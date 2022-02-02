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|КыргызДепутаты хором просят Жапарова уволить вице-премьера Байсалова - лгуна, провокатора и просто придурка
09:41 03.02.2022
Депутат Жогорку Кенеша Ырысбек Атажанов (Кадамжайский округ) поддержал коллег относительно критики в адрес заместителя председателя Кабинета министров Эдиля Байсалова.
"В традицию превращается критиковать, говорить ложь, распространять через блогеров негатив, в том числе как делает Байсалов и другие госслужащие", - отметил он.
Атажанов призвал власти принять жесткие меры, вплоть до увольнения Байсалова, чтобы это стало уроком для других.
Ранее ряд депутатов выступил с критикой в адрес Байсалова. В том числе, комментарий Байсалова посчитали вмешательством в работу парламента и попросили дать его словам юридическую оценку.