В родильных домах Москвы появились буклеты на кыргызском языке

13:02 03.02.2022

Руслан ХАРИЗОВ



В родильных домах Москвы появились буклеты на кыргызском языке. Об этом сообщает Telegram-канал "Что там в Москве?".



"Роддома в Москве очень ориентированы на клиентов. Буклеты для мам на кыргызском языке", - говорится в подписи к публикации.



Ранее сообщалось, что в России на миграционный учет поставлены 1 миллион 63 тысячи кыргызстанцев.