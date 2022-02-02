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Мы добрались до Пекина и погрузились в апокалипсис. Похоже, это будет Олимпиада-паранойя... "Мы добрались до Пекина и погрузились в апокалипсис. Похоже, это будет Олимпиада-паранойя..."
13:11 03.02.2022

Мы добрались до Пекина и погрузились в апокалипсис. Похоже, это будет Олимпиада-паранойя
Копачев и Самбур – из Китая.

Мы, мини-бригада Sports.ru, на Олимпиаде-2022 в Пекине! И это уже маленькое счастье, учитывая, сколько спортсменов и тренеров сюда не доехало. Да, в любой момент можно сдать сомнительный пцр-тест и отправиться на карантин (говорят, гостиницы-ковидарии пополняются ежедневно, а мы сами видели несколько машин скорой около нашего отеля в горах Чжанцзякоу), но это реалии времени.

Китайцы, посмотрев на организацию Игр-2020 в Токио, решили – все сделаем строже и безопаснее.

• Японцы разрешали приезжать без вакцин? Эээ, у нас такого не будет! Неважно, что у вас – Спутник или АстраЗенека, Джонсон и Джонсон или Пфайзер, но сертификат о прививке нужно загрузить в систему для получения зеленого QR-кода (о нем ниже);

• Японцы разрешали делать пцр-тесты раз в 4 дня? Неееет, мы замучаем вас каждый день! Это в Токио можно было сдавать тест инновационным способом, наполняя пробирку слюной; в Пекине вам лезут длинной палочкой глубоко-глубоко в рот, а затем не менее глубоко и очень болезненно в нос, прокручивая 4 раза. Уф, это адски неприятно!

• Японцы разрешали соблюдать олимпийский пузырь всего 2 недели с момента прилета? Нет, мы не выпустим в город никого до конца Игр! Более того, чтобы не было стимула нарушать – организуем блок-посты и оградим отели воротами.

• Японцы не спрашивали, болели ли вы ковидом? Мы спросим, а если вы болели за 30 дней до вылета, попросим не только заполнить специальную форму, но и сдать два дополнительных теста + тест на антиген. И эти данные тоже необходимо загрузить в единую систему здоровья.

Китайцы – щепетильные, педантичные и еще более зациклены на бюрократии, чем в России – действительно устроили иезуитскую Олимпиаду – готовиться к ней нужно было минимум за два месяца.

На этом обожглись биатлонисты, которые ошиблись с документами и вылетели в Пекин спустя два дня, а затем и вовсе потеряли Валерию Васнецову, которая подхватила ковид во время перелетов и скитаний по аэропортам.

Чтобы не утомлять рассказами, коротко – через что мы прошли:

1. За 14 дней до вылета каждый день заполняли форму HMS о состоянии здоровья, где указывали температуру, возможные симптомы ковида и потенциальные контакты с зараженными;

2. За 8 дней до вылета один из нас, кому не посчастливилось переболеть ковидом в декабре, получил допуск от оргкомитета Пекина-2022: китайцы запросили переводы всех тестов на английский, справку о выздоровлении и выписку с Госуслуг. Справедливости ради, вопрос решился в течение суток. Бланк с красной печатью = добро на въезд.

3. Перед вылетом нужно было сдать два отрицательных пцр-теста (один за 96 часов, другой – за 72). Любой положительный или сомнительный – до свидания, Олимпиада!

4. На этом мучения не заканчивались: все файлы требовалось загрузить в специальную систему, которая в течение суток зажигала (или не зажигала, как в случае с биатлонным тренером Шашиловым) зеленый QR-код здоровья. Еще один QR-код требовала китайская таможня, которая еще раз скрупулезно уточняла про все позитивные тесты.

Но самое интересное, если забыть про тонну бумаг до въезда, – это закрытое воздушное пространство. Китай, в отличие от Японии, отменил все регулярные рейсы. И если вы вдруг захотели бы купить билет в Пекин на любую дату с сентября по март, то просто не смогли бы это сделать.

Пекин пустил к себе несколько авиакомпаний, включая "Аэрофлот", и продавал билеты через оргкомитет. Цены – космические. Скажем, улететь в Австралию заметно дешевле.

Но выбора нет – олимпийские рейсы раз в день по расписанию. В связи с китайским Новым годом по лунному календарю (с 1 по 14 февраля) сейчас и вовсе раз в два дня.

Как выглядит олимпийская деревня Пекина-2022? Кровати регулируются по длине, под 700 блюд в меню (без перца и лаврового листа)

***

Наш "Боинг-777" заполнился менее чем наполовину, но рассадка и близко не равномерная.

Первые три салона отданы под спортсменов, представителей ОКР и федераций в очень разреженном формате: у каждого есть возможность улечься на ряд (3-4 кресла). В хвостовом салоне, наоборот, плотно разместили прессу – свободных мест почти нет. Без проблем, 7-8 часов сидя можно и потерпеть – тем более, ходить между кресел никто не запрещает.

Но если вся задумка – только ради того, чтобы отсечь посторонних / потенциальных разносчиков вируса от спортсменов, то это не работает. Еще до полета пассажиры сбиваются в общую группу на разных этапах в "Шереметьево", а уж в пекинском аэропорту при посадке в автобусы – хаос и толпа.

Впрочем, все, что предшествует получению багажа, в Пекине отлажено.

Первичный инструктаж от китайцев, замурованных в спецкостюмы, длится минуту. Дальше потоки ловко разводят и регулируют: тестирование, граница, получение аккредитации – очереди нет нигде.

Через терминал самостоятельно получаешь очередной QR-код, подставив паспорт под сканер. С этого момента и до выхода из аэропорта твой главный пропуск – эта бумажка.

Явное и выгодное отличие от Токио-2020 – там поход по чекпоинтам аэропорта продолжался час-полтора во многом потому, что на каждом пункте требовался уникальный набор документов. В итоге колода из 20-30 листов тасовалась непрерывно.

Здесь 174 пассажира прошли путь от самолета до зала ожидания багажа минут за 15. ПЦР-тесты, сданные в России, не спрашивали.

Самое затяжное – ожидание багажа: его дезинфицируют и, по слухам, выборочно открывают. Через два часа "скафандры" начали вызывать группы пассажиров, чтобы те забирали сумки в отдельном зале. Группы сформированы по принципу кластеров проживания на Играх, в каждой по 40-50 человек – они бросаются на расставленные в кружок чемоданы и выходят к автобусам.

***

Мы живем в горном кластере Чжанцзякоу – самом отдаленном от аэропорта (200 км): там биатлон, лыжи, фристайл и сноуборд. Дорога в горы – около 4 часов на автобусе, с остановками и еще одной проверкой документов по ходу.

За окном советские панельки:

И унылые горные пейзажи – без снега:

В салоне попросили только паспорт и аккредитацию.

Короткий, но очень характерный штрих о мышлении и педантичности китайцев: обойдя всех пассажиров до конца салона по левому ряду, волонтер не продолжил проверку, двигаясь обратно по правому. Нет, он вернулся к началу салона и только потом взялся за правый ряд.

Чжанцзякоу и Пекин связывает скоростная железная дорога – поезд пролетает этот отрезок всего за 50 минут. Правда, многочисленные пересадки и стыковки (шаттл от гостиницы – транспортный хаб в горах – поезд – шаттл – транспортный хаб в Пекине – нужная арена) растягивают путь на те же 3-4 часа, как если ехать только автобусом.

При заселении в гостиницу нас попросили сдать паспорт и аккредитацию. Они нужны как заложники, пока не готовы результаты теста, взятого в аэропорту. Объявление сообщает: если с момента сдачи теста прошло 8 часов, а сигнала от китайцев не поступило – значит, тест отрицательный, можно забирать документы.

***

Спустя 8 часов мы вернули паспорта и аккредитации. Тесты, слава Богу, отрицательные. В номере китайцы заботливо спрятали мешок с йогуртами (без ложек), три мандаринки и сладкие булочки. Сам номер – с обогревом пола, а на улице в Чжанцзякоу – ветер, мороз в районе минус 10 и высокая влажность.

Встретили на ресепшн биатлониста Николая Круглова, который будет комментировать биатлон на Первом:

– Я в Пекине второй день: если бы вчера спросили, как дела, я бы вряд ли выразился цензурно. А сегодня уже полегче, адаптируюсь.

Пока настроение скорее волнительное; не знаешь, где и в каком месте подстерегает опасность. Транспорт ходит медленно (со скоростью 5 км/ч), а волонтеры удивляют сверхмерами – сами наливают чай из кулера, используют два стаканчика, опрыскивая каждый, просят дезинфицировать руки при любом заходе в пресс-центр. А вообще – на объектах предлагают маски: на Олимпиаде легитимны только определенные типы (у нас – KN95 с клапаном).

Для всех впереди три недели ежедневного стресса с тестами, которые по чувствительности и, как уже понятно, по результативности отличаются от привычных российских.

Кажется, в Пекине не та Олимпиада, в которую влюбятся участники. Лучше всех это описала Кристина Резцова: "Доходит до паранойи. Я маску меняю каждые пару часов, а в Европе неделю могла в одной ходить! Сейчас ручки дверной касаюсь – сразу к дезинфектору".

Как выглядят арены Олимпиады-2022? Трасса в ущелье, трамплин на крыше сталелитейного завода, дворец из фильма "Форрест Гамп"

Фото: Вячеслав Самбур, Павел Копачев; РИА Новости /Александр Вильф, Григорий Сысоев; REUTERS/Phil Noble

Павел Копачев
Автор
Вячеслав Самбур
Автор

Источник - sports.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1643883060
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