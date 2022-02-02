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Таджики стали много чаще разводиться, - озабочен Таджминюст
09:24 03.02.2022

Министр юстиции Таджикистана сообщил, почему таджики стали чаще разводиться

Нигина Аслонова

В результате распада семей около 15 тысяч детей остались на воспитании одного из родителей.

В Таджикистане по итогам 2021 года количество разводов увеличилось на 3 тыс. 205 случаев, сообщил на пресс-конференции 2 февраля министр юстиции Таджикистана Музаффар Ашуриен.

По его словам, в прошлом году в стране распалась 13 тыс. 741 пара, в то время как в 2020 году показатель разводов достигал 10 тыс. 536 фактов.

Увеличение числа разводов он связал с тем, что некоторые пары не смогли зарегистрировать свой развод официально из-за пандемии коронавируса, которая началась в 2020 году.

"Пандемия, возможно, тоже повлияла на статистические данные о разводах", - сказал он.

Причинами распада таджикских семей, по его данным, стали несовпадение характеров супругов, вмешательство третьей стороны, неготовность молодежи к семейной жизни, бесплодие, измена, трудовая миграция.

"В основном, разводы случаются из-за того, что молодежь не готова к семейной жизни. Также при вступлении в брак многие пары не достаточно знают друг друга", - посетовал глава Минюста РТ.
Он отметил, что в результате расторжения браков около 14 тысяч 814 детей остались на воспитании одного из родителей.

Между тем, подчеркнул Музаффар Ашуриен, в 2021 году в стране было зарегистрировано на 7 тыс. 759 браков больше, чем в 2020 году.

"Количество заключенных браков составило 74 тыс. 863, а за 2020-й этот показатель составлял 67 тыс. 104", - сообщил он.
Также он сообщил журналистам, что в стране уменьшилось число регистрации рождения детей. Так, за 2021 год было зарегистрировано 218 тыс. 206 фактов рождения младенцев (в 2020 - 239 тыс. 946).

Он связал снижение этого показателя с тем, что многие родители не спешат регистрировать своих новорожденных детей сразу.

Для решения этого вопроса соответствующие структуры ведомства ведут разъяснительные работы с родителями, отметил министр юстиции.

Источник - asiaplustj.info
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