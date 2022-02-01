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Кремль трусит воевать с НАТО даже за Крым?
00:53 03.02.2022

Запад поймал Путина в ловушку, отвергнув его ультиматум

Сергей Аксенов
Материал комментируют:
Анатолий Несмиян (Эль-Мюрид)
Максим Фирсов

Владимир Путин уверен в том, что Украина попытается вернуть Крым силовым путем после того как войдет в НАТО. Об этом президент России заявил на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

"Представим, что Украина является членом НАТО, напичкана оружием - и начинает операции в Крыму. Это суверенная российская территория. Нам что, воевать с блоком НАТО? Кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал? Похоже, что нет", - риторически спросил Путин.

Ничем другим, как опасением перед военным столкновением России с Североатлантическим альянсом из-за полуострова это публичное заявление президента РФ объяснить невозможно. И это при том, что воссоединение с Крыма с Россией, пожалуй, единственное его бесспорное достижение.

Ведущие СМИ Британии и США немедленно вынесли слова о тайном страхе Кремля в заголовки. В России же акцент делается на неправоту Запада, на чем настаивает Путин. Мол, политика "открытых дверей" НАТО нигде не прописана и альянс не обязан принимать Украину.

Будет лучше ее не принимать и тем обеспечить безопасность России, уверен глава нашего государства. Почему он верит, что исторически враждебный нашей стране военный блок вдруг начнет беспокоиться об интересах Москвы - непонятно. Наивен?

При этом Путин вновь пожаловался, что Запад обманул, "кинул" Россию, обещая нерасширение после распада СССР. Но это разговоры в пользу бедных! В Пентагоне в праве вето на вступление Украины и других стран в НАТО Путину давно отказали. А Грузию вообще пообещали принять.

Таким образом все три ключевых российских требования Запад проигнорировал, признал Путин. Помимо не расширения НАТО, это отказ от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также возврат военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года.

Публичные жалобы главнокомандующего на коварство врага уместны лишь для того, чтобы указать мировой общественности на виновника кризиса перед тем, как ввести в действие некий "хитрый план" и заставить оппонента все-таки выполнить требования ультиматума. Такой план есть?

Пока никаких признаков решимости России адекватно отреагировать на военную угрозу незаметно. Смелые предположения о возможности повторить трюк Хрущева во время Карибского кризиса разбились о признание замглавы Совбеза о невозможности размещения ракет на Кубе.

Не ошибается ли Кремль теряя время, лукаво пытаясь убедить НАТО в том, что главная цель блока, якобы, в обеспечении абстрактной безопасности в мире для всех? Кажется, политики Запада ясно видят целью безопасность исключительно своих стран путем разгрома России.

Что будет, когда Запад продолжит свое наступление на восток, если в российских верхах царит страх столкновения? На какие уступки пойдет Кремль ради того, чтобы оставить Крым в составе России? Согласится на новую перестройку? На уход Путина в обмен на обещание не начинать войну?

Получается, украинские политики грезят о реванше не зря. Пусть и потеряв собственное лицо, с опорой на чужие штыки, но раз в Москве не готовы всерьез воевать с Западом, все потерянные территории однажды можно вновь вернуть под контроль Киева.

Но не Кремль ли виноват в нынешней угрозе безопасности России, отказавшись в нулевые годы бороться за пророссийскую Украину, удовлетворившись доходами от газового транзита?.. Признания Путина оставили тяжелое впечатление. Крым все еще наш, российский, или уже чуточку не наш?

- Путин использовал неудачный риторический прием, - считает координатор Левого фронта в Ялте Максим Фирсов.

- Получается так, что он поставил под сомнение саму возможность защиты Крыма, если на полуостров нападет НАТО.

"СП": - На Западе именно так это и поняли…

- Возможно, это было сделано с оглядкой на Орбана, который возглавляет одну из стран НАТО, возможно еще по каким-то соображениям. Хотя ни в какую войну, ни с НАТО, ни с Украиной в Крыму никто не верит. Ничего кроме истерики в западных СМИ не говорит о том, что война в ближайшее время возможна. По обе стороны границы все спокойно, погранпереходы работают в обычном режиме. Никто окопов не роет, все уже вырыто в 2014-2015 годах. Но, в любом случае, столь неожиданное "миролюбие" нашего президента тревожно воспринимается крымчанами. Кто знает, о чем они там договариваются, какие "размены" обсуждаются на переговорах?

По мнению политолога Анатолия Несмияна, никаких резких действий от президента России ожидать не стоит.

- Я не уверен, что Путин опасается столкновения с НАТО. Скорее всего, это попытка аргументировать свой ультиматум, который НАТО уже отбросил. Украину НАТО принимать в свой состав не собирается. Там об этом заявляли не раз. И Путин это прекрасно знает. Поэтому любые разговоры, что Украина вступает в НАТО - ни о чем, попытка привести негодный аргумент.

"СП": - Но гарантий нам никто не дает. Сегодня Украину не возьмут в НАТО, и через десять лет, может быть, не возьмут, а через двадцать лет возьмут. Чем нынешние надежды Путина на внеблоковый статус незалежной лучше надежд Горбачева, которого "кинули" с обещанием не расширять НАТО в 1980-е? Гарантией может быть только пророссийская Украина…

- Позиция НАТО простая: суверенные страны сами принимают решение о том, входить или не входить в состав альянса. России же никто не указывает, что, например, Армения ни в коем случае не должна быть членом ОДКБ. Тот же Азербайджан может считать это угрозой для своей национальной безопасности. Это уже наша задача убедить ту или иную страну не вступать во враждебные РФ блоки.

До 2014 года Украина была официально, по конституции, безъядерным и безблоковым государством. Потому что существовал Будапештский меморандум, который гарантировал ей суверенитет. Но потом, по мнению Киева, эти гарантии были нарушены и он стал искать гарантии безопасности где-то на стороне. Поэтому аргументы Путина о неприемлемости Украины в НАТО малоубедительны.

"СП": - Не кажется ли вам, что российский главнокомандующий обнаружил свои опасения перед необходимостью воевать с НАТО за Крым? Теперь нас перестанут бояться. Причем, Крым - это лишь малая часть нашего фронта со странами НАТО. Мы накануне эпического провала?

- Если Россия придвигает к своим западным границам военную группировку численностью в 120−150 тысяч человек, то на Западе это однозначно расценивается как готовность применить силу, если ультиматум не будет выполнен. При этом вчера Путин заявил, что НАТО полностью отвергло наши предложения по всем трем основным пунктам.

В этой ситуации ему остается либо принуждать Запад к выполнению российских требований и так или иначе использовать заранее сосредоточенные войска, либо извиняться, говорить, что его неправильно поняли и тихонечко отходить назад. По-другому здесь уже не получится. Третьей линии поведения просто нет.

"СП": - В применение российской армии хоть на Украине, хоть в других районах планеты после заклинаний всей нашей властной вертикали уже мало верится. А включить задний ход - опозориться на весь мир, создав дополнительные угрозы для страны. Как, по-вашему, могут сейчас развиваться события?

- Будет так, как было весь последний год. Российские войска стоят у границы Украины еще с февраля прошлого года. Их никуда не отводили, а в этом году еще и добавили новые. Скорее всего, примерно та же группировка там и останется. Это вариант "не мира, не войны". Какого-то кардинального решения не будет. Потому что, если Путин начнет отводить войска, он однозначно распишется в том, что не способен выдвигать никакие ультиматумы.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1643838780
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