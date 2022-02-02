Жители кыргызского эксклава Барак просят поскорее обменять их с узбеками

10:52 03.02.2022

3 февраля 2022, Бишкек - 24.kg, Жазгуль МАСАЛИЕВА

Жители кыргызского эксклава Барак просят встречи с Камчыбеком Ташиевым



Жители кыргызского эксклава Барак в Узбекистане просят завершить работу государственной комиссии по обмену землями. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Алишер Козуев.



По его словам, работа двух стран по обмену землями приостановлена по непонятным причинам.



"Село Барак относится к Ак-Ташскому айыльному окмоту. Его территория составляет 208 гектаров земли. Оно окружено узбекскими селами. В 2018 году стороны договорились об обмене участками. Но сделано только 85 процентов, работу остановили. Многие жители Барака оставили свои дома и проживают на территории Кыргызстана. Там осталось только 15 семей, чтобы сохранить село. Те, кто выехал из Барака, не могут вернуться, вести хозяйство. В КР обещали им ссуды, но так и не дали. Оставшимся в Бараке тоже трудно, они не могут ничего посадить, вырастить, потому что РУз не дает им воду", - сказал нардеп.



Он попросил главу государственной комиссии по делимитации и демаркации границы Камчыбека Ташиева принять жителей эксклава Барак.