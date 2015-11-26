Живой труп. Сорос пытается запугать Китай, - "СП"

01:03 03.02.2022 Сорос - Си Цзиньпину: На третий срок не пройдешь!

91-летний финансовый спекулянт задумал "цветную революцию" в Поднебесной или удар по юаню



Светлана Гомзикова

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Борис Межуев



Явившийся на этой недели миру как черт из табакерки, 91-летний скандальный миллиардер Джордж Сорос объявил войну главе КНР Си Цзиньпину. Назвав китайского лидера "величайшей угрозой, с которой сегодня сталкивается общество", американский финансист призвал Запад оказать воздействие на Китай для смены его руководителя.



Примерный план падения председателя Си Сорос озвучил в преддверии открытия Олимпиады в Пекине сразу на двух площадках. Сначала - на конференции в Институте Гувера Стэнфордского университета в Калифорнии. Затем в статье на интернет-портале Project Syndicate.



По его мнению, Китаю грозит три серьезных кризиса. Экономический - из-за падения цен на рынке недвижимости, который был основным драйвером роста с момента прихода Си Цзиньпина к власти в 2013 году. Демографический - рождаемость в стране якобы намного ниже официальных цифр, что может привести к нехватке рабочих рук и фискальной нагрузке. А, кроме того, как полагает бизнесмен, Поднебесная имеет большие проблемы с вакцинацией, поскольку препараты разработаны против уханьского штамма, но он во всем мире уже вытеснен "дельтой" и "амикроном".



В виду всех этих обстоятельства, как считает Сорос, в октябре Си Цзиньпин рискует столкнуться с трудностями при попытке остаться на третий срок во главе Компартии Китая. При этом он выразил надежду, что председателя Си сменит лидер, который будет проводить менее репрессивную политику "дома" и более миролюбивую на международной арене. Это, как он выразился, "устранит большую угрозу, с которой сегодня сталкиваются открытые общества, и они должны сделать все, что в их силах, чтобы побудить Китай двигаться в желаемом направлении".



Ну, не нравится американскому финансовому спекулянту, что Китай, как он пишет, на сегодняшний день стал "самым могущественным авторитарным государством в мире". Что его лидер, действительно, верит в коммунистическую идею, и считает Мао Цзэдуна и Владимира Ленина своими кумирами.



Сорос не называет конкретные механизмы, с помощью которых Запад должен сменить руководство Поднебесной. Но для понимания достаточно вспомнить известную фразу этого отца "цветных революций": "Чтобы уничтожить государство надо лишить его граждан морально-нравственных основ, и, превратившись в скотов, эти звери сами разрушат свой дом".



На Украине, надо признать, эксперимент почти удался. Но по зубам ли Китай шатателю режимов Соросу?



Доцент философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, политолог-американист Борис Межуев считает, что непосредственных рычагов воздействий на КНР у Сороса нет:



- Речь здесь не идет о том, что ему, действительно, удалось провернуть на Украине в 2004 году, в Грузии в 2003, или в Словакии, чем он гордиться. Но что-то, конечно, за его словами стоит. Он вряд ли будет просто так бросать слова на ветер.



Самый неприятный вариант - что-то готовится против юаня. И, очевидно, может возникнуть тема криптовалют, с которой Пекин, как известно, сейчас очень активно борется. Криптовалюту, например, можно использовать, в том числе для финансирования чего-то внутри Китая.



То есть, нельзя исключить, что здесь есть призыв доллару подвинуться во имя криптовалюты. Во всяком случае, на этот счет идут разговоры, связанные именно с возможностью перекачки цифровых денег в руки тех людей, которые могут играть определенную политическую роль в странах, где, так сказать, осложнен доступ к западной валюте.



Но насколько все так, сказать сложно. Ясно, что пока юань сцеплен с долларом, юаню, в общем, ничего не грозит. Курс юаня, как известно, сознательно занижается - на этом Китай и китайский экспорт выигрывают.



Но возможный удар по юаню, это и удар по доллару. А это может быть намек на то, что, может, нужно что-то сделать с долларом, чтобы он не был настолько стабилен. Именно для того, чтобы остудить экономический подъем Поднебесной. И такое уже происходило в деятельности Сороса, когда он в 1992 году резко обрушил курс фунта стерлингов. Во всяком случае, все хранители долларов после нового его заявления напряглись, я уверен.



"СП": - Но Сорос не только финансовый спекулянт, а еще и большой специалист по "цветным революциям". Теперь он взялся за Китай?



- Не знаю, сам ли Сорос (все-таки 91 год - большой возраст) или через каких-то своих "наследников", но, думаю, он понимает, что холодная война с Китаем потребует мобилизации Запада. И не просто военно-технической мобилизации, а чего-то другого. Но, в первую очередь, к чему он имеет отношение, это мобилизация интеллектуального ресурса Запада.



Собственно, что делал Сорос помимо финансовых спекуляций, он скупал интеллектуальный класс постсоветского и вообще поскоммунистического пространства, когда у нас после катастрофических реформ "девяностых" все, кто не шел на службу к олигархату, находились в полунищенском состоянии. И его фонд "Открытое общество" * - это было такое транснациональное космополитическое объединение представителей интеллектуального класса.



"СП": - Секретная армия "шатателей режимов" изнутри, надо понимать?



- Не всегда они уничтожали режимы. Они могли находиться в "спящем" состоянии. Но, естественно, когда политический режим этим людям не нравился, как, скажем, нынешний российский или венгерский, у них появлялась сразу определенная структура для того, чтобы совершить то, что стало называться "цветными революциями". Как только появлялась какая-то фигура у власти, которая не соответствует их ценностным принципам, они тут же поднимались, устраивали бучу, и в определенных случаях это, действительно, приводило к смене режима. Или, во всяком случае, к электоральной революции, что мы наблюдали на Украине в 2004 году.



Майдан 2013−2014 гг. - это уже немножко сложнее. Там была сила - военизированные отряды. "Оранжевая революция" обошлась без этого. Но, тем не менее, интеллектуалы эти, они тогда поднялись и сыграли определенную роль.



Возможно, помимо чисто финансово-спекулятивных моментов этого заявления, надо также иметь в виду и апелляцию уже к американскому режиму с целью мобилизации этого интеллектуального класса внутри самих Соединенных Штатов, внутри Евроатлантики, в целом, для победы над Китаем.



Потому что, понятно, что любая сегодняшняя цивилизация, любая культура, любая мощная держава держится за счет лояльности интеллектуального класса. За счет тех людей, которые осуществляют интеллектуальные новации, вкладываются в научные разработки, совершают научные открытия - распространяют, что называется, какие-то знания.



Ведь на этих людей можно воздействовать таким образом, что лучшим миром для них будет Запад. А у китайцев, естественно, есть определенный соблазн, потому что был Тяньаньмэнь, и есть Гонконг, и гонконгское сопротивление. То есть внутри КНР имеется, конечно, серьезный сегмент людей, которые недовольны и готовы выбрать что-то более западное, например, тайваньский вариант.



"СП": - Да, были бунты в Гонконге, но сейчас тихо. Пекин справился…



- Дело не в том, что Сорос может сейчас победить Китай. Но он может попытаться, условно говоря, сделать так, чтобы в Штатах победило "левое крыло" Демпартии, которое он всегда опекал. И которое будет делать ставку именно на интеллектуальный класс, на академическое сообщество, на большую цифру…



Пока даже в администрации Байдена нет такого точного приоритета этих людей, хотя видно, что и сам Байден уже сильно склоняется влево. Так вот Сорос, условно говоря, своим заявлением хочет сказать, что, если это движение влево не произойдет еще в большей степени, то тогда будет плохо.



Это, я думаю, еще один дополнительный момент - Сорос, как символ этого космополитического интеллектуального сообщества, которое, как ему казалось, должно разрушить неприятные для Запада режимы. В частности, китайский.



Конечно, в игру входит сильный игрок, который, возможно, сейчас думает о том, кто будет его политическим наследником в той деятельности, которую он вел.



Опять же, Сорос, мне кажется, не мог не отреагировать на встречу Путина с Орбаном. Потому что главный, непосредственный его противник, это венгерский премьер. Человек, свержения которого он хочет в первую очередь. И американец может как бы говорить о Китае, а в "прикупе" иметь Орбана. В том смысле, что "знаете, ребята, пока у вас такой политик как Орбан продолжает действовать так, как он действует, вы не победите страшного противника".



То есть, он замахивается на великана - Китай, пытаясь повергнуть более скромного противника, с которым у него давние враждебные счеты.



Сорос, конечно, понимает, что Си Цзиньпина никто не свергнет. Никакие кризисы, которые он там упоминает, естественно, ему не страшны. Но ему нужно обозначить, что главное "сосредоточие зла" на Земле, это Китай, чтобы, скажем так, "сплотить Средиземье против Мордора". И начать сеять хаос там, где он может это сделать, замахиваясь на оппонентов, против которых в настоящий момент он бессилен.



* Фонд Открытое общество решением Генеральной прокуратуры России от 26.11.2015 г. признан нежелательной организацией. Источник - СвободнаяПресса

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