Осужденный в Киргизии за отмыв денег Бакиева - Надель, под другим именем разрабатывает платежные системы в Англии

17:39 03.02.2022 Bloomberg: Осужденный в КР М.Надель, связанный с "отмыванием денег" для Бакиевых, под другим именем разрабатывает платежные системы в Англии



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Tazabek - Осужденный в Кыргызстане экс-глава совета директоров "АзияУниверсалБанка" Михаил Надель, ранее основавший основную службу по "отмыванию денег" для режима президента Курманбека Бакиева и его сына Максима, появился под псевдонимом Майкл Строгонов в Великобритании, пишет Bloomberg в своем расследовании.



По информации издания, он разрабатывал авторизованную платежную компанию в Великобритании.



"53-летний Строгонов [М.Надель], прописавший себя в корпоративных документах как россиянина, проживающего в Италии, похоже, не занимал никаких других директорских должностей, свидетельствуют отчеты британской компании. Бизнес, который он зарегистрировал в 2018 году - Dzing Finance Ltd, - был лишь одной из сотен фирм, которые были уполномочены Управлением по финансовому надзору обрабатывать платежи и хранить средства клиентов", - говорится в статье.



Blooberg удалось установить, что ранее он под именем М.Надель был председателем и контролирующим акционером крупнейшего банка Кыргызстана, пока власти не арестовали его счета после революции в 2010 году.



"Он был заочно осужден и приговорен к 16 годам тюремного заключения за мошенничество и отмывание денег в AsiaUniversalBank, или AUB.



Global Witness, базирующаяся в Лондоне антикоррупционная группа, в своем отчете утверждала, что он, возможно, был причастен к масштабным нарушениям, в то время как Международный валютный фонд указал на "крупномасштабную преступную деятельность" в фирме", - пишет Bloomberg.



Издание со ссылкой на слова юриста Addleshaw Goddard LLP, представляющего компанию М.Наделя [Майкла Строгонова] Dzing пишет, что "финансист всегда отрицал какие-либо нарушения в AUB. Он всегда утверждал, что выдвинутые против него обвинения были злонамеренными и политически мотивированными".



"Тем не менее, его участие в авторизованной платежной фирме в Великобритании - потенциально скрытое использованием псевдонима - наводит на мысль о том, как быстрорастущий, слабо регулируемый сектор может испытывать проблемы с корпоративным управлением", - сказано в статье.



Ранее в январе Bloomberg провел расследование о том, как множество проблемных учреждений электронных денег, или EMI, в настоящее время помогают переводить около 1,4 млрд фунтов стерлингов ($1,9 млрд) каждый день.



"Я очень удивлен, что Надель работает в фирме, уполномоченной Великобританией, учитывая его послужной список в AUB", - пишет Bloomberg со ссылкой на Тома Мейна, научного сотрудника Университета Эксетера, который работал над отчетом Global Witness.



Как пишет Bloomberg, финансист использует фамилию "Строгонов" и девичью фамилию своей матери в деловых вопросах, а "Надель" - в личных делах.



Bloomberg написал, что с 2019 года Управление по финрегулированию и надзору Великобритании одобрило более 200 EMI* на фоне того, что страна активно развивает сектор финтеха.



* - EMI (Electronic Money Institution) - это наиболее полная лицензия для операций с электронными деньгами.



Индустрия EMI является домом для руководителей и акционеров, связанных со скандалами с отмыванием денег в странах Балтии, предполагаемыми финансовыми нарушениями в России, мошенничеством в сфере здравоохранения в США и подозрениями в нарушениях в Люксембурге и Австралии, говорится в обзоре Bloomberg.



Как говорится в материале, Строгонов [М.Надель] был единственным директором, указанным в учредительных документах Dzing, поданных в бизнес-регистр Великобритании в мае 2018 года. Хотя он ушел из правления в октябре того же года, до того, как FCA выдало Dzing лицензию на деятельность в качестве EMI в июле 2019 года, с тех пор он продолжает активно помогать вести бизнес, сообщили Bloomberg люди, знакомые с этим вопросом.



Надель не является сотрудником фирмы и, по словам Стивена Фрэнсиса, юриста Addleshaw Goddard LLP, представляющего Dzing, выступает в качестве советника ее контролирующего акционера Татьяны Орловой, бывшей жены российского рыболовного миллиардера Виталия Орлова. В ходе обмена мнениями в LinkedIn М.Надель подтвердил изданию свою консультативную роль, но отказался от дальнейших комментариев.



Партнерство с Mastercard



Компания Dzing заявляет, что занимается предоплаченными картами и цифровыми кошельками в рамках партнерства с Mastercard Inc.



Джим Иссоксон, представитель Purshare, нью-йоркского гиганта глобальных платежей, подтвердил Bloomberg отношения с Dzing, но отказался от дальнейших комментариев по поводу компании.



Dzing также является "поставщиком платежных решений" для Mineplex Pte., сингапурского криптовалютного бизнеса, который предлагает цифровой токен под названием PLEX, согласно сообщению компании в LinkedIn в сентябре.



Связи платежной фирмы с лицами с проблемным прошлым выходят за рамки дел Наделя.



Финансовый директор Dzing Ивета Керпе в 2015 году была отстранена латвийскими регуляторами после того, как расследование в отношении ее бывшего работодателя - дочерней компании украинского кредитора Приватбанка [владелец - украинский миллиардер Игорь Коломойский] - оказалось связано с банковским скандалом в Молдове на сумму $1 млрд.



Она не ответила на запросы о комментариях, и Фрэнсис не стал комментировать от ее имени. Орлова, основной акционер Dzing ,также не ответила на запросы о комментариях по компании, адресованные Фрэнсису, юристу Dzing.



"Точная роль Наделя в Dzing неясна. Люди, знакомые с фирмой, говорят, что он, которого они знают как Строгонова, занимает видное место в Dzing и занимается разработкой стратегии и принятием решений. Когда компания заключила сделку с Mineplex в отеле Ritz-Carlton в Дубае, Надель присутствовал и выступил на панели, как видно на фотографии мероприятия", сказано в статье.



Bloomber пишет, что до того, как он связался с AUB в конце 1990-х годов, Надель работал финдиректором в компании, поставляющей уголь на российские электростанции, согласно его профилю в LinkedIn.



"Его компания быстро стала самым важным финучреждением в Кыргызстане, но также превратилась в "основную службу по отмыванию денег" для режима президента Курманбека Бакиева и его сына Максима, по словам Йохана Энгвалла, исследователя, связанного с Институтом Центральной Азии и Кавказа и Программой исследований Шелкового пути, который изучал страну", - сообщает издание.



"Перспективный Финтех"



Близость Наделя к режиму Бакиевых была очевидна участникам собрания 2009 года на берегу озера Иссык-Куль, где сын президента открывал отель, согласно дипломатической телеграмме США, позже обнародованной в WikiLeaks, пишет Bloomberg.



"Надель был, пожалуй, "самым высокопоставленным из гостей" и вел себя как "второй хозяин вечеринки", громко произнося тосты с мужчинами и заигрывая с женщинами. Он взял группу людей, чтобы посмотреть, как он плавает в озере и его телохранители последовали за ним в воду", - сказано в материале.



По словам Bloomberg, адвокат М.Наделся Фрэнсис, отказался комментировать это событие и то, присутствовал ли Надель на "вечеринке".



Максим Бакиев не ответил на запрос о комментариях, адресованных ему на странице в Facebook, которая носит его имя.



Режим Бакиева рухнул в апреле 2010 года после насильственного восстания.



"Судебно-медицинская проверка AUB показала, что банк использовался для осуществления крупномасштабной преступной деятельности и что он, вероятно, был неплатежеспособен еще до событий апреля 2010 года", - ссылается Bloomber на заявление МВФ от 2011 года.



В Global Witness в отчете за 2012 год утверждали, что кредитор был в центре сложной схемы отмывания денег, которая выводила деньги из страны. Кыргызское госагентство заявило в 2013 году, что Михаил Надель и его соратники контролировали сотни миллионов долларов фиктивных платежей и фиктивных инвестиций.



"Сегодня Надель проводит свое время между Тель-Авивом и Великобританией, согласно его профилю в LinkedIn. Он работает финансовым консультантом и "наставником нескольких проектов", включая "многообещающий финтех-сервис". Там нет упоминания о Dzing или Майкле Строгонове", - пишет Bloomberg. Источник - tazabek.kg

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