Пол Робертс: На украинском фронте слабый победил тупого

06:57 03.02.2022

Пол Робертс: На украинском фронте слабый победил тупого

Русские придумают "снисходительный способ", чтобы Вашингтон мог сохранить лицо



"Свободная пресса" продолжает публиковать переводы авторов из альтернативных западных СМИ. Это далеко не та пропаганда, которую печатают в CNN, New York Times, Washington Post, Los-Angeles Times и других "авторитетных" медиаресурсах. Если вам интересно побольше узнать об этих авторах, можно заглянуть сюда.



Виктория Нуланд, неоконсервативная поджигательница войны, назначенная заместителем госсекретаря дураком из Белого дома, объявила о капитуляции Вашингтона, когда призвала Китай использовать свое влияние на Россию, чтобы спасти Украину от вторжения. Таким образом, она признает то, до чего все уже дошли - США и НАТО не обладают необходимыми возможностями.



Капитуляция Вашингтона последовала за просьбой президента Украины о том, чтобы Вашингтон прекратил пропаганду "российского вторжения", поскольку никаких признаков подготовки вторжения не было, а риторика Вашингтона была слишком провокационной. Германия отказала Соединенному Королевству в разрешении на пролет для поставок оружия на Украину. Два члена НАТО объявили, что они не будут посылать войска, если НАТО вмешается в ситуацию на Украине. Вашингтон увидел надпись на стене*.



Большинство стран сочли отказ Вашингтона согласиться с российским предложением о взаимной безопасности неразумным и опасным. Более того, стратегия Вашингтона по вооружению и обучению украинцев и по провоцированию их на крупное нападение на русских Донбасса провалилась. Украина знает, что Россия не допустит какого-либо значительного ущерба Донбассу. Более того, украинцы не уверены, что смогут даже победить армию Донбасса, которая, вероятно, вооружена новым российским ударным оружием. Украина понимает, что Россия может уничтожить ее силы обычными ракетами, не отправляя войска через границу. Украинцы также знают, что никто не придет им на помощь. Сам Пентагон объявил, что никаких американских войск на Украину отправлено не будет.



Тот факт, что Вашингтон публично отверг российское предложение, ничего не значит, поскольку у Вашингтона нет альтернативы, кроме как принять его. Российская нога наступила тяжело, как и должно было быть. И все, включая Вашингтон, понимают, что Украина никогда не станет членом НАТО.



Таким образом, ракетные базы НАТО в Польше и Румынии со временем будут тихонько выведены. Вашингтон будет продолжать бушевать и угрожать, но не сможет предпринять никаких действий. Дипломатичные русские позволят Вашингтону сохранить лицо каким-то специально устроенным способом.



Все, что необходимо на данный момент, - это чтобы дипломаты в российском министерстве иностранных дел, которые склонны слишком доверять словам, и российские сторонники жесткой линии поняли, что отказ Вашингтона от предложения потерял смысл и что Путин победил.



Мир приспособился к жестким требованиям России и к непревзойденному военному превосходству, что поддерживается Китаем.



В связи с появлением на сцене давно назревшей российской уверенности в себе я ожидаю, что Вашингтон присмиреет и перейдет к более отзывчивой и мирной позиции.



Автор - Пол Крэг Робертс - Paul Craig Roberts - доктор экономических наук, заместитель министра финансов США по экономической политике в администрации Рональда Рейгана. Работал редактором и обозревателем газеты The Wall Street Journal, журнала Businessweek и информационного агентства Scripps Howard News Service. В свое время был автором постоянной колонки в газете The Washington Times. Автор многочисленных книг, посвященных крупнейшим проблемам современности.



Перевод Сергея Духанова. Публикуется с разрешения автора.



* Идиоматическое выражение, которое предполагает предзнаменование гибели или несчастья, основанное на истории о празднике Валтасара в книге Даниила.