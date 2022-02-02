 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 03.02.2022
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10:52  Жители кыргызского эксклава Барак просят поскорее обменять их с узбеками
10:45  Кыргызского полит-смутьяна Текебаева (партия "Ата Мекен") назначют послом в Германию. Сразу заткнулся

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00:16  Время для переговоров исчерпано. Война за Украину неизбежна? - Ю.Борисов
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Среда, 02.02.2022
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В родильных домах Москвы появились буклеты на кыргызском языкеВ родильных домах Москвы появились буклеты на кыргызском языке
13:02 03.02.2022

Руслан ХАРИЗОВ

В родильных домах Москвы появились буклеты на кыргызском языке. Об этом сообщает Telegram-канал "Что там в Москве?".

"Роддома в Москве очень ориентированы на клиентов. Буклеты для мам на кыргызском языке", - говорится в подписи к публикации.

Ранее сообщалось, что в России на миграционный учет поставлены 1 миллион 63 тысячи кыргызстанцев.

Источник - 24.kg
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