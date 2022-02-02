 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Сломали спину... Куда и почему исчез экс-глава Казжелдорог и министр Сауат Мынбаев?
11:45 03.02.2022

Годовщина исчезновения: почему все молчат о Сауате Мынбаеве
Курманов Байтас
02.02.2022,

Трагические события отвлекли внимание от годовщины одного из довольно странных январских событий 2021-го, когда внезапно с информационных радаров и с политического поля Казахстана исчез Сауат Мынбаев. На тот момент он занимал пост председателя правления крупнейшей национальной компании – "Казахстан Темир Жолы".

Мынбаев, а это личность известная, о нем много лет говорили, писали, хвалили, ругали и даже обвиняли в чрезмерном богатстве, завершил свою блестящую карьеру сухим сообщением пресс-службы "Казахстан темир жолы" - "получил травму".

- Председатель правления Сауат Мынбаев во время занятий спортом получил травму. В настоящее время проходит лечение. Его здоровью ничего не угрожает, - цитировали СМИ пресс-релиз, подготовленный штатными пиарщиками национального перевозчика.

Неугомонные журналисты, не привыкшие к тому, что пресс-службы оповещают о состоянии здоровья или нездоровья своих патронов, начали искать подробности этой истории. И не нашли.

Потом просочилась информация о том, что 58-летний Мынбаев "получил тяжелую травму позвоночника при невыясненных обстоятельствах и транспортирован в немецкую клинику "Шарите".

Сегодня корреспондент Ulysmedia.kz позвонил в клинику. Немецкие врачи не опровергли и не подтвердили информацию о своем важном пациенте из Казахстана. Попытка коллег из Берлина хоть что-то выяснить о Мынбаеве, тоже закончилась неудачей. В "Шарите", видимо, привыкли, что их пациентами интересуются медийщики из разных стран, поэтому система безопасности работает отлично – на reception нет даже привычных для нас списков пациентов.

Год назад казахстанцы не поверили официальным пресс-релизам и начали разбираться, что стоит за словами "невыясненные обстоятельства" и выяснять, что же все-таки случилось с Мынбаевым. Но на свои вопросы, как правило, отвечали сами же пользователи соцсетей.

- У Мынбаева потом "резко сломалась спина" прямо на рабочем месте, и он в срочном порядке уехал ее лечить в Германию. Хорошо, хоть не стрелял в себя трижды, как это уже бывало, - примерно в таком духе писали пользователи соцсетей.

Просочилась информация и о том, что, якобы был конфликт между Мынбаевым и компанией казахстанского бизнесмена Машкевича, тесно связанного с родственниками первого президента Казахстана, также поговаривали, что глава КТЖ что-то не поделил с одним из членов семьи Елбасы – Кайратом Сатыбалды.

Кайрат Сатыбалды, Сауат Мынбаев, Александр Машкевич. Фотоколлаж Ulysmedia.kz

Однако на эти разборки и серьезные обвинения в соцсетях никто из вышеперечисленных персон не отреагировал.

Сейчас люди, которые хорошо знали Сауата Мынбаева, вместе с ним работали, ходили на совещания в правительство, на вопросы, а что случилось и где он, удивленно пожимают плечами – живет за границей, лечится вроде бы Германии, кажется, уронил штангу…

Один из аналитиков, который попросил не называть его имя, поделился своей версией произошедшего.

- Пропал с горизонтов вообще, это однозначно. В принципе логичен след одной из компаний, которая пострадала бы, если бы Мынбаев продолжил свою работу по очистке контрактов КТЖ. Чтобы подправить дела в национальной компании вариант только один - убрать льготные тарифы для перевозки горнорудного сырья и включить на полную мощность китайский транзит. КТЖ не берет китайские грузы, а китайцы просто ответили по принципу баш на баш. А в блокировке китайских грузов заинтересованы были двое хозяев границы с Китаем - госбизнесмены, связанные с первой семьей. Могли на пару и те, и другие Мынбаеву спину сломать.

Национальную железнодорожную компанию он возглавил в 2018 году.

До этого руководил национальной нефтегазовой компанией "КазМунайГаз". Также в его послужном списке - руководитель администрации президента, вице-премьер, министр сельского хозяйства, министр энергетики, министр индустрии и торговли.

В 2018 году Мынбаев попал в так называемое "райское досье" расследователей OCCRP "Тайные миллиардеры Казахстана". Ему приписывали многомиллиардное состояние, зарегистрированное в офшорах. Тогда многих удивило, что опровержения информации он не потребовал.

После того, как Ulysmedia.kz не нашли следов Мынбаева в клинике Германии, осведомленный источник сообщил, что он продолжил лечение в Швейцарии, где находится и сейчас под надзором врачей. Ulysmedia.kz предлагает Сауату Мухаметбаевичу связаться с нами и поделиться своей историей, пока ее опять не начали интерпретировать в соцсетях и СМИ. Мы уверены, что казахстанцы имеют право знать правду.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ulysmedia.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1643877900
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