Новый мигрант-бизнес в Москве - ломать лифты, чтобы самим таскать грузы за плату, - "МК"

10:28 03.02.2022

"МК": В Москве мигранты толпой зверски избили мужчину, пытавшегося помешать им ломать лифты



Журналисты узнали о новом источнике доходов, который придумали гастарбайтеры. Мигранты ломают лифты в столичных новостройках, а потом предлагают жильцам услуги подъема груза до квартир.



Подобный случай произошел в недавно возведенном доме у "Сколково", сообщает "МК". Жильцы массово жаловались в управляющую компанию на постоянно ломающиеся лифты. Впоследствии оказалось, что их громят ремонтные бригады из Средней Азии.



Издание подсчитало, что мигранты просят от обладателя квартиры, например, на 24-м этаже за подъем 25 мешков бетона 19 тысяч 200 рублей. По мнению жильцов, работающие лифты мешают приезжим зарабатывать на подъемах грузов.



Одна из конфликтных ситуаций едва не закончилась трагически. Мигранты толпой жестоко избили лифтера, который пытался пресечь вандализм. 29 января мужчину нашли в одном из подъездов дома без сознания. По словам жены пострадавшего, врачи диагностировали у мужа отек головного мозга, осколочный перелом лба и височных костей, перелом обеих глазниц, а на днях он перенес трепанацию черепа.