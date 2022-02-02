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Киргизия официально обвинила Казахстан в "нарушении принципов свободы перемещения товаров в ЕАЭС"
00:15 04.02.2022

Министерство экономики и коммерции: Казахстан нарушает принципы свободы перемещения товаров в ЕАЭС

Работники ведомства провели совещание

В Минэкономкоммерции прошло совещание по транзиту товаров через кыргызско-казахскую госграницу

Сегодня, 3 февраля, в Министерстве экономики и коммерции с участием первого заместителя председателя кабинета министров Арзыбека Кожошева, отдельных госорганов и предпринимателей – экспортеров, осуществляющих деятельность в сфере легкой промышленности, проведено рабочее совещание по обсуждению проблемных вопросов.

Предприниматели озвучили проблему, связанную с ограничениями со стороны Казахстана в отношении транзитных грузов из Кыргызстана в Россию.

Отечественная продукция легкой промышленности является экспортно ориентированной - порядка 90 процентов выпускаемого товара экспортируется во многие регионы России, Казахстан и другие страны.

В настоящее время задержки транзитных грузов осуществляются практически на постоянной основе. Сроки досмотра машин доходят до 10 дней и более, при этом отмечены факты порчи товара, так как при досмотре автомашин швейные изделия отечественных производителей просто выбрасывают на землю и изделия теряют товарный вид.

Многие предприятия легкой промышленности производят продукцию на основе контрактов с сетевыми магазинами Российской Федерации, и следует учесть, что данный товар имеет сезонный характер, задержка даже на одну неделю снижает спрос на основных рынках сбыта. Вместе с тем налагаются штрафные санкции заказчиков за несвоевременное выполнение договорных обязательств, и предприятия имеют риск потерять наработанные годами контракты.

Со слов предпринимателей, ужесточенные меры по досмотру и пропуску, применяемые в отношении транзитных грузов, проходящих через территорию Казахстана, являются несоблюдением РК международных правил торговли, создают недобросовестную конкуренцию между субъектами предпринимательства государств ЕАЭС. И, соответственно, со стороны Казахстана нарушаются принципы свободы перемещения товаров в ЕАЭС, направленные на обеспечение свободного передвижения на внутреннем рынке союза.

По результатам проведенного совещания соответствующим госорганам дано поручение представить предложения по решению указанных проблем, которые будут внесены и обсуждены в рамках предстоящей официальной встречи в РК.

Источник - vesti.kg
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