилис и маслихаты", - на счет первичности политических реформ с автором этих мыслей Алиханом Байменовым не поспоришь, а вот что касается остального, и, в первую очередь, справедливости по распределению национальных богатств – тут, конечно, есть предмет для размышлений и дискуссий.

Последствия алматинского погрома будут для всехПоследствия алматинского погрома будут для всех
28.01.2022 11:002481
***

Формат "Народного IPO", может, и несколько искусственный, но когда народу предоставляется возможность купить акции ведущих компаний страны с тотальной государственной собственностью, вступившей на путь рыночных преобразований, это вполне реальный и даже в определенном смысле справедливый сценарий. А как иначе "приватизировать" эту собственность? С помощью приватизационно-инвестиционных купонов? Мы это уже проходили. И вот именно когда в 90-е годы прошлого века были розданы ПИКи, вся интересная с точки зрения перспектив и доходности собственность оказалась как раз-таки в руках "могучей кучки".

Так что именно с помощью механизма "Народного IPO" - продажа акций с дисконтом (ведь, если взять грандов международного фондового рынка, то и там проводятся первичные размещения акций со скидкой, чтобы у инвесторов был интерес покупать акции конкретной компании), и есть нормальное, соответствующее духу и правилам рынка перераспределение уникальной возможности стать богаче. Так принято во всем развитом мире. Просто мы назвали эти IPO "народными" и дали своим соотечественникам хоть маленький шанс приобщиться к рыночной культуре, и, кто знает, почувствовать вкус к инвестициям.

***

Конечно, далеко не все казахстанцы понимают, о чем речь, когда мы говорим о "Народном IPO".

Если за годы независимости абсолютное большинство граждан так и не поняло принципов рыночной экономики и пока еще не научилось экономить, сберегать и хоть немного, но инвестировать, - в этом есть часть вины государства. Тем более, что были масштабные программы финансовой грамотности, которые поглотили (и далеко не эффективно, и, несмотря на это, никто не понес ответственности – впрочем, как всегда) миллиарды тенге, из бюджета, кстати, а, значит, народных.

Инвестиционные инструменты бывают разные. Наши граждане пока более-менее успешно освоили депозиты банков. Еще – инвестиции в недвижимость в крупных городах Казахстана. На этом все.

И лишь 0,002% населения Казахстана имеют инвестиционные счета и, возможно, получили хоть какой-то опыт инвестирования на фондовом рынке.

Тем не менее, несмотря на общую дремучесть (и капканы от псевдо-инвестиционных компаний – нескончаемая выкачка мошенников), за 9 месяцев прошлого года в стране было открыто в 3 раза больше инвестиционных счетов, чем за весь 2020 год.

И нужно наращивать количество розничных инвесторов. Тем более, что интересные активы для размещения есть, хотя их список, конечно, ограничен.

Источник - zonakz.net
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1643838540
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