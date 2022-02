В Киргизии нашли плохо спрятавшийся банк казахского Елбасиного семейства ("Оптима-банк")

09:49 03.02.2022

"Оптима банк" через Jusan Bank принадлежит "Назарбаев Университету", а "Халык Банк" через инвестгруппу - зятю и дочери Назарбаева



Предыстория: Протесты в Казахстане: Сбои в работе "Оптима Банк" и "Халык Банк Кыргызстан"

Tazabek - Кыргызский и казахский бизнес тесно взаимодействуют. Как только в соседней стране произошли протесты, в работе банков с казахстанским капиталом у "Оптима Банк" и "Халык Банка" начались сбои.



Между тем банки имеют довольно внушительную клиентскую базу.



Сколько клиентов и филиалов у "Оптима Банк" и "Халык Банка"?В "Оптима Банк" работает около 1300 сотрудников в более 55 отделениях по всему Кыргызстану. Он обслуживает более 330 000 клиентов.



Это крупный банк, текущие счета и депозиты клиентов которого на 30 ноября 2021 года составили 50 млрд 205 млн сомов.



Клиентская база "Халык Банка" составляет свыше 76 тыс. клиентов.



Согласно финансовой отчетности банка, на 30 ноября 2021 года счета клиентов составили 7 млрд 147 млн 564 тыс. сомов.



Издание Tazabek решило узнать, кто владеет "Халык Банком" и ОАО "Оптима Банк".



"Халык Банк"



Единственным акционером "Халык Банка" является АО "Народный Банка Казахстана", владеющий 2 400 016 штук размещенных голосующих акций, что составляет 100% размещенных голосующих акций открытого акционерного общества "Халык Банк Кыргызстан".



Основные акционеры "Народного Банка Казахстана"



АО "Холдинговая группа "АЛМЭКС"- казахстанская инвестиционная группа, специализирующаяся на оказании банковских услуг корпоративным и розничным клиентам в Казахстане, России, Кыргызстане и Грузии, а также страховых услуг на территорий Казахстана.



АО "Холдинговая Группа "АЛМЭКС" на паритетной основе контролируется Тимуром Кулибаевым с супругой Динарой Кулибаевой - зятем и дочерью первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Об этом говорится статье Forbes.kz.



Председатель правления банка - Умут Шаяхметова. Муж Шаяхметов Беймбет Шайсултанович - генеральный директор Группы "KMG International N.V." (100% дочерняя организация АО НК "КазМунайГаз") (с 11.2019)



"Оптима банк"



Optima Bank является одним из активов казахстанской группы Jusan.



Ранее основным акционером банка являлся "АТФ Банк" с долей в оплаченном уставном оплаченном капитале 97,14%.



30 декабря 2020 года, после получения одобрения регулирующих органов Казахстана и Кыргызстана, Jýsan Bank приобрел 99,76% акций "АТФ Банка", материнской компании ОАО "Оптима Банк" в Кыргызстане.



На сегодняшний день Jýsan Bank ("Жусан Банк") представлен 119 отделениями в 22 регионах Казахстана.



Jýsan Bank входит в экоситему First Heartland Jusan Bank (JUSAN BANK, JUSAN INVEST,JUSAN GARANT, JUSAN MOBILE, JUSAN МАГАЗИН).



В феврале 2019 года АО First Heartland Securities, инвестиционное подразделение финансовой холдинговой компании группы автономных организаций образования "Назарбаев Университета", "Назарбаев Интеллектуальные Школы", приобрело 99,5% простых акций АО "Цеснабанк" (на рынке Казахстана с 1992 года).



29 апреля 2019 года новый акционер провел ребрендинг банка. Обновленный банк стал называться АО First Heartland Jýsan Bank с розничным брендом Jýsan Bank ("Жусан банк" в утвержденной казахской латинице).



Председателем совета директоров Jýsan Bank является Шигео Катсу.



Шигео Катсу является президентом "Назарбаев Университета" с декабря 2010 года. Также он является председателем попечительского совета "Назарбаев Интеллектуальных Школ", членом попечительского совета "Назарбаев Фонда".



До прихода в "Назарбаев Университет" в течение 30-летней карьеры во Всемирном банке Шигео Катсу занимал различные должности, включая руководителя по предоставлению поддержки реформы финансового сектора Китая, директора по Кот-д’Ивуару и вице-президента по Европе и Центральной Азии.

