Таджики стали много чаще разводиться, - озабочен Таджминюст

09:24 03.02.2022

Министр юстиции Таджикистана сообщил, почему таджики стали чаще разводиться



Нигина Аслонова



В результате распада семей около 15 тысяч детей остались на воспитании одного из родителей.



В Таджикистане по итогам 2021 года количество разводов увеличилось на 3 тыс. 205 случаев, сообщил на пресс-конференции 2 февраля министр юстиции Таджикистана Музаффар Ашуриен.



По его словам, в прошлом году в стране распалась 13 тыс. 741 пара, в то время как в 2020 году показатель разводов достигал 10 тыс. 536 фактов.



Увеличение числа разводов он связал с тем, что некоторые пары не смогли зарегистрировать свой развод официально из-за пандемии коронавируса, которая началась в 2020 году.



"Пандемия, возможно, тоже повлияла на статистические данные о разводах", - сказал он.



Причинами распада таджикских семей, по его данным, стали несовпадение характеров супругов, вмешательство третьей стороны, неготовность молодежи к семейной жизни, бесплодие, измена, трудовая миграция.



"В основном, разводы случаются из-за того, что молодежь не готова к семейной жизни. Также при вступлении в брак многие пары не достаточно знают друг друга", - посетовал глава Минюста РТ.

Он отметил, что в результате расторжения браков около 14 тысяч 814 детей остались на воспитании одного из родителей.



Между тем, подчеркнул Музаффар Ашуриен, в 2021 году в стране было зарегистрировано на 7 тыс. 759 браков больше, чем в 2020 году.



"Количество заключенных браков составило 74 тыс. 863, а за 2020-й этот показатель составлял 67 тыс. 104", - сообщил он.

Также он сообщил журналистам, что в стране уменьшилось число регистрации рождения детей. Так, за 2021 год было зарегистрировано 218 тыс. 206 фактов рождения младенцев (в 2020 - 239 тыс. 946).



Он связал снижение этого показателя с тем, что многие родители не спешат регистрировать своих новорожденных детей сразу.



Для решения этого вопроса соответствующие структуры ведомства ведут разъяснительные работы с родителями, отметил министр юстиции.