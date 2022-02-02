"Настроение тратить деньги и хихикать". Зачем почистила свою Инсту новая 30-летняя зампредша Госкадров Казахстана

10:15 03.02.2022

Новый зампред АДГС почистила Instagram на фоне скандала о дорогостоящих покупках

Назначение 30-летней Айнур Сергазиевой на должность заместителя председателя Агентства по делам государственной службы вызвало резонанс в обществе.



В социальных сетях и мессенджерах активно обсуждают фотографии Сергазиевой, которые она публиковала в Instagram. Судя по обновлениям, за последние четыре года Сергазиева побывала в Тайланде, Грузии, Франции, ОАЭ, Азербайджане, Украине, Турции, России и Эстонии. О каждой из этих поездок она не забывала рассказывать читателям.



И вот, после назначения в АДГС пользователи соцсетей еще раз пересмотрели публикации Сергазиевой и не могли не обратить внимание на дорогие покупки.



Например, три месяца назад Сергазиева выложила свое фото из города Рас-эль-Хайма в ОАЭ, на котором позирует с желто-оранжевым пакетом бренда Louis Vuitton и розовым пакетом от Victoria’s Secret.



Новый зампред АДГС почистила Instagram на фоне скандала о дорогостоящих покупках

На одной из фотографий молодая женщина позирует в украшениях. Пользователи Сети быстро выяснили стоимость колец, браслетов и подвесок. Так, если Сергазиева носит не подделку, то подвеска форме сердца от бренда Tiffany&Go по нынешнему курсу стоит более 310 тысяч тенге, браслет из той же фирмы – 145 тысяч тенге.



По данным журналиста Михаила Козачкова, кольцо с бриллиантом 1-1,5 карата стоит 25 миллионов тенге, если это драгоценное украшение от Tiffany&Go. Но может быть и так, что Сергазиева носит подделку, тогда стоимость кольца упадет в разы. Аналогичная ситуация и с сумкой за 1,8 миллиона тенге.



Новый зампред АДГС почистила Instagram на фоне скандала о дорогостоящих покупках

После того как общественность заинтересовалась личностью Сергазиевой из ее страницы в Instagram исчезли некоторые фотографии. Например, снимок из Дубая, который подписан так "Настроение тратить деньги и хихикать".



Новый зампред АДГС почистила Instagram на фоне скандала о дорогостоящих покупках

Помимо этого, элитолог Ербол Едилов опубликовал в своем Telegram-канале обращение, в котором люди, представившиеся сотрудниками АО "Национальные информационные технологии", обвинили Сергазиеву в нарушении морально-этических норм и психологическом давлении. Также в письме сказано, что Сергазиева является "человеком из команды" председателя холдинга "Зерде" Армана Абдрасилова.



"На должность заместителя председателя правления общества (курирующего финансовую, административно-хозяйственную деятельность) назначена Сергазиева А.К., у которой не то, что опыта руководящей работы, даже опыта работы в курируемом направлении нет, ранее работала в обществе в должности ІТ-специалиста. Ее образование не соответствует курируемому направлению: имеет специальность "радиотехника, электроника и телекоммуникация". Неоднократные замечания юридической службы общества о том, что Сергазиева А.К. не соответствует по квалификационным требованиям проигнорированы", – пишут авторы обращения.



В этическом кодексе государственных служащих сказано, что они своими действиями и поведением не должны давать повода для критики со стороны общества, должны быть скромными и придерживаться общепринятых морально-этических норм.



Мы обратились за комментарием в пресс-службу Агентства по делам госслужбы, чтобы выяснить, что Айнур Сергазиева думает о развернувшемся скандале и противоречивых слухах вокруг ее персоны. Нам обещали передать вопрос руководству.



фоты смотрим тут -

https://orda.kz/novyj-zampred-adgs-pochistila-instagram-na-fone-skandala-o-dorogostojashhih-pokupkah/#part=2