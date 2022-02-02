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КазВласти решили отдать Северо-Казахстанский университет на откуп американцам
00:05 04.02.2022

Казахстан начал отдавать американцам вузы, где молодежь научат самым мерзким извращениям

Казахстан начал отдавать американцам вузы, где молодежь научат самым мерзким извращениям |
Северо-Казахстанский университет имени Манаша Козыбаева в Петропавловске планируется передать ве Университета Аризоны передается не самый маленький вуз страны с разрешением творить, что хотят.

По данным СМИ, есть информация, что это "пилотный проект", инициированный руководством ведомства.

"Если сможем его утвердить, то передадим еще несколько вузов на Западе. Уральск, например.

Мы им уже предлагали вузы в Караганде или Алматы, но американцы согласны только на регионы, пограничные с Россией, чтобы нести там свои ценности", - рассказал источник в Нур-Султане изданию Stanradar.

Причина интереса американцев к Северному Казахстану очень проста: в России запрещена пропаганда гомосексуализма, а Университет Аризоны хочет научить толерантности Сибирь и Поволжье. Ну и казахских студентов заодно.

Геи, квиры и другие
В США Университет Аризона (University of Arizona или UA) известен большим вниманием к нуждам сексуальных меньшинств. Он считается наиболее дружественным гомосексуалистам вузом штата и занимает четвертое место в рейтинге США. Хотя по общему качеству вузов не входит даже в первую сотню.

В университете частью учебного процесса являются лекции о сексуальных меньшинствах, их половой жизни и особенностях, "недели трансгендерного просвещения", лекции и мастер-классы так называемых QTOC ("цветных трансов и квиров").

Так что студентам предстоит узнать смысл этих понятий, различия между ними, а также усвоить анекдоты в духе "Вам таки мало, что вы негр?". Иначе будут отчислять.

Учебные занятия "Безопасная зона" включают в себя следующее (цитируется по сайту Университета Аризоны):

"Этот воркшоп предназначен для ознакомления общественности с идентичностью и опытом лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и квиров (ЛГБТК+). Участники занятий будут ознакомлены с определениями сексуальной ориентации, гендерной идентичности и другими важными терминами. Они научатся уходить от восприятия идентичности как бинарной (то есть не думать, что есть мужчины и женщины, - прим. ред.)… Студентам также предстоит рассказать об их собственной идентичности".

В Университете действует "ЛГБТК+ центр", аналог специальной кафедры, который отвечает за подготовку соответствующих занятий, приглашение гомосексуальных и трансгендерных лекторов и проведение различных мероприятий. Кроме того, издается специальный журнал, посвященный трансисследованиям, и проводятся специальные научные конференции.

Вникать глубже в работу центра очень не хочется, потому что даже постеры отдельных их мероприятий выглядят… странно.

Но проблема не только во внешней стороне. Все эти программы проводятся для того, что создавать моду на гомосексуализм и иные перверсии.

В среднем в университетах США в результате подобной обработки минимум 20% учащихся считают себя секс-меньшинством, а еще большее число имеет опыт нетрадиционного секса. В самом Университете Аризоны действует минимум 10 клубов и сообществ сексуальных меньшинств.

Наравне с пропагандой распространению сексуальных перверсий способствуют льготы. Университет участвует в программе предоставления жилья и медицинской помощи для секс-меньшинств на сумму несколько миллионов долларов.

И с этим необычным опытом американцы едут в Петропавловск.

ЛГБТ в Казахстане

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Будут ли все эти прелести американской идеологии привнесены в Казахстан? У Университета Аризоны просто нет выбора.

Он должен реализовывать все инициативы, касающиеся секс-меньшинств, в своих проектах за рубежом, потому что иначе у него возникнут проблемы дома. Он лишится доступа к государственным грантам на поддержку меньшинств, которыми управляет сейчас. Гей-лобби потребуют лишить его фонды частных пожертвований, если узнают, что он идет на компромиссы в Казахстане.

Власти Казахстана не смогут ограничивать работу университета, даже если захотят.

Пункт 2 постановления правительства предусматривает переход всех прав на управление Северо-Казахстанским университетом американской стороне, а пункт 3 четко указывает, что все, связанное с учебной работой, полностью регламентируется Университетом Аризоны, а не казахстанскими властями и законами.

Программа обучения полностью определяется Университетом Аризоны (пункт 10) без всяких государственных ограничений. Государство даже не может отозвать лицензию, которая выдается за рубежом (пункт 9). Американцы будут по своему выбору назначать на все преподавательские должности свои или местные кадры (пункт 7) и таким образом легко зачистят несогласных.

Пункты 11 и 13 позволяют зачислять и выгонять студентов на основе собственных правил и стандартов, так что нежелающие слушать про "небинарную идентичность" быстро окажутся на улице без диплома.

При этом такой статус исключает возможность добиться правды в акимате или суде, потому что везде будет распоряжаться Университет Аризоны. А на него извольте в Вашингтон жаловаться.

Возникает вопрос: куда смотрело правительство и Минобразования?

Министр с гей-парада
Нам нет нужды строить догадки, кто и о чем думал в министерстве, потому что мы прекрасно знаем отношение руководства Минобрнауки Казахстана к сексуальным меньшинствам. О нем рассказал в своем интервью министр образования Асхат Аймагамбетов.

В 2006 году он на средства "Фонда Сороса" учился на курсах, организованных госорганами США. В процессе прогулок по Москве ему довелось сходить на гей-парад: "Потом прогулялся по Москве только один раз. Нам сказали, что будет парад геев, и друзья из России уговорили меня пойти с ними. Ладно, думаю, пойду.

С россиянами меня никакие скинхеды не тронут. Но оказалось, что парад отменили. И только у памятника Неизвестному солдату вроде как намечалась что-то интересное. Мы туда, а там драка. Полиция стоит, никого не пускает.

Потом узнал, что скинхеды и православные священники побили геев-иностранцев, пришедших посмотреть на парад. В том числе досталось и депутатам из Германии и Франции" (Новый вестник, 16 июня 2006).

Позже этот фрагмент изъяли с сайта издания, сильно сократив этот пассаж: теперь он хотел пойти с друзьями на Красную площадь, где случайно оказался гей-парад.

Но кэш поисковых систем помнит все.

То есть министр когда-то опрометчиво признался в симпатии к секс-меньшинствам, а теперь накануне передачи Северо-Казахстанского университета американцам пытался скрыть эти признания.

Несомненно, что Аймагамбетов прекрасно понимает, что именно будут пропагандировать "аризонцы" в Петропавловске и как на это отреагируют люди. Он ожидает обвинений в потворстве гей-лобби или даже гомосексуализме и стремится застраховаться от них - максимально неудачно.

Остаются вопросы только к премьеру Алихану Смаилову. Он подписал это постановление, пусть и по представлению Минобрнауки. Но он сам не думал проверить? Не в курсе, как министр Аймагамбетов относится к любым американским предложениям после получения грантов Сороса?

Отвечать за этот позор теперь ему. Особенно если в Казахстане действительно зазвучат лекции в защиту гомосексуализма.

Источник - Русская весна
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1643922300
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