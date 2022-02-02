Первым командующим Силами специальных операций КазАрмии назначен Болат Журабаев

11:19 03.02.2022

Болат Журабаев назначен командующим Силами специальных операций, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.



"Распоряжением Главы государства Журабаев Болат Жархумбаевич назначен командующим Силами специальных операций Вооруженных сил Республики Казахстан", - говорится в сообщении.



Напомним, 19 января Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О создании Командования сил специальных операций Вооруженных сил Республики Казахстан". Стоит отметить, что в этот же день в стране сменился министр обороны.



Силы специальных операций предназначены для решения специальных задач в рамках обеспечения обороноспособности и военной безопасности страны. В том числе с участием в антитеррористических операциях и противодействии незаконным вооруженным формированиям. Министерством обороны определен состав сил и средств, задачи и функции командования.