 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 03.02.2022
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10:52  Жители кыргызского эксклава Барак просят поскорее обменять их с узбеками
10:45  Кыргызского полит-смутьяна Текебаева (партия "Ата Мекен") назначют послом в Германию. Сразу заткнулся
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10:15  "Настроение тратить деньги и хихикать". Зачем почистила свою Инсту новая 30-летняя зампредша Госкадров Казахстана
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00:43  Хокимият узбекского Паркента продал землю археологического памятника. Ущерб превысил $138,5 млн
00:35  "По нашим домам ударили из миномета". Исфаринцы рассказывают как живется на кыргызо-таджикской границе
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Среда, 02.02.2022
20:09  КазНацХолдинг "Байтерек" возглавил лондонский мажор Шарлапаев
18:24  Партайгеноссе Казпартии "Нур Отан" назначен г-н Оралов
18:02  В Молдавии начались газовые протесты. В первых рядах - замерзшие гагаузы
16:37  Кыргызстан меняет посла в Таджикистане. Рустенбеков отозван
16:12  В Нью-Джерси не вылез из норы сурок Мэл с прогнозом погоды. Он - сдох((
16:06  Кто украл нашу Победу в Сталинградской битве? - Эрик Ханымамедов
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12:27  ЮНЕСКО внесло туркменский дутар в список всемирного культурного наследия. Аркадаг - ликует
11:39  Надо превратить геополитическое противостояние с Западом в полноценное столкновение цивилизаций, в войну идей, - А.Дугин
11:20  "Пропавшего" памирского лидера Аловатшоева тихо депортировали из России в Таджикистан
10:55  Уровень воды в кыргызской Токтогулке упал почти до днища. ГЭС скоро встанет
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09:02  Талибы впервые назначили женщин на руководящие посты в Афганистане. Двух акушерок - в два роддома
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Жители кыргызского эксклава Барак просят поскорее обменять их с узбеками
10:52 03.02.2022

3 февраля 2022, Бишкек - 24.kg, Жазгуль МАСАЛИЕВА
Жители кыргызского эксклава Барак просят встречи с Камчыбеком Ташиевым

Жители кыргызского эксклава Барак в Узбекистане просят завершить работу государственной комиссии по обмену землями. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Алишер Козуев.

По его словам, работа двух стран по обмену землями приостановлена по непонятным причинам.

"Село Барак относится к Ак-Ташскому айыльному окмоту. Его территория составляет 208 гектаров земли. Оно окружено узбекскими селами. В 2018 году стороны договорились об обмене участками. Но сделано только 85 процентов, работу остановили. Многие жители Барака оставили свои дома и проживают на территории Кыргызстана. Там осталось только 15 семей, чтобы сохранить село. Те, кто выехал из Барака, не могут вернуться, вести хозяйство. В КР обещали им ссуды, но так и не дали. Оставшимся в Бараке тоже трудно, они не могут ничего посадить, вырастить, потому что РУз не дает им воду", - сказал нардеп.

Он попросил главу государственной комиссии по делимитации и демаркации границы Камчыбека Ташиева принять жителей эксклава Барак.

Источник - 24.kg
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