США против Олимпиады в Пекине. Крупные информационные атаки и мелкие пакости, - В.Пироженко

01:18 03.02.2022

ВИКТОР ПИРОЖЕНКО | 02.02.2022 |



4 февраля 2022 года в Пекине стартуют XXIV зимние Олимпийские игры. Все, что связано с этим событием, находится в центре внимания китайского общества, политиков, экспертов, СМИ. Активно обсуждаются, в частности, участившиеся попытки США испортить праздник Большого спорта. В Вашингтоне пытаются навязать миру мысль о том, что Китай "не заслужил" право проведения Олимпиады, поскольку-де он "не соответствует" неким ценностям.



После провала дипломатического бойкота Олимпиады, когда президент США, а вместе с ним и некоторые лидеры из "группы семи" отказались посещать официальную церемонию открытия Игр, Вашингтон перешел к идеологическим провокациям и, если можно так выразиться, мелким пакостям.



Делается это примитивно, под незамысловатыми предлогами, под лицемерное "беспокойство" о "правах человека". А наиболее невменяемые политические круги на Западе используют Олимпиаду как фронт для информационной войны против КНР.



В Китае отметили недавнее заявление директора СВР России Сергея Нарышкина о том, что Госдепартамент США проводит согласованную кампанию по привлечению своих союзников, НПО и СМИ к "агрессивному и злонамеренному вмешательству в процесс подготовки к Олимпийским играм в Пекине" и "дискредитации организаторов", продвигая критическое освещение этого события. Среди аспектов дискредитации Китая были тезисы о шпионаже за спортсменами, нападки на политику Китая в отношении нулевого ковида, усиление антикитайской пропаганды по Синьцзяну.



Ряд конгрессменов от Республиканской партии США направили письмо в адрес исполнительного директора медиахолдинга NBCUniversal Джеффа Шелла и президента спортивной группы NBC Olympics Гари Зенкела, выражая озабоченность по поводу возможного влияния "китайской Коммунистической партии на передачи канала NBC с зимней Олимпиады-2022". Это фактически попытка запрограммировать данное СМИ на идеологически предвзятое освещение Олимпийских игр. Не исключено, что из-за такого давления медиахолдинг недавно распространил заявление о том, что его освещение Игр в Пекине будет включать "геополитический контекст".



Главный корреспондент CNN Брайан Стелтер сказал, что журналисты во время Олимпийских игр в Пекине столкнутся с "уникальной проблемой… балансирования политики и спорта". А бывший спортивный комментатор NBC Боб Костас заявил недавно в эфире Newsnation, что "Международный олимпийский комитет политизировал зимние Олимпийские игры, просто проведя их в Пекине", и что МОК выбрал "неправильные страны", доверив летнюю Олимпиаду 2008 года Пекину, зимнюю 2014 года России (Сочи), а сейчас снова вернулся в Китай. По мнению Костаса, в Китае "геноцид и нарушения прав человека сейчас еще хуже", чем в 2008 году и "игнорировать это невозможно".



Британская BBC вслед за США в полной мере включилась в антикитайскую кампанию, используя свою рубрику "Би-би-си Спорт" для пропаганды бойкота Олимпиады.



Политические круги США предпринимают и более серьезные демарши с целью нанести экономический ущерб крупным олимпийским спонсорам, которые еще в прошлом году столкнулись с преследованиями. В декабре после того, как Белый дом объявил, что не отправит ни одного американского чиновника на зимние Олимпийские игры, некоторые конгрессмены выступили с требованием, чтобы американские корпоративные спонсоры Игр сделали то же самое. Большинство крупных компаний, вложивших огромные средства в спонсорские сделки с МОК, проигнорировали эти призывы, учитывая огромный потребительский рынок Китая. Однако, как отмечают китайские эксперты, постоянная кампания лжи и запугивания все-таки заставила некоторые компании-спонсоры уйти в тень.



Недавно стало известно, что Госдепартамент США, ссылаясь на "эпидемическую ситуацию в Китае" в преддверии Игр, рассматривает возможность разрешить своим посольствам и консульствам выезд их сотрудников из Китая. Обычно такие рекомендации даются американским дипломатам в чрезвычайных ситуациях.



Логика этого решения непонятна. Согласно данным Worldmeters, статистического сайта, отслеживающего статистику "пандемии" в режиме реального времени, по состоянию на 29 января в США было зарегистрировано более 75 миллионов случаев заражения коронавирусом, а число погибших составило более 905 тыс. (!) человек. Начиная с декабря, около 2000 американцев умирают от COVID-19 каждый день. В полумиллиардной же КНР с начала "пандемии" от коронавируса умерло 4636 пациентов. Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь отметил, что Китай сейчас является самой безопасной страной в смысле защиты от коронавируса. Эвакуация из Китая только подвергнет США гораздо большему риску заражения. Цель рекомендаций американскому дипломатический персоналу покинуть КНР там видят в том, чтобы создать панику в дипломатическом корпусе и сорвать успешное проведение зимней Олимпиады.



На этом фоне проект резолюции cенаторов-республиканцев США Марко Рубио и Джеймса Ланкфорда с просьбой к МОК перенести Олимпийские игры из КНР в другую страну, когда до начала Олимпиады оставалось менее 10 дней, смотрелся как мелкая, но характерная пакость.



Учитывая серьезность ситуации вокруг Олимпиады, глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном 27 января призвал США прекратить вмешательство в Олимпийские игры, одновременно призвав все стороны, вовлеченные в ситуацию вокруг Украины, сохранять спокойствие и уважать законные интересы России в области безопасности. Призыв китайской стороны важен в контексте прецедента в войне 08.08.08, развязанной проамериканским режимом Саакашвили против Абхазии и Южной Осетии в день начала в Пекине летней Олимпиады 2008 года.



Китайские эксперты согласны, что главная цель антикитайской кампании состоит в том, чтобы зимние Олимпийские игры стали поводом для непрекращающейся антирекламы, укрепляющей в западном общественном мнении антикитайские предубеждения. Однако сейчас видно, что сорвать главный спортивный праздник года у США не получится.