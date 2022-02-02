Россия прихлопнула вещание Deutsche Welle. В ответ на запрет Раша тудей

18:03 03.02.2022

- Россия намерена принять ответные меры в отношении немецких СМИ, действующих в РФ, в связи с запретом вещания телеканала RT DE в Германии, в частности, будет прекращено вещание в стране немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle, сообщил в четверг российский МИД.



Ответные меры, в частности, включают в себя закрытие корреспондентского пункта Deutsche Welle в Российской Федерации; аннулирование аккредитации всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle, говорится в сообщении на сайте МИД РФ.



Кроме того, будет прекращено спутниковое и иное вещание Deutsche Welle в России.



Москва также инициирует процедуру признания Deutsche Welle СМИ-иноагентом, сообщили в МИД РФ.



Россия сформирует список представителей государственных и общественных структур ФРГ, причастных к запрету вещания RT DE и "иному оказанию давления на российского медиаоператора", которым запретят въезд в страну, также объявили на Смоленской площади. При этом данный перечень не будет опубликован.



Это лишь первый этап ответных мер, информация о последующих этапах будет своевременно опубликована, пообещали в МИД РФ.



2 февраля Комиссия по лицензированию и надзору Германии, ссылаясь на отсутствие оформленного национальными регулирующими органами разрешения, вынесла немецкоязычному телеканалу RT DE предписание о прекращении спутникового и иного вещания.



Накануне в МИД РФ заявили, что в качестве реакции на это решение будут приняты ответные меры в отношении аккредитованных в России германских СМИ, "а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ".