Байден заявил о ликвидации в Сирии "халифа" ИГИЛ аль-Курейши

19:28 03.02.2022

Президент США Джо Байден заявил об уничтожении американским спецназом лидера экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ) Абу Ибрагима аль-Хашеми аль-Курейши в ночь на 3 февраля в бою в Сирии, в провинции Идлиб.



"Ночью по моему указанию Вооруженные силы США в северо-западной Сирии успешно провели контртеррористическую операцию, чтобы защитить американский народ и наших союзников и сделать мир более безопасным", - говорится в заявлении президента, где также сказано, что "все участвовавшие в операции американцы вернулись домой".



В заявлении также сообщается, что дальнейшие комментарии, связанные с операцией, последуют в течение дня.



Ранее, как отмечало новостное агентство Associated Press, министерство обороны США подтверждало информацию о рейде в Сирии, не называя его задачи. Агентство приводит предварительные сведения о 13 убитых, включая шестерых детей и четырех женщин. Перестрелка и взрывы продолжались более двух часов. Американские военные прибыли на вертолетах, осадив дом в районе города Атма, близ границы с Турцией.



Новостное агентство Reuters также писало о 13 убитых, ссылаясь на сотрудников местных экстренных служб. Агентство Reuters отметило, что американские военные использовали громкоговорители, предупреждая женщин и детей о необходимости срочно покинуть место боестолкновения.



Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курейши возглавил ИГ спустя несколько дней после того, как в результате американского рейда в том же сирийском регионе в октябре 2019 года был убит предыдущий главарь боевиков Абу Бакр аль-Багдади.