Кто такой Мурат Нуртлеу - новый руководитель администрации КазПрезидента?

06:51 03.02.2022

Кто такой Мурат Нуртлеу?

Д.Ашимбаев: Пост руководителя президентской администрации в нашей политической системе один из самых ключевых. Главы администраций (13 при Назарбаеве и 4 при Токаеве) никогда особо публичными людьми в своей должности не были

03.02.2022 / политика и общество



Данияр Ашимбаев, turanpress.kz, 2 февраля



Пост руководителя президентской администрации в нашей политической системе один из самых ключевых. Главы администраций (13 при Назарбаеве и 4 при Токаеве) никогда особо публичными людьми в своей должности не были, кроме, пожалуй, Сарыбая Калмурзаева, который периодически проводил брифинги и выступал со статьями.

АП является не просто штабом президентской власти, но и направляет и контролирует деятельность правительства, госструктур, акиматов, силовых структур, нацкомпаний, проверяет и расставляет кадры, руководит законодательным и политическим процессом, генерирует идеологию и стратегию экономической политики.

Выполняет она эти функции иногда хорошо, иногда плохо. Многое зависит и от стиля работы, характера, опыта и политического веса конкретных руководителей АП, которых порой президент помещает в "конкурентную среду". В президентство Назарбаева главы администраций порой находились в запутанных отношениях с госсекретарями, первыми и простыми помощниками, управляющими делами и начальником канцелярии президента.

Смена власти весной 2019 года повлекла за собой выделение части АП в Канцелярию Елбасы (в простонародье - Библиотеку), куда, в частности, при разделе отошел нынешний министр нацэкономики Куантыров. "Гвардию библиотекарей" возглавили многолетний шеф личной канцелярии Назарбаева Касымбеков и многолетний управляющий делами Бисембаев, а за экономику стал отвечать прежний глава Нацбанка Акишев (что характерно, все трое являются не сородичами первого президента, а именно соратниками). Библиотека сразу выбрала достаточно корректный стиль взаимоотношений с Ак Ордой и даже гасила конфликты, которые периодически назревали с правительством, парламентом, партией и т.д.

Ак Орда, в свою очередь, нашла свое место не сразу, что привело к тому, что первые два главы администраций (Сагинтаев и Кушербаев) были переведены на другую работу.

Стиль работы 3-го руководителя АП Ерлана Кошанова оказался идеален для президента Токаева. Спокойный, уравновешенный и опытный политик и администратор, который ранее успешно руководил правительственным аппаратом и акиматом Карагандинской области, перестроил работу АП в компромиссном и конструктивном варианте, создал свою команду внутри, обеспечил рабочие и уважительные отношения со всеми властными институтами, а сам лично взял руководство реформой правоохранительной и судебной систем.

Впрочем, его опыт и политический вес потребовался для замены Нурлана Нигматулина в Мажилисе, а АП возглавил старый соратник Токаева Мурат Нуртлеу, представитель "МИДовско-сенатской группы". Имеется в виду команда Токаева, которая работала с ним в свое время в МИДе, потом в Сенате.

Токаев, как известно, не стал сразу выводить ее на поле весной 2019 года, понимая, что их опыта недостаточно для руководства страной, а расставил на различные должности в госаппарате, чтобы набраться веса и опыта.

К ним можно отнести Мурата Нуртлеу (стал помощником президента, затем замруком АП по международным делам), Нурлана Онжанова (начальник канцелярии президента), Айбека Дадебаева (зам. начальника канцелярии президента, зам. управляющего, управляющий делами президента), Дархана Жазыкбаева (зампред, председатель Агентства по делам госслужбы), Раушан Кажыбаеву (глава телерадиокомплекса президента), Бакытжана Сариева (зав. отделом госслужбы и кадровой политики АП), Дмитрия Михно (начальник службы протокола президента) и некоторых других.

К личной обойме президента также относятся Канат Бозумбаев (помощник президента, аким Алматинской области), Мухтар Тлеуберди (вице-премьер - министр иностранных дел), Ермек Сагимбаев (глава СОП, СГО и КНБ), а также Ерлан Карин (советник, помощник президента, госсекретарь), Маулен Ашимбаев (помощник президента, первый замрук АП, спикер Сената). Это вот такое ядро президентской команды.

Особое место занимает 45-летний выпускник КазГУ Мурат Нуртлеу. В МИДе он работал с 1998 г., в 2004 г. вошел в команду министра Токаева. После избрания последнего спикером Сената стал замруководителя, а затем руководителем аппарата верхней палаты. Там он был одновременно секретарем Госкомиссии по подготовке и проведению III Съезда лидеров мировых и традиционных религий и главой МВК по организации и проведению XVII сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ.

После ухода Токаева в ООН быстро сменил ряд постов в МИДе, а затем был назначен в постпредство Казахстане в Женеве, где продолжил фактически работал в качестве помощника Токаева. Вместе с ним вернулся через несколько лет в Казахстан и работал в АП. С 2016 по 2019 год работал послом Казахстана в Финляндии (кстати, его предшественник в этой должности - Галымжан Койшыбаев возглавил правительственный аппарат и считается "резидентом" президента в кабмине).

Весной 2019 года Токаев перевел Нуртлеу в свою администрацию заниматься внешней политикой. С первой же оказией он освободил его от "опеки" со стороны госсекретарей, которые по должности курировали МИД и внешнеполитический блок АП.

Степень доверенности Токаева к Нуртлеу проявилась в первые дни января, когда именно его президент назначил первым зампредом КНБ в качестве своего личного представителя в руководстве дискредитировавшей себя спецслужбы. Ровно сутки он был первым замом Масимова, 6 января смещенного и арестованного. На место Нуртлеу был назначен Ержан Казыханов - бывший глава МИД и спецпредставитель президента.

В КНБ Нуртлеу, насколько известно, взял на себя руководство политическим, аналитическим и разведывательным направлениями в условиях контртеррористической операции.

31 января ситуация изменилась и планы пришлось менять. Как известно, в этот день подал в отставку спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин и на этот пост был направлен руководитель АП Ерлан Кошанов (что любопытно, замены спикеров в обоих палаты производились не из депутатов, а из срочно ставших таковыми руководящих работников АП). На место Кошанова - вопреки циркулирующим слухам - Токаев назначил Мурата Нуртлеу как наиболее близкого и доверенного соратника, проявившего себя м как организатор, и как аналитик. По словам одного из его коллег, "он точно не путает Гегеля с Бабелем".

Нуртлеу не любит публичность, хотя, как опытный дипломат достаточно контактный человек.

Из протокольных характеристик известно, что он владеет английским и немецким языками, кавалер ордена "Курмет", воспитывает четверых сыновей.

Кроме того, можно указать и на то, что в команде Токаева именно он считается правой рукой президента, который теперь вышел на первые позиции. Его роль сравнивают с той, которую играл Нуртай Абыкаев при Нурсултане Назарбаеве.