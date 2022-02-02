 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Афганистан   | 
Талибам запретили брать оружие в парки развлечений
00:10 04.02.2022

3 ФЕВРАЛЯ 2022 ЯКУБ ХАДЖИЧ

Бойцам Талибана* больше не разрешено носить оружие в парках развлечений в Афганистане, заявил в среду пресс-секретарь талибов, что, похоже, стало еще одной попыткой новых правителей страны навести порядок и улучшить свой имидж.

Талибы, многие из которых провели большую часть своей жизни в 20-летней повстанческой борьбе против международной коалиции и про-американского режима, стекались в парки развлечений в афганских городах после захвата власти в августе.

"Моджахедам Исламского эмирата запрещено входить в парки развлечений с оружием, в военной формой и с транспортными средствами", - заявил в Твиттере главный представитель Талибана Забихулла Муджахид.

"(Они) обязаны соблюдать все правила и нормы парков развлечений".

Особое внимание бойцов Талибана привлек один из крупнейших в Кабуле парков развлечений и парк на берегу водохранилища Карга на западной окраине города.

Талибы с автоматами в руках выстраивались в очередь на карусели и качающиеся пиратские корабли, а обычные посетители нервно наблюдали за происходящим.

Большинство бойцов, с которыми беседовал Reuters, никогда не были в Кабуле до того, как 15 августа талибы взяли под контроль столицу, и некоторые из них хотели посетить парк развлечений, прежде чем вернуться на службу по всей стране.

Очевидно, что нормализация жизни, в том числе приведение ее в какую-то гражданскую форму, займет у талибов определенное время. Маховик войны, раскрученный за многие десятки лет, очень тяжело остановить.

* - запрещены в РФ

Источник - golosislama.com
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