 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 03.02.2022
11:19  Первым командующим Силами специальных операций КазАрмии назначен Болат Журабаев
10:52  Жители кыргызского эксклава Барак просят поскорее обменять их с узбеками
10:45  Кыргызского полит-смутьяна Текебаева (партия "Ата Мекен") назначют послом в Германию. Сразу заткнулся
10:28  Новый мигрант-бизнес в Москве - ломать лифты, чтобы самим таскать грузы за плату, - "МК"
10:15  "Настроение тратить деньги и хихикать". Зачем почистила свою Инсту новая 30-летняя зампредша Госкадров Казахстана
10:11  "Я к вам пишу". Избранные места из переписки Байдена с Путиным, - Александр Проханов
09:49  В Киргизии нашли плохо спрятавшийся банк казахского Елбасиного семейства ("Оптима-банк")

09:41  КыргызДепутаты хором просят Жапарова уволить вице-премьера Байсалова - лгуна, провокатора и просто придурка
09:24  Таджики стали много чаще разводиться, - озабочен Таджминюст
07:32  Американский агент Галым Пирматов - новый глава НацБанка Казахстана
06:57  Пол Робертс: На украинском фронте слабый победил тупого
06:51  Кто такой Мурат Нуртлеу - новый руководитель администрации КазПрезидента?
06:46  Данияр Ашимбаев: Де-олигархизация Казахстана - иного пути нет
01:18  США против Олимпиады в Пекине. Крупные информационные атаки и мелкие пакости, - В.Пироженко
01:15  Не Алматы, а Алма-Ата. О символических нейминговых политиках, - Евгений Фатеев
01:03  Живой труп. 91-летний Сорос пытается запугать Тысячелетний Китай, - "СП"
01:01  Производство и потребление электроэнергии в Таджикистане, в цифрах, - К.Сирожидинов
00:53  Кремль трусит воевать с НАТО даже за Крым?
00:49  КазВласти придумали новую реформаторскую дурилку - "Народное IPO"
00:43  Хокимият узбекского Паркента продал землю археологического памятника. Ущерб превысил $138,5 млн
00:35  "По нашим домам ударили из миномета". Исфаринцы рассказывают как живется на кыргызо-таджикской границе
00:28  Российская ЧВК Вагнера попробует выбить из Мали джихадистов и... французов
00:20  США уже не смогут остановить технологический рывок Китая, - А.Комраков
00:16  Время для переговоров исчерпано. Война за Украину неизбежна? - Ю.Борисов
00:15  Ирак – и вновь продолжается бой..., - А.Веселов
Среда, 02.02.2022
20:09  КазНацХолдинг "Байтерек" возглавил лондонский мажор Шарлапаев
18:24  Партайгеноссе Казпартии "Нур Отан" назначен г-н Оралов
18:02  В Молдавии начались газовые протесты. В первых рядах - замерзшие гагаузы
16:37  Кыргызстан меняет посла в Таджикистане. Рустенбеков отозван
16:12  В Нью-Джерси не вылез из норы сурок Мэл с прогнозом погоды. Он - сдох((
16:06  Кто украл нашу Победу в Сталинградской битве? - Эрик Ханымамедов
13:21  Скончался бывший министр образования Кыргызстана, академик-физик Советбек Токтомышев
13:12  Второй тайм украинской игры Эрдогана, - С.Тарасов, А.Асалыоглу
13:09  "Мягкая сила" России и национальная идея, - А.Халдей
12:52  В Бишкеке поименовали улицу в честь героя последней войны с таджиками - отважного спецназовца Эсентура Кубанычбек уулу
12:38  В Тадже растет накал вокруг дебатов о выводе Ванджского и Дарвазского районов из состава ГБАО
12:34  Турки открывают еще один Инвестфонд в ЦА - теперь и в Душанбе
12:27  ЮНЕСКО внесло туркменский дутар в список всемирного культурного наследия. Аркадаг - ликует
11:39  Надо превратить геополитическое противостояние с Западом в полноценное столкновение цивилизаций, в войну идей, - А.Дугин
11:20  "Пропавшего" памирского лидера Аловатшоева тихо депортировали из России в Таджикистан
10:55  Уровень воды в кыргызской Токтогулке упал почти до днища. ГЭС скоро встанет
10:41  "Дикий Арман" исчез из СИЗО в Казахстане
10:37  Кризис мировой системы прорвался наконец и на Западе.., - Ирина Алкснис
10:08  Австралия как антикитайский и антироссийский инструмент. Сеть новых "эпохальных" военных договоров, - А.Игнатьев
09:08  ВерхСуд Киргизии возглавит Замир Базарбеков, Конституционный - Эмиль Осконбаев
09:02  Талибы впервые назначили женщин на руководящие посты в Афганистане. Двух акушерок - в два роддома
08:53  Турции пора определиться, она союзник или противник России, - Константин Ольшанский
08:16  Очередная Кремлевско-киевская зрада. Украина начала закупку российского газа у Венгрии
01:11  В Кыргызстане завели дело на Kaktus.media за статью о конфликте на границе с Таджикистаном
00:56  Нацбанк Кыргызсана выпустил монету (фото) в честь борцов с коронавирусом
00:49  Таджикистан силой вынуждает Киргизию решать вопрос спорных территорий, - Т.Джумадылов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   |   Кыргызстан   | 
В Киргизии нашли плохо спрятавшийся банк казахского Елбасиного семейства ("Оптима-банк")
09:49 03.02.2022

"Оптима банк" через Jusan Bank принадлежит "Назарбаев Университету", а "Халык Банк" через инвестгруппу - зятю и дочери Назарбаева

Предыстория: Протесты в Казахстане: Сбои в работе "Оптима Банк" и "Халык Банк Кыргызстан"
Tazabek - Кыргызский и казахский бизнес тесно взаимодействуют. Как только в соседней стране произошли протесты, в работе банков с казахстанским капиталом у "Оптима Банк" и "Халык Банка" начались сбои.

Между тем банки имеют довольно внушительную клиентскую базу.

Сколько клиентов и филиалов у "Оптима Банк" и "Халык Банка"?В "Оптима Банк" работает около 1300 сотрудников в более 55 отделениях по всему Кыргызстану. Он обслуживает более 330 000 клиентов.

Это крупный банк, текущие счета и депозиты клиентов которого на 30 ноября 2021 года составили 50 млрд 205 млн сомов.

Клиентская база "Халык Банка" составляет свыше 76 тыс. клиентов.

Согласно финансовой отчетности банка, на 30 ноября 2021 года счета клиентов составили 7 млрд 147 млн 564 тыс. сомов.

Издание Tazabek решило узнать, кто владеет "Халык Банком" и ОАО "Оптима Банк".

"Халык Банк"

Единственным акционером "Халык Банка" является АО "Народный Банка Казахстана", владеющий 2 400 016 штук размещенных голосующих акций, что составляет 100% размещенных голосующих акций открытого акционерного общества "Халык Банк Кыргызстан".

Основные акционеры "Народного Банка Казахстана"

АО "Холдинговая группа "АЛМЭКС"- казахстанская инвестиционная группа, специализирующаяся на оказании банковских услуг корпоративным и розничным клиентам в Казахстане, России, Кыргызстане и Грузии, а также страховых услуг на территорий Казахстана.

АО "Холдинговая Группа "АЛМЭКС" на паритетной основе контролируется Тимуром Кулибаевым с супругой Динарой Кулибаевой - зятем и дочерью первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Об этом говорится статье Forbes.kz.

Председатель правления банка - Умут Шаяхметова. Муж Шаяхметов Беймбет Шайсултанович - генеральный директор Группы "KMG International N.V." (100% дочерняя организация АО НК "КазМунайГаз") (с 11.2019)

"Оптима банк"

Optima Bank является одним из активов казахстанской группы Jusan.

Ранее основным акционером банка являлся "АТФ Банк" с долей в оплаченном уставном оплаченном капитале 97,14%.

30 декабря 2020 года, после получения одобрения регулирующих органов Казахстана и Кыргызстана, Jýsan Bank приобрел 99,76% акций "АТФ Банка", материнской компании ОАО "Оптима Банк" в Кыргызстане.

На сегодняшний день Jýsan Bank ("Жусан Банк") представлен 119 отделениями в 22 регионах Казахстана.

Jýsan Bank входит в экоситему First Heartland Jusan Bank (JUSAN BANK, JUSAN INVEST,JUSAN GARANT, JUSAN MOBILE, JUSAN МАГАЗИН).

В феврале 2019 года АО First Heartland Securities, инвестиционное подразделение финансовой холдинговой компании группы автономных организаций образования "Назарбаев Университета", "Назарбаев Интеллектуальные Школы", приобрело 99,5% простых акций АО "Цеснабанк" (на рынке Казахстана с 1992 года).

29 апреля 2019 года новый акционер провел ребрендинг банка. Обновленный банк стал называться АО First Heartland Jýsan Bank с розничным брендом Jýsan Bank ("Жусан банк" в утвержденной казахской латинице).

Председателем совета директоров Jýsan Bank является Шигео Катсу.

Шигео Катсу является президентом "Назарбаев Университета" с декабря 2010 года. Также он является председателем попечительского совета "Назарбаев Интеллектуальных Школ", членом попечительского совета "Назарбаев Фонда".

До прихода в "Назарбаев Университет" в течение 30-летней карьеры во Всемирном банке Шигео Катсу занимал различные должности, включая руководителя по предоставлению поддержки реформы финансового сектора Китая, директора по Кот-д’Ивуару и вице-президента по Европе и Центральной Азии.
Подробнее: www.tazabek.kg/news:1759904?f=cp

Источник - tazabek.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1643870940
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената встретился с Послом Японии
- Мажилис одобрил законодательные поправки по вопросам племенного животноводства
- А. Смаилов провел заседание Инвестштаба
- А. Смаилов обсудил с главой ПАО "ЛУКОЙЛ" В. Алекперовым реализацию инвестпроектов в Казахстане
- Данияр Ашимбаев: Никакого олигархата и монополизма в будущем быть не должно
- Кадровые перестановки
- "Ак жол": Какой смысл раздавать действующие клиники за копейки и финансировать новые объекты за триллионы?
- Кто покровительствует майнерам и что стоит за блэкаутами?
- Члены Нацсовета обсудили основные подходы по дальнейшему политическому реформированию
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  