Кыргызского полит-смутьяна Текебаева (партия "Ата Мекен") назначют послом в Германию. Сразу заткнулся

10:45 03.02.2022

3 февраля 2022, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Омурбек Текебаев назначен послом Кыргызстана в Германии



Лидер политической партии "Ата Мекен" Омурбек Текебаев назначен послом Кыргызстана в Германии. Информацию 24.kg подтвердили в аппарате президента.



Пресс-секретарь главы государства Эрбол Султанбаев пообещал предоставить подробности позже. Отметим, что Садыр Жапаров не стал консультироваться с парламентом и принял решение сам.



Назначение объяснило молчание Омурбека Текебаева по многим резонансным вопросам, в том числе давления властей на свободу слова. Свое решение бросить однопартийцев и политику он тоже пока не комментирует.