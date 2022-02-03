 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 02.02.2022
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"Я к вам пишу". Избранные места из переписки Байдена с Путиным, - Александр Проханов
10:11 03.02.2022

Общественное мнение России разорвано в клочья, как лоскутное одеяло
Александр Проханов
3.02.2022

Забегали почтальоны. Взметнулись с голубятен почтовые голуби - голуби мира с боеголовками. Расстояние от голубятни к голубятне измеряется подлетным временем. Байден прислал Путину письмо. Его содержание покрыто тайной, известна лишь первая строка: "Я к вам пишу - чего же боле? Что я могу еще сказать?"

Известно, что Байден, отправляя письмо Путину, побрызгал его духами, чтобы чтение было приятным. Однако, когда испарились духи, запахло порохом. Неизвестно также, на каком языке было направлено послание: на английском, русском, китайском, древнегреческом или древнееврейском. Быть может, на всех сразу. Вопрос о письменности является немаловажным, как, например, в Казахстане. Вся великолепная цивилизация Казахстана: его заводы, рудники, атомные центры, прекрасные города, - все это было создано кириллицей. А отобрано все это было Назарбаевым у народа, превращено в золотые слитки назарбаевских подземных хранилищ - латиницей. Теперь, после краха Назарбаева и торжества Токаева, станут ли писать в Казахстане иероглифами? И русским в Северном Казахстане, из которых вышибали кириллицу и навязывали латиницу, придется осваивать иероглифы?

Пока Байден и Путин обмениваются письмами, русские войска неутомимо двигаются взад-вперед. Был успешно совершен турпоход в Казахстан. Русским войскам показали Белоруссию. Пока почтальоны носят письма от Байдена к Путину и обратно, а русские войска бродят вдоль границ Украины, сама Украина насыщается американским оружием. Каждый день на аэродромах Киева приземляются гигантские транспорты, набитые вооружением. К одесским причалам подходят сухогрузы с тяжелой военной техникой. Советники НАТО создают свои военные центры, готовят украинские батальоны, развертывают вдоль границ России станции дальнего наблюдения.

Чем кончится переписка Байдена с Путиным? Если все-таки русские войска войдут на Украину, то каждый день затянувшейся переписки и каждый прибывающий американский транспорт увеличивают потери русских войск на несколько полков, а то и дивизий. Если же переписка благополучно закончится, и русские войска отхлынут от границ Украины, мир обнаружит, что Украина уже превратилась в базу НАТО, оснащенную всеми сверхсовременными вооружениями, и вступление Украины в НАТО - лишь вопрос времени. Причем непродолжительного.

Общественное мнение России разорвано в клочья, как лоскутное одеяло, из которого торчат ошметки ваты, и его продолжают кромсать бензопилами политические обозреватели и ведущие ток-шоу. Старый облезший ворон Жириновский с берцовой костью в клюве призывает бомбить Киев. С оглядкой на ФСБ тихо попискивают либеральные журналисты. Какие-то жабы рассказывают, как Россия оккупирует остров Рюген и оттуда пойдет наступление на северную Европу, а русская морская пехота пройдет по Елисейским полям.

Бесконечное количество утечек: из Генштаба, из Министерства внутренних дел, из приемной Лаврова, из Совета Безопасности, из резиденции Путина. Эти утечки напоминают те, что случались с нефтяными цистернами на потанинском "Норникеле", изгадившими девственную тундру. Общественное мнение современной России изуродовано программами ток-шоу, исколото шприцами вакцин и находит некоторое успокоение, узнавая об очередном скандале Анастасии Волочковой или наблюдая отвратительные яростные распри среди жен певца Градского.

Министерство культуры, этот теремок, где недавно жила мышка-норушка Мединский, а теперь поселилась странная леди, на майке которой нет-нет да и появится матерное словечко, это министерство издало уложение, поучающее русских людей исповедовать традиционные ценности. Эти ценности, изложенные языком министерства, напоминают старые консервные банки, из которых исчезло содержимое и осталась одна ржавеющая жесть.

Где среди этих ценностей "Сон смешного человека" Достоевского - катехизис русского ада и русского рая? Где божественная картина художницы Натальи Гончаровой, исполненная такой восхитительной женственности, что пули, если они задумают вылететь из стволов, тут же упадут на землю? Где огромная русская тайна, которую хотели разгадать православные мистики, богооткровенные художники и архитекторы, русские писатели - мученики и певцы восхитительного русского слова? Где взгляд на русскую историю, в которой сражаются свет и тьма? В этом сражении у русских политиков, пастырей, пехотинцев случаются прозрения, и появляются Скобелев, Александр Матросов, Твардовский, Иоанн Кронштадтский, и среди взорванной, искореженной взрывами, усеянной могильными крестами русской жизни течет светлая чудесная река Русской Победы - река русского одоления, русского обожания и любви, в которых обнаружил себя русский народ как великий странник, идущий по историческим дорогам к заветному небесному царству.

Источник - zavtra.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1643872260
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