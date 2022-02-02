Какой будет война на Украине: три варианта развития событий, - Виктор Баранец

13:04 03.02.2022 Какой будет война на Украине: три варианта развития событий

Военный обозреватель KP.RU Виктор Баранец рассмотрел сценарии возможного ответа России на провокации Киева в Донбассе и рассказал, что произойдет в случае войны на Украине



Виктор БАРАНЕЦ



Запад накачивает Украину оружием: очередная партия противотанковых ракет прилетела из Великобритании.



Предчувствие атаки



Уже который месяц из каждого утюга чаще всего звучит слово "война". Еду ли в метро, стою ли в магазинной очереди в кассу, смотрю ли телевизор, читаю ли газету, курю ли у подъезда дома с офицерами-отставничками - и тут пулей навылет пронзает меня в разговорах это мрачное слово. Старушка соседка смотрит на меня испуганными глазами ленинградской блокадницы и тихо спрашивает:



- Товарищ полковник, война будет?



Я не знаю, что ей ответить.



Категорично сказать, что нет, - значит соврать. Вильнуть хвостом и сказать лукаво, что "все возможно", - добавить ей материнской боли. Сын-танкист служит где-то под Брянском комбатом. Старушка с утра до вечера глазеет в ящик и многое знает.



Знает, что уже который месяц американцы и их киевские подопечные с дятловым упорством убеждают человечество - "Россия готовится к нападению на Украину".



И Кремль, и МИД, и Минобороны устали твердить миру, что это глупость: у Москвы нет оккупационных планов. Но США и НАТО не унимаются. И спешно накачивают Украину бессчетными партиями вооружений (нередко - устаревших). И окрыленный этим Киев еще яростнее орет о неизбежности войны.



Да только вот Москва все тянет и тянет с нападением.



Уже который месяц стоит в полях под Донецком стотысячная группировка Украины (половина всей ее армии). Там же прогревают моторы сотни танков, стволы орудий почти в упор смотрят на столицу Донбасса. Все признаки намерений Киева силой вернуть народные республики в украинское стойло.



А где-то за 200, а то и 300 километров от границы Украины (на полигонах под Смоленском и Воронежем) стоят российские танки. Стоят с прошлой весны и не продвинулись за это время на Запад ни на метр.



Москва почему-то издевательски медлит. А в Киеве военные тыловики люто матерятся, подсчитывая миллиарды гривен, которые уже потрачены на содержание половины армии в промерзлых окопах и блиндажах без "дела".



Провокаторы наготове



Когда нет повода к войне, его изобретают. Классический пример - лживый спектакль с "химическим оружием" Башара Асада в Сирии…



Похоже, что опытом химических провокаций американцы поделились с украинцами. Бочки с какой-то заразой они уже завезли на военный объект в Херсонской области (об этом, ссылаясь на данные разведки, говорили и Шойгу в Москве, и представитель милиции ДНР Басурин в Донецке).



Осталась малость - нанести на бочки российскую маркировку и отравить население. А потом притащить к месту трагедии западных репортеров и потребовать наказания Москвы.



Еще одна возможная провокация - имитация обстрела позиций украинской армии с якобы российской стороны.



Если и это не выгорит - тогда Россию будут "выманивать" на войну (самый простой и железобетонный вариант) массированным обстрелом Донецка и выдвижением войск в его направлении.



Осада Донецка и его захват - первейшая цель украинской группировки. Но прежде, очень вероятно, в город забросят сотни "косящих под своих" диверсантов, которые в назначенные сроки подорвут стратегические объекты, лишив Донецк света и тепла. И деморализуя население.



Милиция ДНР готова отразить нападение украинской армии, но при этом ждет помощи от России.



Время "Ч" и три варианта



Когда начнут гибнуть сотни и тысячи граждан ДНР и ЛНР (включая и тех, кто имеет паспорт РФ - таких в Донбассе более 600 тысяч), для России неизбежно настанет время "Ч". Нет-нет, сразу российские танковые дивизии не рванут через границу. Для нанесения ударов по основным частям противника на этом первом этапе такого не потребуется. Есть высокоточное ракетное оружие, которое позволяет с территории России или из Черного моря эффективно решить такую задачу. А системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) заблаговременно вырубят системы связи и управления украинских войск.



Можно ожидать, что Киев будет активно задействовать купленные у Турции ударные беспилотники "Байрактар", но россияне уже получили опыт борьбы с ними в Сирии.



Ну а если нападающие на Донбасс не одумаются, начнется вторая, более серьезная фаза боевых действий - на суше, на море и в воздухе. Со стороны России в дело вступят спецназ, десант, танкисты, артиллеристы, моряки-черноморцы и боевые летчики. Главная цель такой операции - выгнать напавших за пределы административных границ Донбасса (Донецкой и Луганской областей, территория которых сейчас на 2/3 занята украинскими войсками). Для "первого варианта" этого будет достаточно.



А дальше?



Дальше, как говорится, ситуация покажет. Если Киев не утихомирится и продолжит огрызаться с той стороны административных границ Донбасса, придется усмирять его дальше. Это "второй вариант".



При этом вряд ли надо будет "идти до Днепра". Этот "третий вариант" наименее вероятен. Он чреват затягиванием военных действий (с переходом их со стороны Украины в диверсии и партизанщину).



Кроме военных мер, Россия может применить и иные - скажем, экономические. На время операции прекратить прокачку газа через Украину. Зачем "кормить" страну, с которой мы окажемся в состоянии открытой войны?



Бойцы ВСУ на линии разграничения у Авдеевки греются чем могут. И ждут приказа о наступлении на Донецк...



Союз Великой, Малой и Белой?



Неизбежно возникнет вопрос: а как поведут себя США (и по их указанию - остальные члены НАТО)? Что там на сей счет говорил Байден и глава НАТО Столтенберг? "За Украину воевать не будем". Иначе это будет уже совсем иная война - мировая. Возможно, и ядерная...



Тем временем западные военные аналитики и "прогнозисты" засучив рукава уже выстраивают свои сценарии российско-украинской войны. Агата Кристи отдыхает.



Читаем: "Если цель России в том, чтобы пробить "коридор" в Крым, то для этого выход на Днепр по всей его длине не нужен.



Если же речь идет о развале Украины и восстановлении проекта "Новороссия", то Москва может занять всю территорию до Днепра и дополнительно Одессу, что соединит Россию с Приднестровьем и отделит Украину от выхода к Черному морю. Остатки украинского государства останутся экономически нежизнеспособными..."



Иные западные Нострадамусы идут еще дальше: "Россия попытается забрать всю Украину и вместе с Белоруссией объявить о создании нового трехстороннего Славянского союза Великой, Малой и Белой Руси. Но тогда военная операция должна быть быстрой. Иначе российское наступление столкнется с весенней распутицей и сильно затянется".



Кстати, руководство США и НАТО, похоже, оказывает сильное давление на Киев, чтобы принудить его активизировать военные действия против Донбасса. Украинский генштаб открытым текстом заявляет, что "сейчас все условия, чтобы вернуть неподконтрольные территории". В прифронтовой полосе резко активизировались украинские разведчики, саперы и снайперы. Артиллеристы ведут пристрелку.



Донбасс замер в ожидании войны.



ВЗГЛЯД ИЗ-ЗА ОКЕАНА



"По сути, это раздел страны"



Американские эксперты собрались в Стэнфордском университете, чтобы поговорить о войне на Украине. Вот с каким докладом там, например, выступил Майкл Кофман - директор по исследованиям программы по изучению России научно-исследовательского института ВМФ США:



- Сейчас вблизи Украины (250 километров от границы) примерно 55 - 60 тысяч российских военных. Это 30 батальонных групп, которые были здесь раньше, - заявил Кофман. - И еще 30 батальонных групп собраны по всей стране: с Кавказа, из Центральной России, с Дальнего Востока.



Это треть от российских Сухопутных войск.



Важный момент: большинство батальонных групп - это пока только оборудование без войск. Личный состав прибудет, если Москва решит начать военную операцию.



У сепаратистов в Донбассе еще 15 тысяч военных. Украина обычно оценивает их в 30 тысяч человек. Думаю, реально там 50% от этой цифры.



Собранные силы уже достаточны для военной операции. Для сравнения, наступление в августе 2014-го (на Мариуполь. - Ред.) могло включать всего 4 - 6 батальонных групп.



То есть стянутые силы велики, но они меньше оценок в СМИ, где говорят о 100 батальонах и 175 тысячах военных.



Наращивание сил Россией началось еще весной 2021 года. Тогда Москва демонстративно направила силы к границе с Украиной. Сейчас это было гораздо скрытнее. Многие подразделения передвигались по ночам.



Украина оказалась в ловушке, не имея возможности мобилизоваться слишком рано из-за затрат и сбоев, которые это повлечет за собой. Возможно, именно поэтому украинские власти предпочитают преуменьшать опасность, чтобы избежать паники.



Наиболее вероятный вариант - уничтожение военного потенциала Украины и принуждение к миру, как война между Россией и Грузией (2008 год). Худший сценарий - захват востока Украины до Днепра и Южного побережья Черного моря, создание там пророссийского правительства. По сути, это раздел Украины.



Хотя украинские военные и стали лучше по сравнению с 2014 годом, все забывают, что и российские военные также стали лучше с того времени. Это силы совершенно иного уровня. Поскольку украинские военные неизбежно столкнутся с риском окружения, им придется отступать.



Партизанская война возможна в Западной Украине, но нет доказательств, что Россия намерена ее захватить.



Проблема в том, что в Москве уже не верят, что Украина будет выполнять то, на что согласится. Аналогично Москва оценивает и любые соглашения с США, американские гарантии ничего не стоят, так как Штаты постоянно выходят из договоров, которые подписывают.



Может ли российская морская пехота провести десантную операцию в Одессе? Да, могут. Это вариант. Люди, которые говорят, что это неправдоподобно, просто не видели, как русские проводят десантно-высадочные операции.



Российские элиты гораздо меньше боятся провала и гораздо больше - успеха военной операции. Ведь на оккупированную часть Украины пойдут российские деньги.



ВЗГЛЯД С НАШЕГО ЭТАЖА



Зачем и кому это нужно?



Если и есть от войны плюсы, так это точно не России.



Очевидно, что война на Украине заставит Россию хорошо потратиться. Сначала нам придется вложиться в непосредственно боевые действия. 80 самолетов ради обеспечения тремя тысячами миротворцев Казахстана покажутся пикником по сравнению с тем, какие силы нужно будет задействовать в этой операции.



Завоеванные территории (а мы исходим из того, что они появятся) нужно будет как-то поддерживать. Все население этих территорий придется кормить.



Потом пойдет восстановление территорий после войны, подъем инфраструктуры, снова поддержка населения, но теперь уже работой, пенсии для них, пособия, путевки в санаторий.



Как показывает пример Крыма, такое Россия умеет. Один мост чего стоит! Стройка века! А энергетика? А дороги? Перечислять можно долго. Сначала на поддержку, а потом и развитие всего лишь одного нового региона страна бросила десятки миллиардов. А ведь эти деньги могли получить другие территории страны.



Помните про санкции? Возникнут новые! Байден пообещал, что таких Россия еще не видела. Их еще называют "адскими" или "ядерными". Что в них прописано, пока мы можем только предполагать. Точно можно сказать, что Россия станет изгоем и для США, и для Европы.



А что тогда будет у нас в стране? Да ничего хорошего. Многие и сейчас стонут от санкций. Бизнес и политики начнут задавать вопросы и высказывать недовольства. Как поступит режим? Как ему и положено - будет себя защищать. И тогда свободолюбивый русский либерал поймет, что есть на самом деле диктатура в истинном ее смысле. До режима Лукашенко, конечно, не дойдет… хотя все может быть.



Сторонники рубануть по-живому часто ссылаются на такое понятие, как "подлетное время". Якобы от Харькова ракета прилетит быстрее, чем откуда-то из другого места. Давайте смотреть правде в глаза: от Харькова до Москвы - больше 700 километров, а от Залесья (это граница с Латвией) - 617. До Питера оттуда и того меньше. Да даже из Варшавы - 1200 километров. При современных скоростях ракет разница - минуты.



Украине эта война тоже как собаке пятая нога. Донбасс им не нужен. Даже даром. Они его сами называют "ржавым поясом", да и люди там обозленные донельзя. Его возвращение - экономическая и политическая бессмыслица.



А вот Западу это интересно. Во-первых, британские кураторы далеко, а американские - очень далеко. Она станет еще одним поводом сказать: "Слушались бы нас, никакой бы войны не было".



Да и геополитические гешефты налицо: пройти незамеченной для России война не может. Она донельзя истощит Россию. От этого неминуемо зашатается режим, встанет на грани падения. И тут как тут НАТО: снабжать ресурсами голодный украинский край для них и сейчас не накладно…



Война, развязанная США, сыграет и на другом фронте - союза России и Китая. Вплоть до развала.



Как бы то ни было, две страны стоят на грани войны. И что будет дальше - зависит от тех, кто будет принимать решения в России и на Украине. Как бы в Киеве не психанули, а ведь это настолько реально, когда тебя толкает хозяин и обещает золотые горы. Как бы они не двинули на Донецк. Тогда все описанное уважаемым военным экспертом выше станет реальностью.



Где тогда остановятся русские танки? В границах областей? Если будет реальное сопротивление, то да. Но будет ли? Что-то я сомневаюсь. Рухнет фронт, Киев погрузится в очередной привычный политический коллапс. И что тогда? Пройдет тогда наша непобедимая еще и через Харьков, Николаев до самого Приднестровья, прихватив за собой еще и Киев с его беспорядками. В общем, все области, где пока еще русские в большинстве.



Павел ПАНАЕВ



СПРАВКА "КП"



Украина сконцентрировала в Донбассе более чем 100-тысячную группировку, около 450 танков, до 2500 БТР, 5 ракетных комплексов "Точка-У", 250 реактивных систем залпового огня "Град" и "Смерч", 1050 пушек и минометов.



Военно-воздушные силы Украины насчитывают 80 истребителей Су-27 и МиГ-29, 14 фронтовых бомбардировщиков Су-24, около 30 штурмовиков Су-25 и около 50 вертолетов (правда, лишь небольшой процент всех этих машин пригоден для эксплуатации).



Силы ДНР и ЛНР, сведенные в 2 армейских корпуса народной милиции (30 - 35 тыс. человек), в 3 раза уступают по численности войскам противника, но имеют преимущество в исправной бронетехнике (она ремонтируется тут же, в донецких цехах). У них на вооружении 650 танков, 500 пушек, 260 установок реактивных систем залпового огня и 100 зенитных комплексов. Источник - КП

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