Не Алматы, а Алма-Ата. О символических нейминговых политиках, - Евгений Фатеев

01:15 03.02.2022

Не Алматы, а Алма-Ата. О символических нейминговых политиках

Евгений Фатеев

2.02.22



Последние трагические события в Казахстане заставили задуматься об одном важном. В ситуации террористической атаки и, по сути, попытки вооруженного захвата страны не до жиру, тем более не до символического жиру, но все же… Насколько же легко управлять на постсоветском пространстве всеми нами в области именования географических объектов, гео-нейминга. Достаточно просто каким-нибудь местечковым постсоветским властям, обуреваемым дурью декоммунизации, нацификации, деколонизации, обозвать как-нибудь город, и все постсоветские мы начинаем сразу или постепенно подчиняться.



Например, далеко не всем понравилось переименование города "Алма-Ата" в "Алматы". Но мы дружно начали нести эту. По сути, тюркскую транскрипцию названия города. Но мы же – не тюрки, почему мы должны так говорить?



Мы почти сразу, вольно или невольно, поддержали своими действиями я языковом быту и лингвистическом официозе переименование города Днепропетровска в "Днепр". Мы, по сути, поддержали присвоение городу не нового даже имени, а скорее кликухи (например, Петербург в обиходе называют "Питер"). И переименование украинского Кировограда мы смиренно приняли. А с какой простите стати? Так же и с Чимкентом, Талды-Курганом и многим чем.



Почему мы так легко ведемся на всю эту не нашу дурь? Почему мы легко сдаем позиции в символических играх? Все эти дурные и дорвавшиеся до власти ничтожные постсоветские "илитки", как бабуины, становятся оружием в реализации чьей-то символической политики, но мы почему должны всей этой дури подыгрывать? Тем более эта дурь, не таясь, признается, что она против нас.



Нам, наряду со многим гораздо более насущным, все же необходимо выработать свои – важные, имперские символические политики для постсоветского пространства. Мы должны перестать мельчить. За короткий период Астана превратилась в Нур-Султан, а сейчас де- факто в самом Казахстане слово "Нур-Султан" игнорируется. Столицу сейчас официальные медиа называют просто "Столицей". И кто знает, что еще произойдет, и многострадальный город Акмолинск-Целиноград-Акмолу-Астану-Нур-Султуан еще раз как-нибудь переименуют? И что? Нам придется послушно волочиться в хвосте всей этой какой-то несерьезности, безответственности постсоветских элиток?



Нам нужно придерживаться нашей собственной позиции. Нас должно стать крайне сложно сдвинуть с места в делах нейминга. Признание русскими потуг на ниве нейминга должно быть крайне трудно достижимым. Этого признания всевозможные "независимые" должны еще заслужить. Мы должны меньше зацикливаться на том, что все они о нас подумают. Мы должны быть строго и последовательно на своей волне. И пусть весь постсоветский мир подождет.